«Μαραθώνια» ανάγνωση της Οδύσσειας του Ομήρου στο Σικάγο

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Γκόλντεν Στέιτ (Golden State Film Festival) επελέγη για να προβληθεί το βραβευμένο ιστορικό ντοκιμαντέρ «In Support of Liberty: Philadelphia and the Greek War of Independence» («Σε υποστήριξη της Ελευθερίας: Η Φιλαδέλφεια και ο ελληνικός πόλεμος για την Ανεξαρτησία») του ομογενούς σκηνοθέτη Ελευθέριου Κώνστανς (Eleftherios Konstans).