«Ερωτας είναι η χαρά που βλέπουμε στα μάτια του άλλου όταν μας κοιτά»

ΑΠΟΨΕΙΣ

Με αφορμή τη ημέρα των ερωτευμένων που είναι στις 14 του Φλεβάρη είναι ευκαιρία να κατανοήσουμε και ίσως να μάθουμε μερικά πράγματα για τον έρωτα και την αγάπη.

Ας ξεκινήσω όμως από τον άγιο που έφερε στο προσκήνιο τη μέρα αυτή. Ο Αγιος Βαλεντίνος (ιταλικά: San Valentino, λατινικά: Sanctus Valentinus), επίσημα γνωστός ως Αγιος Βαλεντίνος της Ρώμης, ήταν ευρέως αναγνωρισμένος Ρωμαιοκαθολικός άγιος του 3ου αιώνα και τιμάται στις 14 Φεβρουαρίου. Από τον Μεσαίωνα, συνδέεται με μια παράδοση γαλήνιας αγάπης και χρόνια τώρα το όνομά του έχει συνδεθεί με το τίτλο «ο προστάτης των ερωτευμένων». Η ταύτιση αυτή του αγίου με τους ερωτευμένους, ξεκίνησε καθώς σύμφωνα με το θρύλο, ο Αγιος Βαλεντίνος, όντας ιερωμένος κατά τον 3ο αιώνα, πάντρευε ερωτευμένα ζευγάρια χριστιανών κρυφά από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο τον Γοτθικό (που βρισκόταν τότε στην εξουσία), και γενικά βοηθούσε τους χριστιανούς, γεγονός που θεωρούνταν έγκλημα. Για την πράξη του αυτή συνελήφθη και φυλακίστηκε, ωστόσο ο αυτοκράτορας -αρχικά- αποφάσισε να του δώσει χάρη, μέχρι που ο Βαλεντίνος προσπάθησε να τον μυήσει στον χριστιανισμό και ο αυτοκράτορας τον καταδίκασε σε θάνατο διά λιθοβολισμού. Ωστόσο, ο Βαλεντίνος επέζησε από τον λιθοβολισμό κι έτσι τον αποκεφάλισαν έξω από την πύλη της Flaminia, στις 14 Φεβρουαρίου 270 π.Χ.

Πολύ αργότερα, η ημέρα του θανάτου του συσχετίστηκε με την ημέρα των ερωτευμένων από τον Τζέφρι Τσόσερ στον ύστερο Μεσαίωνα, όταν άκμαζε η κουλτούρα του ιπποτικού έρωτα. Τελικά, τον 18ο αιώνα στην Αγγλία εξελίχθηκε σε περίσταση κατά την οποία οι ερωτευμένοι εξέφραζαν την αγάπη τους με λουλούδια, δώρα ή ευχητήριες κάρτες.

Σήμερα η μέρα αυτή αποτελεί μέρα σύγκρουσης ανάμεσα σε όσους λένε πως η ημέρα είναι μόνο μια εμπορική γιορτή με στόχο τον υπερκαταναλωτισμό και την ευκαιριακή πώληση αντικειμένων με στόχο τον έρωτα -που συνήθως είναι είτε παντρεμένοι, είτε ελεύθεροι- ενώ άλλοι τη γιορτάζουν ευλαβικά και περιμένουν τον ερχομό της κάθε χρόνο, γεμάτοι προσδοκίες για μία μέρα γιορτινή, γεμάτη ερωτισμό, πάθος, αισθησιασμό και συναίσθημα. Πόσες πολλές αλήθεια εκφράσεις για να περιγράψουν μία λέξη… ’Η μήπως δεν μιλάμε για την ίδια λέξη;

Οι ερωτευμένοι συνήθως λένε «σ’ αγαπώ», όμως μήπως στην πραγματικότητα εννοούν «σε θέλω ερωτικά» ή «σε ποθώ»; Ποια η διαφορά θα με ρωτήσει κάποιος; Και εγώ, μετά από πολλά απογοητευμένα ερωτευμένα βλέμματα που συνάντησα στην πορεία της καριέρας μου στην ψυχολογία, θα σου πω μεγάλη διαφορά!

Η αγάπη αποτελεί ένα από τα βαθύτερα συναισθήματα που γνωρίζει ο άνθρωπος. Και ενώ υπάρχουν πολλά είδη αγάπης, οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν την έκφρασή της μέσα από μια ρομαντική σχέση με έναν σύντροφο που να τους ταιριάζει. Ετσι, για κάποιους οι ρομαντικές σχέσεις αποτελούν το πιο ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή τους, παρέχοντάς τους μια πηγή βαθιάς εκπλήρωσης.

Ομως για όλους τους ανθρώπους, η δυνατότητα να έχουν μια υγιή, σχέση αγάπης δεν είναι έμφυτη. Ενα μεγάλο μέρος από τα μέχρι τώρα δεδομένα φανερώνουν ότι η ικανότητα να σχηματίσει κάποιος μια σταθερή σχέση αρχίζει στην παιδική ηλικία, από τις πρώτες κιόλας εμπειρίες ενός παιδιού με έναν φροντιστή που ανταποκρίνεται με σταθερότητα και αξιοπιστία στις ανάγκες του βρέφους για τροφή, φροντίδα, προστασία, ψυχοσυναισθηματική διέγερση και κοινωνική επαφή. Αν το παιδί δεν καλύψει αυτές του τις ανάγκες τότε βιώνει την απόρριψη μέσα από την έλλειψη ανταπόκρισης των γονιών στις ανάγκες του αυτές. Η απόρριψη αυτή μετατρέπεται στο συναίσθημα που το παιδί συνεχίζει να βιώνει μέσα από την τιμωρία όσο μεγαλώνει αλλά και από την μειωμένη επιβράβευση των γονιών στα επιτεύγματα του παιδιού, όταν αυτό μπαίνει στην εφηβεία και ο φόβος αντικαθίσταται από την δημιουργία σχέσεων, που καλύπτουν το κενό αυτό της απόρριψης.

Ετσι, ενώ αυτές οι πρώτες σχέσεις δεν είναι το πεπρωμένο ενός ανθρώπου, εντούτοις φαίνεται να καθιερώνουν πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο στη συνέχεια ως ενήλικοι σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Και ενώ αποτυχημένες σχέσεις μπορεί να συμβαίνουν σε όλους μας για πάρα πολλούς λόγους, εντούτοις η αποτυχία μιας σχέσης αποτελεί συχνά μια πηγή μεγάλης ψυχολογικής έντασης καθώς συνδέεται άμεσα με το φόβο της απόρριψης αλλά και της μοναξιάς.

Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι από εμάς πρέπει να εργαστούμε συνειδητά ώστε να αποκτήσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε, να ωριμάσουμε και να οδηγηθούμε στην επιθυμητή σχέση που προσδοκούμε.

Το σίγουρο είναι πως η αγάπη μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές, όσες και οι άνθρωποι που αγαπούνε, αλλά και διαφορετικές εκφάνσεις όσες και οι δυάδες των ατόμων που εμπλέκονται σε μία σχέση που μπορεί να μετεξελιχθεί σε αγάπη. Κάθε τέτοια αγάπη μπορεί να είναι τρυφερή, ρομαντική, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνη όπως η αγάπη που ένιωθε ο Ed για την Terry στο «What we talk about when we talk about love» του Raymond Carver (1981) που τον οδήγησε πρώτα στο να την χτυπήσει φωνάζοντας ταυτόχρονα πόσο την αγαπά και στη συνέχεια να προσπαθήσει να δώσει τέλος στη ζωή του όταν παρά την «εκδήλωση» της αγάπης του έχασε την αγαπημένη του. Ακόμη, η αγάπη δεν χτυπά την πόρτα μας μόνο μια φορά, δηλαδή δεν είναι μοναδική και παντοτινή όπως περιγράφει στο ίδιο δοκίμιο ο Mell o δεύτερος σύζυγος της Terry, αφού όλοι μπορεί να ερωτευτούμε και στη συνέχεια να μισήσουμε το ίδιο άτομο και μετά το επόμενο και το επόμενο…

Τι είναι λοιπόν αυτό που διαχωρίζει τον έρωτα από την αγάπη και τι μπορεί να διατηρήσει μία αγάπη αλώβητη μέσα στο χρόνο; Υπάρχει μυστική συνταγή όπως αυτή στα μαγικά εδέσματα ορισμένων σεφ που την κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό, ή πρέπει ο κάθε ένας από μας να φτιάξει την δική του συνταγή της αγάπης;

Οι ορισμοί είναι πολλοί, ψυχολογικοί, φυσικοί, φιλοσοφικοί, ανάλογα με το πώς μεγάλωσε ο καθένας, τι διδάχτηκε από τους γονείς του, τι επιρροή είχε από τους φίλους του, πόσο πληγώθηκε στην προσπάθειά του να ερωτευτεί και να αγαπήσει, μα και ανάλογα με το για ποιον θες να αγαπήσεις, για σένα ή για τον άλλο δηλαδή. Γιατί αν η αγάπη δεν είναι αλτρουιστική, τότε είναι σίγουρα εγωιστική…

Ετσι, αν θέλεις να γιορτάσεις στις 14 του Φλεβάρη, κοίτα να γιορτάσεις τη χαρά τού να βλέπεις τα μάτια του άλλου να χαμογελούν όταν είσαι πλάι του. Κοίτα να χορτάσεις την ανάγκη του και την ανάγκη σου να επικοινωνείτε ολημερίς και κοίτα να χορτάσεις το σώμα του ανθρώπου που η παρουσία του δίπλα σου σε κάνει να θες να λουστείς το πιο παγωμένο νερό για να σβήσεις τον πόθο σου για κείνο.

Γιατί τελικά από το τελευταίο ξεκινάνε όλα, με τον πόθο για ένα σώμα, μια μυρουδιά, ένα άγγιγμα, μα στο πρώτο και το δεύτερο καταλήγουν, όταν πια το πάθος με τον καιρό εξασθενίσει. Τότε που ο αληθινός σου εαυτός θα κάνει τον άλλο να σε δει για το ποιος είσαι πραγματικά. Και τότε, όσο ο καιρός περνά, μπορεί η όψη και το σώμα να αλλάζει, μα η καρδιά, το χαμόγελο και ο πραγματικός σου εαυτός θα είναι εκεί παντοτινά να σου λένε πως έκανες την καλύτερη επιλογή.

Γι’ αυτό ακόμη και αν ξέρεις πως η αγάπη είναι κάθε μέρα, μην χάνεις καμία ευκαιρία να την γιορτάσεις. Ακόμη και αν αυτή είναι η μέρα των ερωτευμένων!!!

Χρόνια μας πολλά ερωτευμένοι!

* Ο Γεώργιος Ν. Λυράκος είναι Ψυχολόγος Υγείας στο ΓΝΝ Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων», διευθυντής Προγράμματος Σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Health Psychology του Cardiff MET στο City Unity College, επόπτης Διδακτορικών Διατριβών στο Cardiff MET στην Ουαλία,είναι ενταγμένο μέλος του μητρώου εκπαιδευτών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και επιστημονικός συνεργάτης της Β’ Αναισθησιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.