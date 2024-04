Γράμμα από το Λονδίνο: Η Ομογένεια χρειάζεται ηγέτες σαν τον Γερασόπουλο και τον Κατσιματίδη

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετά από χρόνια παρακολουθούμε ξανά από κοντά μια ακόμη ομογενειακή παρέλαση στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν και αυτό μας προκαλεί μεγάλη συγκίνηση. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες και ταυτόχρονα διαφορές με το παρελθόν. Η Ουάσιγκτον π.χ., η Τουρκία και όσοι επιβουλεύονται την Ελλάδα και την Κύπρο ήθελαν πάντα την ελληνοαμερικανική κοινότητα φιμωμένη και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.

Η βασική διαφορά του σήμερα από το χθες είναι ότι πλέον η Ομογένεια αποτελεί σημαντική δεξαμενή ψήφων για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, λόγω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου. Πλέον, ακόμη και τα πολιτικά κόμματα που δεν ήθελαν να διευκολύνουν τους ομογενείς στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, κάνουν… «κωλοτούμπες» για μια πρόσκληση σε ομογενειακή εκδήλωση. Στη φετεινή παρέλαση στο Μανχάταν θα παρελάσουν ξαφνικά πολλοί εκπρόσωποί τους. Μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να δούμε μέχρι και πολιτικούς αρχηγούς της Ελλάδας να παρελαύνουν με δικά τους… άρματα στην 5η Λεωφόρο, για να κερδίσουν την ψήφο των ομογενών. Αν είναι να έλθουν όμως πιο κοντά η Ομογένεια με την Ελλάδα, αν επιτέλους εξυπηρετηθούν σωστά οι ξενιτεμένοι Ελληνες από τις διπλωματικές μας υπηρεσίες και αν μειωθεί η ελληνική γραφειοκρατία που τους ταλαιπωρεί καθημερινά, χαλάλι τους.

Πριν 30 και κάτι χρόνια τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι σήμερα.

Ενώ οι μηχανές των πούλμαν που θα μετέφεραν τις χιλιάδες των ομογενών από ολόκληρη την Αμερική και τον Καναδά στη μεγάλη διαδήλωση για το Σκοπιανό έξω από τον Λευκό Οίκο είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία, στη Νέα Υόρκη κορυφωνόταν στα παρασκήνια το ίδιο δράμα που δεν αφήνει αιώνες τώρα την Ελλάδα να πάει μπροστά: ο ραγιαδισμός και η διχόνοια.

Ο Φώτης Γερασόπουλος

Ωστόσο, βρέθηκε και στην περίπτωση εκείνη ο θαρραλέος πατριώτης για να πει το «Οχι» στην υποταγή. Η ιστορία έχει ως εξής: Ο τότε πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αμερικής Φώτης Γερασόπουλος που είχε αναλάβει το βάρος της κινητοποίησης των Ελληνοαμερικανών υπέρ των ελληνικών θέσεων, εκλήθη να μεταβεί επειγόντως στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο Μανχάταν. Εκεί τον περίμενε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος και όπως μας διηγήθηκε ο ίδιος ο κ. Γερασόπουλος πριν λίγες ημέρες, του ζήτησε επιτακτικά να ακυρώσει την τελευταία στιγμή τη διαδήλωση γιατί, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, διαφωνούσαν η Ουάσιγκτον και η Αθήνα. «Αυτό που μου ζητάτε Σεβασμιώτατε είναι αδύνατον να γίνει» του απάντησε ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής. «Η διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί και αν διαφωνείτε μπορείτε να μην παραστείτε σ’ αυτήν». «Θέλω να συναντηθούμε πάλι αύριο» του ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και η σύντομη συνάντηση τελείωσε εκεί.

Την επόμενη ημέρα στο γραφείο του ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος δεν ήταν μόνος του. Τον πλαισίωναν δύο από τους στενότερους συνεργάτες του, ο γνωστός επαγγελματίας λομπίστας της Ουάσιγκτον Μ. Μανάτος που συντόνιζε τις επαφές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αρχιεπισκοπής και των διαφόρων ελληνοαμερικανικών λόμπι στην Ουάσιγκτον και ο επιχειρηματίας από το Σικάγο Αντριου Αθενς, συνιδρυτής της ελληνοαμερικανικής «Συντονιστικής Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων», μετέπειτα πρόεδρος του ΣΑΕ των απανταχού ομογενών επί μια δεκαετία και ιδρυτής και πρώτος επί μια δεκαετία πρόεδρος της οργάνωσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής «Ηγεσία 100», με μέλη τους πλούσιους ομογενείς που πρέπει να πληρώσουν στην Αρχιεπισκοπή από 100 χιλιάδες δολάρια έκαστος. Στην έντονη πίεση και των τριών να ακυρώσει τη διαδήλωση, ο κ. Γερασόπουλος απάντησε ξανά αρνητικά.

Τον «γόρδιο δεσμό» τον έκοψε ο λομπίστας Μανάτος, ο οποίος συνέστησε στον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο να παραστεί μεν στη διαδήλωση για να μην υπάρξουν διαμαρτυρίες εκ μέρους των ομογενών, αλλά όχι για να τοποθετηθεί εναντίον των Σκοπίων και των Αμερικανών φίλων τους, προκειμένου να μην δυσαρεστηθεί η αμερικανική κυβέρνηση. Θα μπορούσε π.χ. να παραστεί για να ψάλει απλώς ένα μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων στους εθνικούς αγώνες των Ελλήνων. Τελικά η διαδήλωση εκείνη είχε τεράστια επιτυχία και ο ηρωϊσμός του τότε προέδρου της Παμμακεδονικής έσωσε την τιμή της Ελλάδας και της Ομογένειας.

Ο Τζον Κατσιματίδης

Ιδιαίτερα σεμνός για τη συμβολή του στον αγώνα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας στο Σκοπιανό, υπήρξε και ο γνωστός ομογενής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης. Στο πρόσφατο βιβλίο του «How Far Do You Want to Go» και συγκεκριμένα στο τέλος της σελίδας 250 και στην αρχή της σελίδας 251, αφιερώνει ελάχιστες σειρές για τις σχέσεις του με την Ελλάδα. «Οταν ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου ζήτησε να βοηθήσω για τη βελτίωση των σχέσεών του με τα διευθυντικά στελέχη των ‘New York Times’, έκανα ό,τι μπορούσα. Ποτέ δεν προώθησα έναν Ελληνα πολιτικό εναντίον κάποιου άλλου Ελληνα πολιτικού και δεν προτίθεμαι να το κάνω στο μέλλον», έγραψε μεταξύ άλλων.

Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο τότε πρόεδρος της Παμμακεδονικής Αμερικής Φώτης Γερασόπουλος συνεργάστηκε στενά με τον Τζον Κατσιματίδη και μέσω αυτού επέτυχε μεγάλη έκπτωση σε τρεις ολοσέλιδες καταχωρήσεις με τις ελληνικές θέσεις στους «New York Times». Επίσης, το μοναδικό θετικό δημοσίευμα της σφόδρα αντίθετης προς τις ελληνικές θέσεις εφημερίδας, το εξασφάλισε ο κ. Κατσιματίδης στέλνοντας με το ιδιωτικό του αεροπλάνο τον διευθυντή των «New York Times» στην Αθήνα για να πάρει συνέντευξη από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Σήμερα, δεκαετίες μετά, βλέπουμε με χαρά να συνεχίζουν οι Κύπριοι της Αμερικής να διατηρούν ζωντανή την υπόθεση της προδομένης Κύπρου, μέσω των φετεινών εθνικών παρελάσεων στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Του χρόνου όμως, στις επόμενες εθνικές παρελάσεις στις μεγαλουπόλεις της βορείου Αμερικής, θέλουμε να γίνει το ίδιο και για τον αγώνα του Ελληνισμού υπέρ του σεβασμού στην Ιστορία και στα σύμβολα της ελληνικής Μακεδονίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του δασκάλου του Αριστοτέλη.

Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ασχοληθούν με τα ομογενειακά θέματα εξέχοντες ηγέτες όπως ο Φώτης Γερασόπουλος και ο Τζον Κατσιματίδης. Θα πρέπει να πείσουν ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν διαφέρει σε τίποτα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ότι οι γενοκτονίες των Εβραίων και των Αρμενίων δεν διαφέρουν σε τίποτα από τη Γενοκτονία των Ποντίων και ότι οι επιθετικές βλέψεις της Αγκυρας εναντίον του Αιγαίου, των ελληνικών νησιών και της Θράκης δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις επιθέσεις του Χίτλερ και του Μουσολίνι εναντίον των γειτόνων τους.

* Ο Γιώργος Χατζηιωάννου διετέλεσε Σύμβουλος Τύπου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στις πρεσβείες Λονδίνου και Μόσχας.