GOMBL: Αγωνιστική «πτώσεων»

Δύο από τα τρία «απόλυτα» σερί… έπεσαν στην αγωνιστική που μας πέρασε στο GOMBL. Πρώτο και ηχηρότερο η ήττα της Αστόριας Β από το Whitestone στους άνδρες και στη συνέχεια ήττα των κοριτσιών του Queens (επίσης) από το Whitestone. Αντίθετα το St Nicholas B ανέβασε το νικηφόρο σερί του στο 8-0.

Ανατολή

«Μπαμ» στην ανατολή. Η Αστόρια Β μετά από 6 σερί νίκες γνώρισε την πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα. Ηττήθηκε σχεδόν με κατεβασμένα χέρια από το Whitestone. 65-53 το τελικό σκορ με το νικητή να ξεκολλά από την προτελευταία θέση. Για το Whitestone η τριάδα Γιώργος Καϊάφας με 20 πόντους, Ανδρέας Βαγενάς και Πίτερ Πράσσος από 14 έκαστος (και από 4 τρίποντα) έκαναν «όργια» και μαζί με τους Αντώνη Φουντούλη (9 πόντοι με 3 τρίποντα) και Εβαν Τσεβδό (8 με 1 τρίποντο) νίκησαν με 65-53 την Αστόρια Β. Μία Αστόρια που είχε μόνο τον Γιώργο Γαλιώτο με 26 πόντους (2 τρ.) και τον Κωνσταντίνο Δανιήλ με 15 (5 τρίποντα) να κρατούν στο σκοράρισμα. 9 πέτυχε ο Θανάσης Πανουργιάς, 4 ο Γιώργος Καλιαμπός και 3 ο Αλεξ.

Ηττα και για την δεύτερη της βαθμολογίας Αστόρια C. Η Flushing B πήρε σημαντική νίκη με 56-53 και πέρασε με θετικό πρόσημο στη βαθμολογία. Ο Γρηγόρης Πάρος με 21 πόντους (3 τρίποντα) και ο Κρις Ταβάντζης με 17 έκαναν όλη τη «ζημιά» στην άμυνα της Αστόριας C, ενώ οι Νικ Μελής με 6, Πίτερ Πανόπουλος με 4, Νικ Αθανασόπουλος με 3 και Νικ Μενής με 2 συμπλήρωσαν τους σκόρερ των νικητών. Από την Αστόρια οι Γιάννης Γιουρουκάκης και Νικ Σταματιάδη είχαν από 13 πόντους έκαστος (1 και 2 τρίποντα αντίστοιχα). Ο Γιάννης Ντζέλβες με 10, ο Κρις Μανιάτης με 9 και οι Πολ Φερεντζάνης με 4, όσους και ο Τέντι Γκάιλα.



Τέλος στους «εμφυλίους», η Αστόρια E, έχασε και τα δύο παιχνίδια της και έμεινε ουραγός.

Πρώτα ήρθε η ήττα από την Αστόρια D. Με 42-55 κέρδισε η… D, που είχε τον Αποστόλη Κολέζη με 18 πόντους (3 τρίποντα), τον Γιάννη Παλταλίδη με 11 (1 τρ.), τον Πίτερ Πάντο επίσης με 11, ενώ Μιχάλης Παπαδούλης είχε 6, ο Vincent Quijano 4 και ο Τζόε Καπασάκης 2. Από τους ηττημένους ο Joseph Fabio πέτυχε 21 με 5 τρίποντα, ο Κρίστιαν Αλεξάνδρου 10, όσους και ο Τίμι Murphy 10pts, ενώ ο Πίτερ Sea είχε 2 τρίποντα.

Και στο… καπάκι ήρθε το 53-41 από την Αστόρια Park, που με τη νίκη αυτή πέρασε στο 4-3 νίκες, ενώ η E, έμεινε ουραγός χωρίς νίκη. Η Park με «πολυβόλο» τον Ανδρέα Καραγιώργο που… σταμάτησε στους 33 πόντους, είχε άλλους 15 πόντους (1 τρ.) από τον Χάρι Ιωαννίδη και 6 από τον Στιβ Λελεκίδη. Από την μεριά της η Αστόρια Ε μετά τους 10 (1 τρ.) του Joseph Fabio είχε 3 τρίποντα από τον Peter Sea, 6 πόντους από τον Κριστιάν Αλεξάνδρου και 4 από τον Μάρκο Ρομπολάκη.



Δύση

Ηταν το ντέρμπι της αγωνιστικής αλλά μέχρι να γίνει το τζάμπολ. Γιατί μετά το St. Nickolas B πάτησε γκάζι και έφυγε στο 63-51. Ο Πάνος Γεωργούλης με 25 πόντους (5 τρίποντα), ο Βασίλης Φαλίδας με 17 (3 τρ.) και ο Δημήτρης Καπάτος με 10 ήταν οι «διψήφιοι» των νικητών και οι Παύλος Παύλου 7, Τόμι Ποταμίτης 4 και Φραντσίκο Κυριακού 2 συμπλήρωσαν τον πίνακα των σκόρερ. Από το Flushing C o Τζόναθαν Παπαγιαννόπουλος με 23 πόντους (5 τρίποντα) ήταν άξιος συμπαραστάσεις κι έβαλε δύσκολα στους νικητές. Από κοντά του ο Γιάννης Λάγκος 12 (4 τρ.), Anthony Grillo με 11 (1), ο Ντίνος Μούσιος με 10, και οι Κρις Μούσιος, Εκτορας Αλεξιάδης από 2 έκαστος.

Για το 8-0 στις νίκες ο St Nicholas B πέτυχε μία ακόμα αυτή τη φορά πολύ «σφικτή». Απέναντι στην Corona δυσκολεύτηκε πολύ όπως δείχνει το τελικό 57-59. Ο Πάνος Γεωργούλης των νικητών και ο Δημήτρης Χατζηνάκης της Corona ήταν οι κορυφαίοι και μάλιστα είχαν και οι δύο από 19 πόντους με 3 τρίποντα! Από κει και πέρα από 12 πόντους με 2 τρίποντα είχαν Νικ Φλεβάρης, Βασίλης Φαλίδας, 10 ο Δημήτρης Καπάτος, 9 (1 τρ.) ο Παύλος Παύλου, 6 ο Φραντσίσκο Κυριάκου, 3 ο Εβαν Τάκος και 2 ο Τόμι Ποταμίτη για το St. Nicholas B. Από την Corona εκτός του Χατζηνάκη, ο Ξένο Βρούλος είχε 14, ο Σταμάτης Πλούτης 12 με 4 τρίποντα, ο Κρις Μαυρογιώργης 8 και ο Νικ Μαχαίρας 4.

Το «2 στα 2» έκανε ο St. Nicholas A. Η αρχή έγινε με το, σχετικά, άνετο 60-48 επί της Jamaica. Ο Γιώργος Σιδεράκης με 22 πόντους (1 τρ.) ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς πετυχαίνοντας τους μισούς πόντους των αντιπάλων. Ο Κωνσταντίνος Πασχάλης πλησίασε με 14 πόντους, ο Βασίλης Χατζηνικολάου είχε 9, οκτώ ο Theo Perdict και 5 ο Αλεξ Γκλιάγιας. Από την Jamaica ο Κώστας Μάστορας ήταν πρώτος σκόρερ και του αγώνα με 23 πόντους (3 τρίποντα), όμως οι υπόλοιποι… μακριά. Οκτώ πόντους ο Δημήτρης Κονδύλης, από 5 οι Αρης Συρίγος (1 τρ.), Bobby Dorrian (1), Παντελής Ζιούλης (1), ενώ δύο είχε ο Πίτερ Μπαμπάτσικος.

Στη συνέχεια όμως ήρθαν τα δύσκολα για το St Nicholas A. Το Holy Cross ήταν πολύ δυνατό και όχι μόνο του έβαλε δύσκολα αλλά το απείλησε με ήττα. Τελικά στο St Nicholas A πήρε τη νίκη στον πόντο με 56-55! Κι εδώ ο Γιώργος Σιδεράκης ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 21 πόντους (1 τρ.), αλλά είχε πρωτοπαλίκαρο τον Βασίλη Χατζηνικολάου με 17 (3 τρ.). Ο Theo Perdict είχε δύο τρίποντα, ο Κωνσταντίνος Πασχάλης 4, ο Γιάννης Νοδάρος 3 και δύο ο Αλεξ Γκλιάγιας. Από το Holy Cross που έχει έντονο πλουραλισμό σε επιθέσεις και σκόρερς ο Adam Paruolo με 12 πόντους (2 τρίποντα), ήταν το «πρώτο βιολί». Ο Αγγελος Τσουράπης είχε 3 τρίποντα, ο Μάνι Κοχίλιος 9 (1 τρ.), Ηλίας Ψαρρός και Τόνι Πρίτσος από 6, Κρις Κοχίλιος 5 (1), Νικ Πετρόσος ένα τρίποντο και ο Γιώργος Λοϊζίδης 2 πόντους.

Πάντως το Holy Cross έδωσε δύο ακόμα παιχνίδια και είχε μία άνετη νίκη και μία βαριά ήττα. Το 67-50 επί του Ditmars ήρθε άνετα και αποτέλεσε έκπληξη αφού το Ditmars είναι από τις δυνατές ομάδες. Ομως οι Κρις Κοχίλιος με 25 πόντους (1 τρ.), Νικ Πετρόσος με 16 (1 τρ.), Ηλίας Ψαρρός με 10, Αγγελος Τσουράπης με 3 τρίποντα, ο Τόνι Πρίτσος με 5 και ο Μάνι Κοχίλιος με 2 είχαν κέφια και πήραν τη νίκη. Από το Ditmars οι τρεις Stojanovic είχαν συνολικά 34 πόντους (17 ο Μίλος με 2 τρίποντα, 13 ο Λάζαρ με 1 τρ. και 4 ο Μάρκο), ενώ ο Τάσος Δημητριάδη είχε 10 και ο Βασίλης Σερεμέτης δύο τρίποντα.



Στην συνέχεια όμως το Hoyt Park προσγείωσε… ανώμαλα με 41-29 το Holy Cross. Ο Κρις Μπέσης με 11 πόντους (3 τρίποντα) ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ενώ τον ακολούθησαν οι …9ρηδες Τόνι Ναούμ (2 τρ.) και Βαγγέλης Παχής (1), ο Λέο Γκλούμης είχε 8 (1) και ο Τόμι Αρβανιτίδης 4. Από το Holy Cross από 7 πόντους είχαν Νικ Πετρόσος (1 τρ.) και Adam Paruolo, ο Τόνι Πρίτσος είχε 6, ο Αγγελος Τσουράπης 5 (1), ο Κρις Κοχίλιος 2 και ο Μάνι Κοχίλιος 1.

Τέλος μεγάλη σε έκταση και σημασία νίκη του ΤΗΥ επί του St. Nicholas D με 77-52. Μία νίκη που σε συνδυασμό με τις ήττες των Flushing C και Jamaica έφερε την ΤΗΥ στην 2η θέση. Ο Στίβεν Γιαννόπουλος με 26 πόντους και ο PJ Μιλιτιναίος με 20 ήταν «όλα τα λεφτά» για τους νικητές, ενώ από κοντά τους ο Krys Gargasz με 11 πόντους (1 τρίποντο), ο Κρις Αποστολόπουλος με 10 (2 τρ.), ο Δημήτρης Παπασπύρου με 2 τρίποντα και ο Νικ Σακκάς με 5 (1). Από το St Nicholas D ο Δημήτρης Γατανάς πέτυχε 18 πόντους με 5 τρίποντα, ο Νικόλας Αλεξίου 17 με 1 τρίποντο, ο Θεόδωρος Λαγούδης 5 (1) και Νίκος Κατσάνος με 4.

Γυναίκες

Στάση Whitestone για το Queens. Η ομάδα – τρένο των γυναικών βρήκε τον… δάσκαλό της και μετά από 5 σερί νίκες γνώρισε την πρώτη της ήττα. 44-41 από το Whitestone που πέτυχε μόλις τη δεύτερη νίκη του. Από τις νικήτριες ο Σία Μπίτη με 14 πόντους (1 τρίποντο) ήταν η πρώτη σκόρερ και την ακολούθησαν οι Νικόλ Φουντούλη 12, Αλεξάνδρα Μουράφη 4, Βαρβάρα Νύχτα 3, Αλεξία Σάββα 2, Χριστίνα Σταθοπούλου 2, Κρίσταλ Σάββα 1, Γεωργία Σάββα. Από το Queens που για πρώτη φορά αποχώρησε με ήττα το δίδυμο Θεοδώρα Αλεξάνδρου με 19 πόντους (2 τρ.), Σωτηρία Ταβάντζη 11 (3) ήταν οι κορυφαίες στην επίθεση. Επίσης το διχτάκι κούνησαν η Χριστίνα Κατέχη με 6 και η Σταυρούλα Σταθοπούλου με 3 (1 τρ).

Εκπληξη είχαμε και στο δεύτερο παιχνίδι των γυναικών. Η ουραγός ομάδα του Μπρονξ, η ZP νίκησε με 25-23 την Αστόρια και σημείωσε τη δεύτερη νίκη της σε 6 αγώνες. Η Μαρία Κεκάτου με 5 πόντους, οι Μαρία Μάρη και Gabby Galan από 4 πόντους και οι Μαριλένα Κατέχη και Αλεξία Sassone από δύο ήταν οι σκόρερς. Από την Αστόρια η Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Νίνα Ελένη είχαν από 7 πόντους (η Δήμητρα είχε και ένα τρίποντο), η Ντενίς Μανιάτη είχε 5 (1) και οι Αλι Σταματιάδη και Αμαλέα Σιδέρη από 2.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ανδρες

Ανατολή

Astoria E – Astoria D 42-55

Astoria B – Whitestone 53-65

Astoria E – Astoria Park 41-53

Flushing B – Astoria C 56-53

Δύση

Jamaica – St Nicholas A 48-60

St Nicholas D – THY 52-77

Corona – St Nicholas B 57-59

Ditmars – Holy Cross 50-67

Holy Cross – Hoyt Park 29-41

Flushing C – St Nicholas B 51-63

Holy Cross – St Nicholas A 55-56

Γυναίκες

Astoria – ZP 23-25

Queens – Whitestone 41-44

Βαθμολογίες

Ανδρες

Ανατολή: Astoria B 6-1, Astoria C 5-3, Astoria Park 4-3, Flushing B 4-3, Whitestone 4-4, Astoria D 3-4, Astoria E 0-8

Δύση: St Nicholas B 8-0, Flushing C 6-2, Jamaica 6-2, THY 6-2, Ditmars 4-4, Hoyt Park 4-4, Holy Cross 3-5, St Nicholas A 3-5, Corona 2-6, St Nicholas D 1-7

Γυναίκες: Queens 5-1, Astoria 3-3, Whitestone 2-4, ZP 2-4

Επόμενη αγωνιστική

Τρίτη 29 Μαΐου

Ανδρες

St Kevins

19.00: Ditmars – Jamaica

19.50: Corona – St Nicholas A

20.40: Hoyt Park – THY

21.30: Flushing B – Astoria E

Whitestone

19.50: Holy Cross – St Nicholas B

Γυναίκες

Whitestone

19.00: Astoria – ZP

Τετάρτη 30 Μαΐου

Flushing

Ανδρες

19.00: Astoria B – Astoria C

20.40: Whitestone – Astoria D

Γυναίκες

19.50: Queens – ZP

Πέμπτη 31 Μαΐου

St Kevins

Ανδρες

19.00: Astoria D – Astoria Park

20.40: Flushing C – St Nicholas D

Γυναίκες

19.50: Astoria – Queens