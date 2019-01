«Inside Every Utopia is Dystopia: An Exploration» στη Βοστώνη από το Tällberg Foundation

Την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, ο δωρεοδόχος οργανισμός και συνεργάτης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Tällberg Foundation, φιλοξενεί τη δεύτερη εκδήλωση σε συνέχεια σειράς συζητήσεων για την κοινωνία και την τεχνολογία, με τίτλο: «Inside Every Utopia is Dystopia: An Exploration».

Οι συζητήσεις αυτές στοχεύουν να εξερευνήσουν τον ορίζοντα των επιστημονικών καινοτομιών, με τις μεγαλύτερες δυνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, καθώς και να αποκρυσταλλώσουν τη φύση των εν λόγω επιπτώσεων. Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων του Tällberg, θα διεξαχθεί κοντά στη Βοστώνη, στο Silklab του Πανεπιστημίου Tufts. Ο Fiorenzo Omenetto, ο οποίος διευθύνει το εργαστήριο του Silklab, θα συντονίσει τη συζήτηση μαζί με τον Πρόεδρο του Tällberg Foundation, Alan Stoga. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ομιλητές που προέρχονται από τους τομείς των επιχειρήσεων, της δημοσιογραφίας και της επιστήμης, συμπεριλαμβανομένου του νευροβιολόγου από το Πανεπιστήμιο Columbia, Rafael Yuste, νικητή του βραβείου «Eliasson Global Leadership Prize» για το 2018. Τα τελευταία χρόνια, το Tällberg Foundation έχει φιλοξενήσει συνέδρια και εργαστήρια με θέματα, όπως η μετανάστευση, η πόλωση στον 21ο αιώνα, και η τεχνολογική ανατροπή. Το Tällberg Foundation έχει, επίσης, συνεισφέρει στο ετήσιο Συνέδριο του ΙΣΝ, με τον Alan Stoga να συντονίζει μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλo: «Artificial Intelligence and its Disruptive Potential». Το ΙΣΝ παρέχει υποστήριξη στο Tällberg Foundation από το 2014. Πηγή: SNF.org.