Instagram: Η Αριάνα Γκράντε, η γυναίκα με τους περισσότερους ακόλουθους

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 146.962.479 ακολούθων, η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) είναι πλέον η πιο επιτυχημένη γυναίκα στην Instagram, έχοντας ξεπεράσει τη Σελένα Γκόμεζ και τους 146.527.198 ακολούθους την περασμένη εβδομάδα.

H Αριάνα Γκράντε, γεννημένη στη Φλόριντα από καθολική οικογένεια ιταλικής καταγωγής έκανε το ντεμπούτο της πολύ μικρή συνοδεύοντας τους τραγουδιστές ενός μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη. Η ίδια πάντως πριν από τρία χρόνια είχε αναρτήσει στο Facebook πως έχει ελληνικές ρίζες.

Οι δύο τραγουδίστριες είναι πίσω (στις θέσεις 2 και 3) από τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι το πρόσωπο με τους περισσότερους ακόλουθους στο Ιnstagram.

Ο ποδοσφαιριστής είχε έως τις 2 Μαρτίου, 156 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και έρχεται δεύτερος, με πρώτο το ίδιο το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ακολουθούν 282 εκατομμύρια χρήστες.

Στην τέταρτη θέση είναι ο Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής και επαγγελματίας παλαιστης, Ντουέιν Τζόνσον – The Rock με 133 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η Κιμ Καρντάσιαν, επιχειρηματίας και μοντέλο, γνωστή από το τηλεοπτικό ριάλιτι σόου «Keeping Up With The Kardashians» δημοφιλής για τις selfies της μπροστά από καθρέφτη έχει 129 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και καταλαμβάνει την πέμπτη θέση.

Πολύ κοντά, με 128 εκατομμύρια ακόλουθους και στην έκτη θέση είναι η μικρότερη της οικογένειας Καρντάσιαν/Τζένερ, Κάιλι Τζένερ, η οποία δημοσιεύει φωτογραφίες της κόρης της Στόρμι, διαφημιστικά των προϊόντων ομορφιάς που φέρουν το όνομά της, κυρίως κραγιόν και άφθονα sponcon, πληρωμένες αναρτήσεις.

Στη θέση επτά της λίστας με τα πρόσωπα που έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ακόλουθων στο Instagram είναι η τραγουδίστρια Beyonce.

Η βασίλισσα της ποπ και R&Β, σύζυγος του ράπερ Jay – Z και μητέρα τριών παιδιών έχει 125 ακόλουθους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες της με σύνολα υψηλής ραπτικής, με αναφορές στους σχεδιαστές μόδας και στιγμές με μέλη της οικογένειάς της.

Με 114 εκατομμύρια ακόλουθους η Τέιλορ Σουίφτ είναι στην όγδοη θέση. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έως το 2016 μοιραζόταν πολύ προσωπικές στιγμές τής ζωής της με τους χρήστες του Instagram, αλλά τώρα πλέον προωθεί κυρίως νέα μουσική.

Ένατος με 111 εκατομμύρια ακόλουθους είναι ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη δέκατη θέση βρίσκεται ακόμη ένας ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέσι με 110 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αργεντινός διεθνής ποδοσφαιριστής, αρχηγός της Μπαρτσελόνα συνήθως δημοσιεύει φωτογραφίες των τριών γιων του και ποδοσφαιρικές φάσεις.

Σύμφωνα με το site στατιστικών στοιχείων, Statista, το Instagram έφθασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες τον Ιούνιο του 2018. Τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε 800.000 εκατομμύρια χρήστες.