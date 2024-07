Κυπριακό Πρωτάθλημα 2024-25: Ντέρμπι Απόλλωνα – ΑΕΚ στην πρεμιέρα

Κύπρος

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/7) σε ξενοδοχείο της Λάρνακας, η κλήρωση του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025. Η κληρωτίδα ανέδειξε ντέρμπι Απόλλων – ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια θα διεξαχθεί (ως συνήθως) στην 13η αγωνιστική. Το λεμεσιανό ντέρμπι Απόλλων – ΑΕΛ θα διεξαχθεί την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το ντέρμπι της Αμμοχώστου ανάμεσα σε Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα θα γίνει την 6η αγωνιστική, ενώ η ιστορική πρώτη «μονομαχία» Ομόνοιας – Ομόνοιας 29ης Μαΐου κληρώθηκε την 9η αγωνιστική.

Πιο κάτω παραθέτουμε τα ντέρμπι αλλά και τα ματς υψηλού ενδιαφέροντος για τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Στην παραδοσιακή εξάδα προστέθηκαν οι νέες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου (Αρης και Πάφος FC).

Αγωνιστική 1 (24.08.2024 – 25.08.2024)

Απόλλωνας Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

Αγωνιστική 2 (31.08.2024 – 01.09.2024)

ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος FC

Ανόρθωση Αμμοχώστου – Απόλλωνας Λεμεσού

Αγωνιστική 3 (14.09.2024 – 15.09.2024)

Απόλλωνας Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού

Πάφος FC – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας

Αγωνιστική 4 (21.09.2024 – 22.09.2024)

Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Λευκωσίας

ΑΕΛ Λεμεσού – Πάφος FC

Αρης Λεμεσού – Απόλλωνας Λεμεσού

Αγωνιστική 5 (28.09.2024 – 29.09.2024)

Πάφος FC – Αρης Λεμεσού

Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Κούμας: Η τελευταία ευκαιρία, οι Κύπριοι διαιτητές και η μετακίνηση οπαδών

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας στην ομιλία του πριν από τη διαδικασία της κλήρωσης, τόνισε την ετοιμότητα της Ομοσπονδίας για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των ομάδων και των φιλάθλων στο επερχόμενο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας.

Ο κ. Κούμας, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αυξημένη παρουσία των φιλάθλων στα γήπεδα στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, παρά το μέτρο της απαγόρευσης μετακίνησης που ίσχυσε πριν από τη λήξη της πρώτης φάσης αλλά και την ανταγωνιστικότητα του Πρωταθλήματος μας, που θα διεξαχθεί και στη νέα χρονιά με 14 ομάδες σε δύο φάσεις.

Ο κ. Κούμας, επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Ομοσπονδίας ότι στα γήπεδα πρέπει να υπάρχει χώρος για τους φιλάθλους όλων των ομάδων, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς. Παράλληλα όμως, τόνισε και την αποφασιστικότητα της ΚΟΠ για ριζοσπαστικές αποφάσεις, όπως έγινε και στην περσινή αγωνιστική περίοδο, με σκοπό για προστατευτεί το άθλημα και οι αγνοί φίλαθλοι.

Ο Γιώργος Κούμας ανέφερε ότι το πρωτάθλημα θα αρχίσει με Κύπριους διαιτητές και στόχος είναι να ολοκληρωθεί με Κύπριους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης φάσης:

Αγωνιστική 1 (24.08.2024 – 25.08.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Αγωνιστική 2 (31.08.2024 – 01.09.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Αγωνιστική 3 (14.09.2024 – 15.09.2024)

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγωνιστική 4 (21.09.2024 – 22.09.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγωνιστική 5 (28.09.2024 – 29.09.2024)

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αγωνιστική 6 (05.10.2024 – 06.10.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αγωνιστική 7 (19.10.2024 – 20.10.2024)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγωνιστική 8 (26.10.2024 – 27.10.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγωνιστική 9 (02.11.2024 – 03.11.2024)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγωνιστική 10 (09.11.2024 – 10.11.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγωνιστική 11 (23.11.2024 – 24.11.2024)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγωνιστική 12 (30.11.2024 – 01.12.2024)

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγωνιστική 13 (07.12.2024 – 08.12.2024)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Αγωνιστική 14 (14.12.2024 – 15.12.2024)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 15 (21.12.2024 – 22.12.2024)

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 16 (04.01.2025 – 05.01.2025)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Αγωνιστική 17 (08.01.2025 – 09.01.2025)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 18 (11.01.2025 – 12.01.2025)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγωνιστική 19 (18.01.2025 – 19.01.2025)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 20 (25.01.2025 – 26.01.2025)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αγωνιστική 21 (01.02.2025 – 02.02.2025)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 22 (08.02.2025 – 09.02.2025)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αγωνιστική 23 (12.02.2025 – 13.02.2025)

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 24 (15.02.2025 – 16.02.2025)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αγωνιστική 25 (22.02.2025 – 23.02.2025)

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΠΑΦΟΣ FC

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αγωνιστική 26 (01.03.2025 – 02.03.2025)

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ vs ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ vs ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ vs ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ