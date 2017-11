To Ford Fiesta δέχεται φωνητικές εντολές

ΑΘΗΝΑ. Το σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας της Ford SYNC 3 προσφέρει τη δυνατότητα στον οδηγο του Fiesta να ελέγχει τα συστήματα ήχου, πλοήγησης και τα συνδεδεμένα smartphones χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές στην καθομιλοούμενη γλώσσα.

Πατώντας απλά ένα μπουτόν και λέγοντας “I need a coffee,” “I need petrol,” και “I need to park,” ο οδηγός μπορεί να εντοπίζει γειτονικά καφέ, σταθμούς ανεφοδιασμού και στάθμευσης οχημάτων, και να βρίσκει σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και ξενοδοχεία.

Το σύστημα είναι συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto. Εξάλλου, το SYNC 3 προσφέρει SYNC AppLink, που επιτρέπει τη φωνητική ενεργοποίηση μιας σειράς εφαρμογών smartphone όπως Glympse, Aupeo, Spotify, MyBoxMan, HearMeOut, AccuWeather, και Los 40 Principales.

Η ανεξάρτητη οθόνη αφής 8 ιντσών του Fiesta που θυμίζει tablet, υιοθετεί λειτουργίες αφής (pinch & swipe).

Επίσης, με το SYNC 3 προσφέρεται μία ανεξάρτητη, έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών, και μία έγχρωμη 4,2 ιντσών συνδυάζεται με το MyFord Dock όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν, τοποθετούν και να φορτίζουν κινητές συσκευές, όπως τηλέφωνα και συστήματα πλοήγησης.

Όλες οι οθόνες του Fiesta προσφέρουν υψηλη ανάλυση και μεγάλη φωτεινότητα. Είναι πιο ευανάγνωστες και επιτρέπουν στον οδηγό να διαχειρίζεται πιο εύκολα τις πληροφορίες και λειτουργίες της οθόνης.

Απαντώντας στην τάση των καταναλωτών σε φορητά ψηφιακά πολυμέσα, προσφέρει συνδεσιμότητα Bluetooth και δύο θύρες USB στο βασικό εξοπλισμό, ενώ προαιρετικά διατίθεται ενσωματωμένο CD player. Ραδιόφωνο DAB διατίθεται με όλη τη γκάμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Σπύρος Ρέκκας