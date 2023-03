«Erin go Bragh!» – Η γιορτή του Αγίου Πατρικίου μας καλεί

Ταξίδι

Ευτυχισμένη η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου! Γνωστή και ως St. Paddy’s Day ή St. Patty’s Day, είναι η μοναδική ημέρα κάθε χρόνο που όλοι και όλες μπορούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους Ιρλανδούς – αν όχι εκ γενετής, τότε στο πνεύμα. Στοιχηματίζουμε ότι μπορείτε να μοιραστείτε ένα ή δύο πράγματα για το πώς μια θρησκευτική γιορτή που τιμά τον διάσημο Ιρλανδό προστάτη άγιο που έφερε τον χριστιανισμό στην Ιρλανδία κατέληξε να είναι μια ημέρα που γιορτάζεται σχεδόν παγκοσμίως, συνήθως με άφθονες ποσότητες πράσινης μπύρας και ουίσκι.

Η Ημέρα του Αγίου Πατρικίου γιορτάζεται σε περισσότερες χώρες σε όλο τον Κόσμο από οποιαδήποτε άλλη μονοήμερη εθνική γιορτή, κυρίως λόγω του ενθουσιασμού της Αμερικής γι’ αυτό που πολλοί θεωρούν γιορτή, αν και δεν είναι επίσημη αργία στην Αμερική.

Οι παρελάσεις αποτελούν τον πυρήνα των εορτασμών της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου στην Αμερική. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πρώτη παρέλαση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Αγίου Πατρικίου έλαβε χώρα στην Αμερική, όχι στην Ιρλανδία, το 1601 στο σημερινό Σεντ Ογκουστίν της Φλόριδας. Και η πρώτη πραγματική παρέλαση για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου πραγματοποιήθηκε επίσης στην Αμερική, το 1737, αν και ήταν λίγο πολύ μια απλή βόλτα στη μέση ενός δρόμου στη Βοστώνη από μερικούς Ιρλανδούς προτεστάντες, για να τιμήσουν τον προστάτη της πατρίδας τους.

Η πρώτη παρέλαση της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε το 1762, 14 χρόνια πριν από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και οργανώθηκε από ιρλανδικά στρατεύματα που υπηρετούσαν στις βρετανικές αποικίες. Σήμερα, ο μεγαλύτερος εορτασμός της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου στον Κόσμο είναι η ετήσια παρέλαση στη Νέα Υόρκη, όπου περισσότεροι από δύο εκατομμύρια θεατές παρατάσσονται στη διαδρομή της παρέλασης, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι Ιρλανδοί, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η ιστορία της Γιορτής

Η Καθολική Εκκλησία αναγνώρισε για πρώτη φορά τη 17η Μαρτίου ως ημέρα εορτασμού του πιο γνωστού και αγαπημένου προστάτη της Ιρλανδίας, του Αγίου Πατρικίου, το 1631. Με σπάνιες εξαιρέσεις, η 17η Μαρτίου συνέπιπτε πάντα κατά τη διάρκεια της χριστιανικής ιεράς περιόδου της Σαρακοστής, όταν η Εκκλησία απαγόρευε την κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά την ημέρα της γιορτής του Αγίου Πατρικίου, η απαγόρευση του αλκοόλ αίρεται, προφανώς επειδή ήταν ημέρα γιορτής και το γλέντι συνήθως περιλάμβανε αλκοόλ.

Η γιορτή του Αγίου Πατρικίου στην Ιρλανδία παρέμεινε μια παραδοσιακά ευσεβής θρησκευτική ημέρα. Οι ιρλανδικοί νόμοι περιόρισαν τελικά τη χρήση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της γιορτής στις 17 Μαρτίου, επιβάλλοντας ότι όλες οι παμπ παρέμεναν κλειστές εκείνη την ημέρα. Αυτός ήταν ο ιρλανδικός νόμος έως ότου καταργήθηκε τη δεκαετία του 1970. Η ημέρα συνέχισε και εξακολουθεί να τηρείται ως εορτή από την Εκκλησία της Ιρλανδίας, την Καθολική Εκκλησία, την Αγγλικανική Κοινωνία, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και τη Λουθηρανική Εκκλησία. Ωστόσο, όταν η ιρλανδική κυβέρνηση αντιλήφθηκε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Αμερικανών τουριστών για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε μια εθνική εκστρατεία για να μετατρέψει τη γοητεία της Αμερικής για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου και την ιρλανδική κουλτούρα σε τουριστικά δολάρια.

Εν τω μεταξύ, στην Αμερική, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ιρλανδοί άνδρες, γυναίκες και παιδιά μετανάστευαν μέσω του Ελις Αϊλαντ τη δεκαετία του 1800. Αντιμετώπισαν καταπιεστικές διακρίσεις στην Αμερική, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μείνουν άνεργοι και να ζουν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας στις πολυκατοικίες της Νέας Υόρκης. Καθώς ο αριθμός τους αυξανόταν, οι Ιρλανδοί ανακάλυψαν τη δύναμη στην ενότητα και συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τον αγαπημένο τους προστάτη άγιο με μια παρέλαση κάθε 17 Μαρτίου. Η πρακτική των παρελάσεων και των φεστιβάλ της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου ακολούθησε τους Ιρλανδούς μετανάστες καθώς διέσχιζαν την καρδιά της Αμερικής και τον βαθύ Νότο, αναζητώντας φτηνή γεωργική γη και ευκαιρίες εργασίας.

Οσο για την εμμονή μας με το βαρύ ποτό την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου; Αυτό φαίνεται να είναι ένα σύγχρονο αμερικανικό φαινόμενο που δεν έχει τις ρίζες του στην ιρλανδική παράδοση. Αλλά οι Ιρλανδοί δεν παραπονιούνται. Οταν πρωτοήρθαν στην Αμερική, απορρίφθηκαν και περιφρονήθηκαν. Τώρα όλοι θέλουν να είναι Ιρλανδοί την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου. Οσο περισσότεροι Ιρλανδοί την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, τόσο το καλύτερο. «Erin go Bragh!» (Ιρλανδία για πάντα).

*** Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023: Η παρέλαση ξεκινά στις 11 π.μ. από την 44η οδό, ανεβαίνει την Πέμπτη Λεωφόρο, προσπερνά τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πατρικίου στην 50ή οδό, φτάνει μέχρι την 79η οδό και τερματίζει γύρω στις 5 μ.μ. στην Αμερικανική Ιρλανδική Ιστορική Εταιρεία στην Ανατολική 80ή οδό.

Πού να πάτε την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου

Irish Arts Center

Το Bluegrass Situation παρουσιάζει μια τριήμερη γιορτή των ιρλανδοαμερικανικών μουσικών παραδόσεων με headliners τον Jake Blount, βραβευμένο μπάντζο, βιολιστή, τραγουδιστή και μελετητή που ειδικεύεται στη μουσική των μαύρων και των ιθαγενών κοινοτήτων στις Νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, τον Nic Gareiss, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους «New York Times» για την «επιδέξια συγχώνευση του ιρλανδικού και του χορού των Απαλαχίων», τους Allison de Groot & Tatiana Hargreaves, των οποίων το ομώνυμο συνεργατικό ντεμπούτο κέρδισε το Independent Music Award για το καλύτερο Bluegrass άλμπουμ, και ειδικούς καλεσμένους τους Tim Eriksen, Ebony Hillbillies, Hubby Jenkins, Megan Downes και άλλους.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ https://irishartscenter.org).

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 20 δολάρια.

* Διεύθυνση: 726 11th Avenue, (bet. 51st & 52nd), New York, NY 10019

(Business address: 553 West 51st Street?/New York, NY 10019)

Πάρτε ένα μάθημα για το ιρλανδικό ουίσκι

Γιορτάστε με οινοπνευματώδη ποτά παρακολουθώντας ένα μάθημα ιρλανδικού ουίσκι στο The Flatiron Room, το βράδυ της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου (Πέμπτη 17 Μαρτίου, στις 6:30 μ.μ.). Για 125 δολάρια, θα σας υποδεχτούν με ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος κατά την άφιξη και ένα ελαφρύ πιάτο με σνακ. Στη συνέχεια, ένας σομελιέ ουίσκι θα σας ξεναγήσει σε έξι διαφορετικά ουίσκι από την Ιρλανδία, όπως τα Lost Irish, Danny Boy, Finian’s Five Provinces, A.D. Rattray Cooley 11yr, Bushmills Single Malt 21yr και Knappogue Castle 12yr Bourbon Cask Matured. Το μάθημα θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και 30 λεπτά. Για κρατήσεις στο www.theflatironroom.com

«Celtic Odyssey» από την Brooklyn Irish Dance Co.

Απολαύστε μια βραδιά χορού με την «Κέλτικη Οδύσσεια», μια οικογενειακή θεατρική παραγωγή που συνδυάζει Ιρλανδούς χορευτές, μουσικούς και τραγουδιστές με μεθυστικές ιστορίες και όμορφες χορογραφίες. Τα μέλη της Brooklyn Irish Dance Company έχουν εμφανιστεί στο Broadway, σε όλη τη Βόρεια Αμερική και σε όλο τον Κόσμο, με ομάδες όπως οι Riverdance, Lord of the Dance, Celtic Fyre, Women of Ireland και Trinity Irish Dance Company. Η παράσταση έχει οριστεί για τις 27 Μαρτίου στις 3:30 μ.μ. στο Sheen Center for Thought and Culture.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 45 δολάρια.

Για κρατήσεις: https://www.brooklynirishdancecompany.org/