Europa Conference League: Ηττα της ΑΕΚ από τη Γουέστ Χαμ με 2-0 στη Λάρνακα

Ανυπέρβλητο εμπόδιο, αποδείχθηκε για την ΑΕΚ η Γουέστ Χαμ, με τους Αγγλους να φεύγουν από την Λάρνακα με ξεκάθαρο σκορ πρόκρισης από την Αρένα έπειτα από το 2-0, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» του Europa Conference League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Αγγλους ο Αντόνιο, που με δύο προσωπικά του γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου χάρισε την νίκη στην Γουέστ Χαμ. Πολύ καλή παρουσία, υπό τις περιστάσεις για την ΑΕΚ, που πάλεψε και είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι, η ποιότητα των Αγγλων όμως έγειρε την πλάστιγγα υπέρ τους.

Χωρίς κάτι ιδιαίτερο και με την Γουέστ Χαμ να κρατάει περισσότερο μπάλα κύλησε το πρώτο δεκάλεπτο.

Η πρώτη τελική στο παιχνίδι καταγράφηκε για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό, με τον Λέδες να κάνει το σουτ αλλά να μην απειλεί σοβαρά τον Αρεολά.

Στο 18ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Λόπες έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Αρεολά.

Η πρώτη τελική για τους Αγγλους ήρθε στο 30ό λεπτό, με σουτ του Λαντσίνι λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Πίριτς.

Στο 32ο λεπτό ο Μπενραχμα με ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ, και δοκίμασε το σουτ από πλάγια θέση, ο Πίριτς όμως ήταν στη σωστή θέση και μάζεψε.

Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως, η Γουεστ Χαμ κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Αντόνιο. Ο Μπενραχμά έκανε την σέντρα από αριστερά, και ο φορ των Αγγλων μόνος στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Γουεστ Χαμ κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμα της και πάλι με τον Αντόνιο. Ο επιθετικός των Αγγλων πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και με φοβερό σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Πίριτς, για να γράψει το 2-0.

Just look at that curl from Michail Antonio! ➰ pic.twitter.com/bl4VDcf3nU

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 9, 2023