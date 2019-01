«FT»: Τα πλεονάσματα της κυβέρνησης με «φρένο» στις επενδύσεις – Ανησυχία για την οικονομία

ΑΘΗΝΑ. Η Ελλάδα καταγράφει καλές επιδόσεις στα πλεονάσματα πατώντας ωστόσο «φρένο» στις επενδύσεις (Greece racks up surplus by keeping foot on investment brake), επεσήμανε η ανταποκρίτρια της Financial Times, Κέριν Χόουπ (Kerin Hope), γράφοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνά τους δημοσιονομικούς στόχους του προϋπολογισμού, αλλά οι επικριτές προειδοποιούν για τα μακροπρόθεσμα ρίσκα στην οικονομία.

Η κυβέρνηση αναμένει πλεόνασμα ρεκόρ για το 2018 για να ικανοποιήσει τους δανειστές, αλλά οικονομολόγοι αναρωτιούνται αν η χώρα σημειώνει περισσότερη πειθαρχία από όση είναι καλή για τον σκοπό αυτό.

Τα στοιχεία Δεκεμβρίου, για τους 11 μήνες του 2018 δείχνουν ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα κατά πολύ περισσότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη. Ηταν στα 7,6 δισ. ευρώ στο 11μηνο, σχεδόν 4% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας την πρόβλεψη κατά 2,8 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, δήλωσε στη Νέα Υόρκη προς επενδυτές πρόσφατα ότι η αξιοπιστία της Ελλάδα ενισχύθηκε από την υπεραπόδοση ως προς τους στόχους. «Δείχνει πως όταν η κυβέρνηση θέτει συγκεκριμένους στόχους μπορεί να έχει πολύ επιτυχία (στο να τους πετύχει)», είπε.

Παραδέχθηκε πάντως ότι «δεν είναι η καλύτερη στρατηγική η υπεραπόδοση κάθε χρόνο. Αυτό θα είχε συνέπειες (αρνητικές) για την οικονομία.

Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί με την έξοδο από τα μνημόνια για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο μεταξύ 2018-2022.

Ο στόχος είχε απορριφθεί από πολλούς οικονομολόγους ως «απίθανα υψηλός» αρχικά. Ανησυχούν πως τα πολύ υψηλά πλεονάσματα που ήδη έχει καταγράψει η χώρα το 2017 και το 2018 έχουν συνέπεια στην εν δυνάμει ανάπτυξη.

Μεγάλο μέρος της υπεραπόδοσης ήρθε από βαθιές περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις, που αποτελούν υπό κανονικές συνθήκες οδηγό για την οικονομική ανάπτυξη.

«Οι περικοπές σημαίνουν πως ο περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος της Ελλάδα χαραμίζεται για χάρη βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων εις βάρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ευημερίας», δήλωσε η κ. Μιράντα Ξαδά, πρώην οικονομολόγος του ΔΝΤ και ακαδημαϊκός στο Centre for International Governance Innovation.

«Επιδόματα προς ανθρώπους με χαμηλότερα εισοδήματα δεν πρέπει να είναι υποκατάστατο για επενδύσεις σε περιοχές όπως η εκπαίδευση και η υγεία που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.