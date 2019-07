H «New York Times» για το θάνατο του ομογενή βαρύτονου Σπύρου Μαλά (Spiro Malas)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σπύρος Μαλάς (Spiro Samuel Malas), ο ελληνικής καταγωγής βαρύτονος που ξεκίνησε με υποστηρικτικούς ρόλους στην New York City Opera και στην Metropolitan Opera και έγινε αστέρι του Broadway με το «The Most Happy Fella» απεβίωσε στις 23 Ιουνίου στην οικία του στο Μανχάταν στα 86 του χρόνια, έγραψε ο κ. Zachary Woolfe στη New York Times.

Τον θάνατό του, επιβεβαίωσε ο γιος του Νίκολ (Nicol), επεσήμανε το άρθρο, αναφέροντας ότι ο Σπύρος Μαλάς γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1933 στη Βαλτιμόρη, όπου οι γονείς του Λίλιαν (Lillian) και Σάμιουελ Μαλάς (Samuel Malas), οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει από την Ελλάδα, ήταν ιδιοκτήτες του εστιατορίου με θαλασσινά του Duffy’s, γνωστό στην πόλη.

Οταν η μητέρα του απεβίωσε το 1999, ο Σπύρος Μαλάς είχε δηλώσει στη The Baltimore Sun πως του είχε πει ότι η ίδια δεν είχε καταλάβει ποτέ γιατί επέλεξε το τραγούδι αντί του Duffy’s.

«Ελα σπίτι να πιάσεις μία δουλειά στο εστιατόριο και σταμάτα όλο αυτό το τρέξιμο» την θυμόταν να του λέει.

Αλλά έχοντας ως παιδικό βίωμα τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις από τη Met, αποφάσισε ότι μία καριέρα στη μουσική ήταν αυτό που ο ίδιος ήθελε.

Σπούδασε στο Towson State College (πλέον Towson University) στο Μέριλαντ και στο Peabody Conservatory στη Βαλτιμόρη. Ηταν νικητής των ακροάσεων του Met (National Council Auditions) το 1960, την χρονιά που έκανε το ντεμπούτο του στην City Opera.