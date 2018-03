H Daniels θέλει να επιστρέψει τα χρήματα για να μιλήσει ελεύθερα για Τραμπ

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών. Stormy Daniels, που υποστηρίζει ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είναι διατεθειμένη να επιστρέψει τα 130.000 δολάρια που φέρεται να έλαβε ως αμοιβή προκειμένου να εξασφαλιστεί η σιωπή της και να μην προβεί σε αποκαλύψεις για τη σχέση της μαζί του την περίοδο 2006-2007.

Η κ. Ντάνιελς, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Στέφανι Κλίφορντ, έχει στείλει ήδη σχετικές επιστολές στους δικηγόρους του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποδεσμευτεί από τη συμφωνία που είχε συνάψει.

Επιδιώκει να «σπάσει» τη συμφωνία, επιστρέφοντας στο ακέραιο το ποσό που είχε λάβει, προκειμένου να είναι πλέον ελεύθερη να προχωρήσει σε αποκαλύψεις για τη σχέση της με τον Τραμπ.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη οδό που χρησιμοποιεί η Στόρμι Ντάνιελς ώστε να πιέσει τον κ. Τραμπ. Την προηγούμενη εβδομάδα μήνυσε τον Πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε υπέγραψε το συμφωνητικό εχεμύθειας, το οποίο συνεπώς είναι άκυρο.

Ο προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κοέν, επιβεβαίωσε τον προηγούμενο μήνα πως της είχε καταβάλει το ποσό των 130.000 δολαρίων. Σύμφωνα με την αγωγή, ο κ. Κοέν προσπάθησε να την εκφοβίσει για να μη μιλήσει.

Σε συνέντευξή της το 2011 στο περιοδικό «InTouch», η ηθοποιός είπε ότι σύναψε σεξουαλική σχέση με τον Τραμπ το 2006, λίγο αφού η σύζυγός του, Μελάνια, γέννησε τον γιο του, Μπάρον.

Οι ισχυρισμοί αυτοί ήρθαν ξανά στο φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο, όταν η «Wall Street Journal» ανέφερε πως η Ντάνιελς πληρώθηκε για να υπογράψει ένα σύμφωνο εμπιστευτικότητας εν όψει των εκλογών του 2016, που την εμπόδιζε να συζητήσει για τη φερόμενη σχέση.

Ο Κοέν έχει πει ότι ο Πρόεδρος «αρνείται κατηγορηματικά» οποιαδήποτε σχέση ερωτικού χαρακτήρα με την πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών.

Πριν από μερικές ημέρες, εξάλλου, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ελέγχου ζήτησε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής να ερευνήσουν αν μια μυστική πληρωμή που έγινε στην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Stormy Daniels (Στόρμι Ντάνιελς) πριν από τις εκλογές του 2016 παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την συμπεριέλαβε στον κατάλογο που αφορούσαν τις οικονομικές του συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington υποστηρίζει ότι η πληρωμή των 130.000 δολαρίων από τον δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, ίσως να αποτελούσε ένα δάνειο προς τον Τραμπ.

Αν πράγματι πρόκειται περί αυτού, τότε θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των οικονομικών συναλλαγών του μετέπειτα προέδρου. Η οργάνωση μάλιστα επισημαίνει ότι ο ειδικός ανακριτής που ερευνά την υπόθεση της Ρωσίας, Ρόμπερτ Μόλερ, ίσως να θέλει να ερευνήσει το όλο θέμα.