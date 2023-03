Επιμορφωτική διάλεξη εις μνήμην Νίκου Μούγιαρη

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την μνήμη του ομογενούς επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Νίκου Μούγιαρη θα τιμήσουν και φέτος τα κυπριακά σωματεία, σε συνεργασία με τις διπλωματικές Αρχές και την HALC, με την 2η ετήσια επιμορφωτική διάλεξη, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 3 Μαϊου στις 7 το απόγευμα στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής (Thespis Theatre) στην Αστόρια, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μαρίνος Πουργούρης, ο οποίος διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο Ράτγκερς, με αντικείμενο την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τίτλος της διάλεξης θα είναι: «Οδυσσέας Ελύτης και Κύπρος: σαν κρησάρα που δουλεύει όπως η συνείδηση» («Odysseas Elytis and Cyprus: The winnow-sieve that works like concsioucness», σε μια διάλεξη που θα δοθεί στα αγγλικά.

Διοργανωτές φορείς είναι τα Γενικά Προξενεία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κυπροαμερικανικών Σωματείων, την ΠΣΕΚΑ, τον Παγκύπριο και την HALC, υπό την αιγίδα των Τμημάτων Μοντέρνων και Κλασσικών Ελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Ράτγκερς, όπως επίσης και της έδρας Ελύτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν θέση άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.