Greek Hotel of the Year Awards: Βραβεία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του Τουρισμού

ΑΘΗΝΑ. Δυναμικά νέα ανοίγματα (new openings) και μοναδικά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Greek Hotel of the Year που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στο Ιδρυμα Γουλανδρή στην Αθήνα.

Ανάμεσα στα ξενοδοχεία που διακρίθηκαν, το «The Wild by Interni» απέσπασε τον τίτλο Design Hotel of the Year, το «Parilio» τον τίτλο Luxury Hotel of the Year, το «Andronis Arcadia» τον τίτλο New Hotel of the Year, το «The Pinnacle Athens» τον τίτλο Urban Stay of the Year, το «D’ Andrea Lagoon» τον τίτλο Adults Only Hotel of the Year, το «The Syntopia» τον τίτλο Millenials’ Hotel of the Year, το «Perianth Hotel» τον τίτλο Best Suite of the Year, το «Ekies All Senses Resort» τον τίτλο Fine Dining Hotel of the Year, το «Astra Suites» τον τίτλο Romantic Hotel of the Year και το «Cosmopolitan Suites» τον τίτλο Scenic View of the Year.

Τρία τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν σε σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ξενοδοχίας. Ο Μάνος Κόνσολας, υφυπουργός Τουρισμού απένειμε το βραβείο F&B Manager of the Year στον Κωνσταντίνο Αλεξίου του «Belvedere Hotel» και «Area Corporate Director of F&B Matsuhisa Restaurants, Europe». Η Ολγα Κεφαλογιάννη, πρώην υπουργός Τουρισμού, απένειμε το βραβείο General Manager of the Year στον Τιμ Ανανιάδη, Γενικό Διευθυντή της «Μεγάλης Βρετανίας» και του «King George». Ο Πάνος Αλμυράντης, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, απένειμε το βραβείο Lifetime Achievement στον Μανώλη Ρασούλη, τέως Γενικό Διευθυντή του «Elounda Beach» και «Elounda Bay».

Ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Κόνσολας αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης μίλησε στον «Εθνικό Κήρυκα», τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Ομογένειας στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ στάθηκε και σε πιθανές συνεργασίες του υπουργείου με φορείς της Ομογένειας για την σύσφιξη των σχέσεων των αποδήμων με την πατρίδα.

«Η Ομογένεια αποτελεί εν δυνάμει πρεσβευτή της Ελλάδας. Το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, στηρίζεται στη βοήθεια της Ομογένειας. Γνωρίζουμε άλλωστε την αγάπη των ομογενών μας για την πατρίδα. Μια αγάπη που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο, με άδολη και ολόψυχη προσφορά», είπε.

«Μαζί με τους συλλόγους της Ομογένειας μπορούν να υλοποιηθούν κοινές δράσεις για την τουριστική προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Στις πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, που υπάρχει ισχυρό ελληνικό στοιχείο, μπορούν να οργανωθούν ‘Φεστιβάλ’ και ‘Ημέρες Ελλάδας’ για να γνωρίσουν όλοι την ελληνική κουλτούρα και γαστρονομία αλλά και τη μοναδικότητα της χώρας μας, ως τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, θέλουμε να οργανώσουμε θερινά εκπαιδευτικά τμήματα στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια που θα απευθύνονται σε ομογενείς φοιτητές, προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση τους με την πατρίδα» συμπλήρωσε.

Ο τέως Γενικός Διευθυντής του «Elounda Beach» κ. Μανώλης Ρασούλης ο οποίος τιμήθηκε με το σημαντικό βραβείο Lifetime Achievement για το σύνολο της πορείας του στον κλάδο του Τουρισμού, είπε στον «Ε.Κ.»:

«Πρόκειται για μία πολύ συγκινητική στιγμή καθώς υπηρετώ τον χώρο αυτό και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σχεδόν τα δύο τρίτα της ζωής μου. Μπήκα στη δουλειά αυτή 19 χρόνων και έφυγα στα 65. Ακόμα και τώρα, που έχει περάσει τόσος καιρός αφότου έφυγα, οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να με πείσουν να ξαναγυρίσω. Εχω αποφασίσει όμως πως θα αφιερώσω τον υπόλοιπο χρόνο στη οικογένειά μου».

«Εχω δεθεί τόσο πολύ με τους ανθρώπους του ξενοδοχείου που ακόμη και σήμερα, ο τωρινός ιδιοκτήτης με παίρνει τηλέφωνο και προσπαθεί να με μεταπείσει. Κλαίει και με θέλει διακαώς πίσω, αλλά πλέον έχω βάλει κι εγώ άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου», συμπλήρωσε.

Οσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του, είπε: «Για να σας δώσω μία γενική εικόνα της δουλειά μας και πόσο πιεστική είναι, σκεφτείτε ότι είχα να μπω στη θάλασσα για 9 ολόκληρα χρόνια. Πήγαινα στο ξενοδοχείο στις 9 το πρωί και έφευγα γύρω στις 10 το βράδυ. Χωρίς να υπολογίσω σε αυτά τα 160 χιλιόμετρα που έκανα κάθε μέρα από το Ηράκλειο για την Ελούντα».

«Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας έχω να πω στους νεότερους πως δεν υπάρχει παράλογος πελάτης. Οι πελάτες είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Ερχονται και φεύγουν με τα χρόνια, αλλά πάντα γυρνάνε εκεί που περνάνε καλά», τόνισε.

«Ξεκίνησα σε μία εποχή που μια βόλτα με το water ski ήταν τρεις φορές ακριβότερη από τη διανυκτέρευση με ημιδιατροφή. Πλέον η τιμή έχει ανέβει 30 φορές πάνω αλλά το καλό είναι πως βοηθήσαμε πολύ στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος», κατέληξε.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί άνθρωποι του ελληνικού τουρισμού, όπως οι: Γιώργος Βερνίκος – Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, Ιωάννα Δρέττα – CEO της Marketing Greece, Χριστίνα Τετράδη – Αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Νίκος Μακρόπουλος – Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χάτζος – Director of International Development Europe της «Marriott International», Γιώργος Σπυρόπουλος – Chief Operating Officer των «Electra Hotels & Resorts», Κώστας Παπαχριστοφόρου – General Μanager του «Grand Hyatt» και άλλοι.\

Τις υποψηφιότητες στα Greek Hotel of the Year Awards, που διοργανώνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το Hotel & Restaurant υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, αξιολόγησε εικοσιπενταμελής κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Πάνο Αλμυράντη, Γενικό Διευθυντή του «Daios Cove» και Αντιπρόεδρο της EHMA – European Hotel Managers Association.

Ο κ. Αλμυράντης μίλησε με τη σειρά του στον «Ε.Κ.» για την σημασία των βραβείων:

«Νομίζω ότι ο απώτερος στόχος μας ήταν να βραβεύσουμε τον άνθρωπο. Και επετεύχθη. Σήμερα τιμήσαμε τους ξενοδόχους, οι οποίοι με το έργο που έχουν επιτελέσει τα τελευταία χρόνια έχουν προσφέρει τόσο στο ΑΕΠ όσο και στη γενικότερη εικόνα της χώρας προς τα έξω».

Σχετικά με τις έως τώρα εκτιμήσεις του για την σεζόν που έρχεται ο κ. Αλμυράντης δήλωσε: «Τα μέχρι τώρα στοιχεία για το 2020 μας επιτρέπουν να είμαστε συγκροτημένα αισιόδοξοι. Υπάρχουν αγορές οι οποίες πηγαίνουν καλύτερα και υπάρχουν αγορές που παρουσιάζουν μικροπροβλήματα. Νομίζω πως αν βάζαμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην υπερπληθώρα των ξενοδοχειακών μονάδων της Αθήνας και των resorts της υπόλοιπης Ελλάδας θα λέγαμε πως τα δεύτερα βρίσκονται σε κάπως καλύτερο επίπεδο όσον αφορά τα early bookings, μιας και για την Αθήνα παίζουν ρόλο διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες».

«Πιο σημαντικό από τα ίδια τα ξενοδοχεία, κατά την άποψή μου, είναι το destination management και πάνω σ αυτό πρέπει να δουλέψουμε», κατέληξε ο κ. Αλμυράντης.

Μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν αξιόλογοι ξενοδόχοι, luxury travel specialists σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με «ειδικούς» των επιμέρους τομέων λειτουργίας των ξενοδοχείων, καθώς και δημοσιογράφοι ελληνικών και ξένων ΜΜΕ.

Ενας από τους μεγάλους νικητές των φετινών βραβείων ήταν το ξενοδοχείο «The Wild Hotel by Interni» στη Μύκονο. Οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου δήλωσαν σχετικά στον «Ε.Κ.»:

«Είμαστε πολύ περήφανοι που φεύγουμε σήμερα με τρία βραβεία μιας και το ξενοδοχείο πραγματικά τα αξίζει, καθώς βρίσκεται σε μία πολύ ιδιαίτερη τοποθεσία, έχει έναν χαρακτήρα διαφορετικό από τα υπόλοιπα και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι υψηλού επιπέδου».

Τρία βραβεία απέσπασε και το ξενοδοχείο «The Pinnacle Athens», ένα από τα πιο ιδιαίτερα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας. Για το ξεχωριστό αυτό ξενοδοχείο μίλησε ο υπεύθυνος μηχανικός για τη στατικότητα και την κατασκευαστική μελέτη του κτιρίου, Στυλιανός Κωνσταντινίδης:

«Η σημερινή μας βράβευση αποτελεί το επιστέγασμα των κόπων μας για την ριζική αναδιαμόρφωση ενός ιστορικού κτιρίου. Αναλάβαμε ένα κτίριο που ήταν για πάνω από 10 χρόνια εγκαταλελειμμένο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε επί μακρόν ένα από τα πρώτα εμπορικά κέντρα της πόλης, το ιστορικό «Μαύρος». Αποτελεί έργο του αρχιτέκτονα Βαράγκη, δεν είχε παράθυρα και είναι επενδυμένο με 3.500 μεταλλικά πλακίδια εσωτερικά. Είναι μοναδικό στο είδος του, σε στυλ αθηναϊκού μοντερνισμού. Το αναλάβαμε ενώ ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και μέσα σε 6 μήνες καταφέραμε και το λειτουργήσαμε με 16 πολυτελείς σουίτες» ανέφερε.

Το κοινό των Hotel of the Year Awards είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις συλλογές μοντέρνας τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή και να δοκιμάσει fusion γεύσεις και sushi του True Catering by Radisson Blu Park Hotel συνοδεία οίνων Aetheria και Spondee από την premium συλλογή του Κτήματος Semeli.

Χρυσός χορηγός των Greek Hotel of the Year Awards είναι το ekdromi.gr, υποστηρικτής η Νescafe, χορηγός οίνου το Κτήμα Semeli και χορηγοί επικοινωνίας οι: «Athens Insider», «Εθνικός Κήρυξ», «HuffPost Greece», «GTP», «in2life.gr» και «Travel Daily News».

Στην ιστοσελίδα των βραβείων hoteloftheyear.gr υπάρχει ο πλήρης κατάλογος των ξενοδοχείων που βραβεύτηκαν για το 2020.