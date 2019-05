Euroleague: Εφές – ΤΣΣΚΑ Μόσχας το ζευγάρι του τελικού

Η Εφές -που κέρδισε 92-73 την Φενέρμπαχτσε- θα αναμετρηθεί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (95-90 τη Ρεάλ Μαδρίτης) με φόντο τον τίτλο της Euroleague στον τελικό του Final Four της Βιτόριας, το βράδυ της Κυριακής. Νωρίτερα, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο παιχνίδι της 3ης θέσης.

ΤΣΣΚΑ φτιαγμένη από ατσάλι! Απίστευτο ματς με συγκλονιστική εξέλιξη στην Βιτόρια! Η Ρεάλ ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, βρέθηκε ακόμα και στο +14 (65-51), όμως η ΤΣΣΚΑ έδειξα τα δόντια της, άντεξε, πάλεψε και τελικά δικαιώθηκε, αφού έφτασε στη νίκη με το τελικό 95-90 κι θα διεκδικήσει το τρόπαιο της φετινής Ευρωλίγκα από την Εφές το βράδι της Κυριακής! Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επιβίωσε στο θρίλερ με μεγάλα σουτ και αφού πρώτα την κράτησε στο ματς ο τρομερός Σέρχιο Ροντρίγκεθ (23π). Στη συνέχεια ανέλαβαν δράση οι Ουίλ Κλάιμπερν (18π) και κυρίως ο Νάντο Ντε Κολό (23π), ενώ συνολικά η ΤΣΣΚΑ κατάφερε να… ξεπεράσει το «ξύλο» που έφαγε από τους παίκτες της Ρεάλ. Μάλιστα, η «Αρκούδα» ήταν σαφώς πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία, βρήκε τις σωστές λύσεις και πλέον ετοιμάζεται να διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague στον τελικό με την Εφές.



Σόου Λάρκιν

Ο Σέιν Λάρκιν ήταν σεληνιασμένος (30π.) και η Σταχτοπούτα του Final Four της Βιτόριας έκανε το «θαύμα» της: Nίκη με σκορ 92-73 επί της προβληματικής Φενέρ του Ζοτς και πρόκριση στον μεγάλο τελικό! Τεράστια πρόκριση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με μια μπασκετική παράσταση στο παρκέ της «Fernando Buesa Arena». Ο Σέιν Λάρκιν ήταν in the zone και κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει (30π. με 4/5 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη), ο Βασίλιε Μίσιτς απέδειξε γιατί είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης της Euroleague (25π.) και η Εφές πέταξε στο καναβάτσο την έμπειρη Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με μια τρομερή εμφάνιση. Σπουδαίος και ο Μπράιντ Ντάνστον, που «άγγιξε» το double – double (9π., 10ρ.). Ο Σέρβος τεχνικός χωρίς τους Τζόφρι Λοβέρν – Τζίτζι Ντατόμε γνώριζε πως θα έχει δύσκολο έργο, οι Γιαν Βέσελι – Νίκολα Κάλινιτς όχι μόνο δεν ήταν στο 100%, αλλά ήταν και αρνητικοί για την ομάδα τους, ο Κώστας Σλούκας δεν έβρισκε σκορ με τίποτα, έχοντας 3/11 σουτ (στον πρώτο χαμένο ημιτελικό της καριέρας του) και η ήττα των πρωταθλητών Τουρκίας ήρθε ως μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων.

Ολα τα πλάνα του Ομπράντοβιτς καταστράφηκαν και ο Αταμάν ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου ημιτελικού της Euroleague, του τουρκικού εμφυλίου, αλλά και της μεταξύ τους «μονομαχίας», που είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Ετσι, η Εφές θα παλέψει την Κυριακή (19/5) για πρώτη φορά για την κούπα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.