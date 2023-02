Καθηλώνουν τα βραβεία του διαγωνισμού 2022 Travel Photographer of the Year

Ταξίδι

Φωτογραφία: Facebook/Travel Photographer of the Year

Πάνω από 20.000 φωτογραφίες υπέβαλαν ερασιτέχνες και επαγγελματίες της ταξιδιωτικής φωτογραφίας από 154 χώρες στον διαγωνισμό 2022 Travel Photographer of the Year. Επιτροπή κριτών επέλεξε τους νικητές στις διάφορες κατηγορίες, τόσο για το ντοσιέ τους όσο και για τις καλύτερες φωτογραφίες τους. Το πρώτο βραβείο και τον τίτλο «Travel Photographer of the Year» κέρδισε ο Σλοβένος Matjaz Krivic.

Ο Krivic συμμετείχε από το 2003, τον πρώτο διαγωνισμό· με τη μεγάλη πείρα του κατέγραψε φυσική καταστροφή στα Κανάρια και άγρια ζωή που κινδυνεύει στην Κένυα. «Τώρα, έπειτα από 20 χρόνια κέρδισα το μεγαλύτερο βραβείο κι αυτό με κάνει πολύ περήφανο και για μένα σημαίνει πολλά» είπε. «Από τότε που θυμάμαι, τα ταξίδια και η φωτογραφία ήταν το πάθος μου και μεγάλο κομμάτι της ζωής μου· και αυτό το βραβείο με εμπνέει να συνεχίσω το ταξίδι μου».