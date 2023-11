Η AHEPA βραβεύει Φ. Κρίστοφερ, Ν. Παπαϊωάννου και Σ. Τσερπέλη

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε επίλεκτα μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια δεξίωση του Τμήματος 326 της AHEPA.

Στην εκδήλωση που θα λάβει χώρα την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, στην κεντρική αίθουσα του «Leonard’s Palazzo» (555 Northern Blvd., Great Neck, NY 11021), το προεδρείο του Τμήματος θα βραβεύσει τον πρόεδρο της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, την Ανώτερη Σύμβουλο της ALMA Bank, Νάνσυ Παπαϊωάννου και τον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, Στέφανο Τσερπέλη.

Ειδικότερα, ο Φίλιπ Κρίστοφερ θα τιμηθεί με το «Περίκλειο Βραβείο δημόσιας προσφοράς και ηγεσίας» (Periclean Award – Civic Service and Leadership), η Νάνσυ Παπαϊωάννου με το «Βραβείο Προέδρου για την αφοσίωση προς την κοινότητα» («President’s Award – Dedication and commitment to the community) και ο Στέφανος Τσερπέλης με το Βραβείο «Εστία – Πίνδος» για τη φιλανθρωπία (Estia – Pindus Legacy Award – Years of Philanthropy).

Οπως τονίζεται, η επιλογή των τιμώμενων προσώπων έγινε με βάση την προσφορά και τη δραστηριότητά τους στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, όπου ο καθένας καταγράφει μια διαχρονική παρουσία, προσφέροντας σε διαφορετικούς τομείς.

Το Τμήμα 326 της AHEPA (Gus Cherevas Estia – Pindus Flushing Chapter 326), το οποίο ανήκει στην 6η Περιφέρεια, έχει ως έδρα το Φλάσινγκ και φέτος γιορτάζει την 85η επέτειο της ίδρυσής του, σε μια εκδήλωση η οποία αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου και μελών της οργάνωσης από τη Νέα Υόρκη και όχι μόνο.

Πρόκειται για ένα Τμήμα με πολυσχιδή δραστηριότητα, το οποίο διοργανώνει δράσεις συγκέντρωσης δωρεών, κυρίως με στόχο την ενίσχυση προγραμμάτων υποτροφιών, όπως επίσης και φιλανθρωπικών σκοπών, υπό την αιγίδα και τη στήριξη της διοίκησης της 6ης Περιφέρειας της AHEPA, στη Νέα Υόρκη.

Οι ενδιαφερόμενοι για εισιτήρια μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.nycahepa326.org.