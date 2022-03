Μαρία Λόη, η σεφ που έχει όλη την αγορά στα πόδια της, μιλά στον «Ε.Κ.»

Αμερική

Εχει καταφέρει να βγάλει το ελληνικό προϊόν από την αφάνεια και να το στήσει θριαμβευτικά πάνω σε ράφια μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της Αμερικής, που πριν κάποια χρόνια δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε. Η μοναδική Ελληνίδα που στον τομέα της πρωτοπορεί, γυρίζοντας τον κόσμο ανάποδα με τη ισχυρή της θέληση, την επιμονή της και την ικανότητά της να λύνει τους γόρδιους δεσμούς στην κυρίαρχη αγορά…

Η Μαρία Λόη που έχει ξεφύγει και έχει κάνει τη διαφορά, η μοναδική γυναίκα σεφ, επιχειρηματίας, συγγραφέας και φιλάνθρωπος, που ξεκίνησε από το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας σαν ένα κλαράκι αδύναμο, που στα επτά του χρόνια κουβάλαγε το ταψί να το πάει στο φούρνο του χωριού, σήμερα προσωπικότητα διάσημη, σοφή και γενναιόδωρη στη Νέα Υόρκη, δεν θέλει τις δάφνες μόνο για τον εαυτό της, ούτε να τρέχει μόνη της στο ράλι εξάπλωσης της διατροφικής πλούσιας κληρονομιάς μας και της ομορφιάς της μοναδικής μας πατρίδας.

Η Μαρία μέσω του «Loi Food Projects» άνοιξε τον «Μεγάλο Δρόμο» για την κυρίαρχη αγορά της Αμερικής σε παλιές ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, όπως η Βιομηχανία Ζυμαρικών «Ηλιος», η «Κύκνος», η Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών, τα τυροκομικά προϊόντα «Ηπειρος» και άλλες μικρότερες εταιρείες με άριστα προϊόντα και δεν θα σταματήσει μέχρι να δει τα ράφια στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της Αμερικής να είναι γεμάτα Ελλάδα.

Ξεκινήσατε μια συνεργασία με σημαντικές ελληνικές εταιρείες και ήδη βάλατε στα σούπερ μάρκετ τα δικά τους προϊόντα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Πείτε μας λίγα λόγια για την επιτυχημένη αυτή κίνησή σας.

Η αλήθεια είναι ότι πάλεψα πολύ για να το κάνω αυτό και κανένας δεν το πίστευε. Και αυτό γιατί το πρόβλημα με τα προϊόντα μας από την Ελλάδα, είναι ότι δεν έχουν κατάλληλη συσκευασία, και δεν μπορεί να διαβαστεί και να γίνει αποδεκτή από τους Αμερικανούς. Η συσκευασία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής προϊόντων από τους καταναλωτές, ειδικότερα στη βιομηχανία των τροφίμων, αφού έλκει τον καταναλωτή, δημιουργεί καταναλωτικές συνήθειες και διαμορφώνει την εικόνα ενός brand. Επρεπε λοιπόν να εξασφαλίσουμε αρχικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη συσκευασία των προϊόντων αυτών.

Ποια ήταν τα ελλιπή στοιχεία στις ελληνικές συσκευασίες;

Αρχικά η ελληνική γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί, μετά αν τα προϊόντα είναι βιολογικά, κόσερ, με γλουτένη ή χωρίς γλουτένη και έχουν σήματα για όλα αυτά. Μου ζήτησαν να κάνω «Loi Approved» με το δικό μας σήμα, ώστε να τα διαβάζει κάποιος πιο εύκολα. Οταν βλέπεις το brand και ξέρεις ότι έχει όλα τα σήματα, τότε το προϊόν αυτό θα το αγοράσεις.

Ποια εταιρεία φέρατε πρώτα;

Η Αθανασία Δάκου, η ιδιοκτήτρια των ζυμαρικών «Ηλιος», εξαιρετικός άνθρωπος και έντιμη επιχειρηματίας, χωρίς δεύτερες σκέψεις στο μυαλό της, ήταν η πρώτη με την οποία συνεργάστηκα, ώστε να προωθήσω τα προϊόντα της από την ethnic (τοπική) περιοχή διανομής στην mainstream (κυρίαρχη αγορά). Της υπέδειξα λοιπόν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, μέσω ενός πειράματος που σκέφτηκα να κάνουμε με παιδικά ζυμαρικά, τα οποία θα προσπαθούσα να τα βάλω μέχρι τον Οκτώβριο στα Whole Foods. Η Αθανασία ήταν κάπως διστακτική, γιατί δεν είχε κάνει ποτέ παιδικά ζυμαρικά και της απάντησα… «Θα το κάνεις και θα σου πω πώς θα γίνουν». Το ψάξαμε και οι δυο. Ξεκινήσαμε να μιλάμε γι’ αυτό τέλη Μαΐου με τέλη Ιουνίου και φτιάξαμε τα βιολογικά ζυμαρικά για παιδιά «Κiddo pasta». Αρχές Ιουνίου κάναμε το πακετάρισμα μέσα στην καταστροφή του Κόσμου.

Το πείραμα πέτυχε;

Ναι. Ξεκίνησα το πείραμα μιλώντας με το Fresh Direct, τον αντίστοιχο διαδικτυακό ανταγωνιστή Νο1 των Whole Foods και τους είπα, ότι έχω κάτι πολύ ωραία ζυμαρικά, τα οποία θα τους τα δώσω κατ’ αποκλειστικότητα. Γνωρίζοντας ότι είμαι φανατική των Whole Foods, τους έκανε εντύπωση και δέχτηκαν αμέσως να συμπεριλάβουν τα «Κiddo pasta» τον Αύγουστο στα προς πώληση προϊόντα τους. Οπως καταλαβαίνετε, αμέσως μετά ήθελαν όλοι να τα βάλουν στα ράφια τους. Ετσι από εκεί που είχα βάλει στόχο να μπουν στο Whole Foods τον Οκτώβριο, μπήκαν τον Σεπτέμβριο και μετά μπήκαν στο Shop Ride, στο Fair Way και σε πολλά άλλα. Ενα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι αυτά τα ζυμαρικά μπήκανε μετά και στον Θανόπουλο και στο My Market στην Ελλάδα.

Είναι γνωστό ότι δεν περιορίσατε εκεί την συνεργασία σας με την εταιρεία «Ηλιος»…

Ασφαλώς, γιατί όταν βάλαμε τα «Κiddo pasta» στα σούπερ μάρκετ πρότεινα στην Αθανασία να φτιάξουμε και μία άλλη σειρά ζυμαρικών τα «Helios Hellenic Pasta». «Δεν γίνεται αυτό» μου λέει. Εγώ επέμενα. Ετσι βάλαμε στα σούπερ μάρκετ το ζυμαρικό «Ostrako», το «Kofto» και τα «Kordonia». Πρέπει να αναφέρω τιμητικά την εταιρεία διανομής Rainforest Distribution, η οποία είναι εξαιρετική και οι άνθρωποι που την έχουν είναι επαγγελματίες κορυφής και είναι σημαντικό ότι πιστεύουν πολύ σε εμένα και σε ό,τι φέρνω από την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί θα συνεχίσουμε να φέρνουμε τα καλύτερα προϊόντα μας και να τους τα δίνουμε… και έτσι συνεχίσαμε και μια καινούργια αρχή και με την εταιρεία «Κύκνος».

Σε ποια πλαίσια διαμορφώθηκε η συνεργασία σας με την «Κύκνος»;

Η «Κύκνος» έχει εξαιρετική ποιότητα στα προϊόντα της. Ο Αχιλλέας Βαγγελόπουλος είναι ο καινούργιος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και μαζί με τον Αχιλλέα, τον οποίο εμπιστεύομαι πάρα πολύ, φτιάξαμε κάποιες σάλτσες καταπληκτικές και έχω βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου, ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε «Κύκνος» kecthup στα ράφια. Η «Heinz» δεν αφήνει κανέναν να την υπερκεράσει. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό θα είναι να βάλουμε την «Κύκνος» μέσα στην mainstream αγορά; Τις σάλτσες αυτές που θα προωθήσουμε, τις έχουμε κάνει πιο φιλικές για τους ξένους. Ολοι ξέρουμε ότι η γεύση διαφοροποιείται σε κάθε λαό ανάλογα με το τι τρώει. Για μας τους Ελληνες μια σάλτσα με ντομάτα και μπόλικη φέτα είναι κάτι συνηθισμένο και αρεστό, που δεν το προτιμούν όμως οι Αμερικανοί.

Και αφού μιλάμε για φέτα, η προώθηση της ελληνικής φέτας δεν σας ενδιαφέρει;

Γνωρίζετε ότι η φέτα «Ηπειρος» είναι μία τεράστια εταιρεία, η Νo1 μάρκα τυροκομικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, που δραστηριοποιείται και στις 5 ηπείρους. Ο αντιπρόσωπός τους είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που προσπαθούσε να μπει στην κυρίαρχη αγορά, αλλά δεν μπορούσε. Μιλήσαμε λοιπόν και τους είπα ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα, ώστε να βάλουμε και την φέτα εκεί που πρέπει να μπει. Το ίδιο θα γίνει και με την εταιρεία «Gea Bakery», η οποία ανήκει σε μια υπέροχη οικογένεια που παράγει εξαιρετικά προϊόντα χωρίς γλουτένη, όπως ψωμί, φρυγανιές, μπισκότα, κέικ κ.α. Σε σύντομο διάστημα θα έχουν βρει τον δρόμο τους όλα αυτά.

Εχετε πρόθεση να βοηθήσετε και τις μικρότερες εταιρείες να φέρουν στην Αμερική τα προϊόντα τους;

Ηδη έχω αρχίσει και κινούμαι προς τα εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φέρουν τα προϊόντα τους και πρέπει να τους βοηθήσουμε, εφόσον τα προϊόντα τους έχουν ποιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το αεροπορικό τους εισιτήριο, για να έρθουν εδώ. Για να προωθήσεις μια φίρμα χρειάζεται να χαλάσεις πάνω από εκατό χιλιάδες δολάρια και για να τα βάλεις πάνω στα ράφια πληρώνεις. Ενα πράγμα που κατάφερα είναι κάτι σχεδόν ανέφικτο, ότι δεν πληρώνω για να βάλω τα προϊόντα τα δικά μου και αυτά που εκπροσωπώ στα ράφια!

Εχετε εμφανιστεί στα μεγαλύτερα αμερικανικά κανάλια. Η δράση σας επεκτείνεται και στην τηλεόραση όλο και περισσότερο. Μιλήστε μας γι’ αυτήν…

Η εκπομπή που είχα στο «PBS», «The Life of Loi», όπου προβάλλω την ελληνική κουζίνα, αλλά και όλη την Ελλάδα θα συνεχιστεί με 13 επιπλέον εκπομπές. Τώρα έχουμε ετοιμάσει τις 3 και θα γίνουν και οι υπόλοιπες. Είναι μία εντελώς διαφορετική εκπομπή, η οποία σε ταξιδεύει στα ομορφότερα μέρη της πατρίδας μας, οπουδήποτε «η Ελλάδα μαγειρεύει» την μοναδική μας κουζίνα, που θεωρείται ως μια απο τις υγιεινότερες στον Κόσμο. Συνεχίζω επίσης παρουσιάσεις στην εκπομπή «Live with Kelly and Ryan» και μου έχουν ζητήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συνεργασία, κάτι που όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν συνηθίζεται στην εκπομπή αυτή. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω Show case, για την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν προωθώ την Ελλάδα, δείχνω την Ελλάδα, δεν προωθώ τα ζυμαρικά μου και την κουζίνα μας, αλλά δείχνω τα ζυμαρικά και την κουζίνα μας και την διαφορά τους από τα άλλα.

Βάλατε τα προϊόντα σας στο «Plaza Hotel». Μια ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία σας. Ποιο είναι τελικά το μυστικό αυτής της τόσο επιτυχημένης εξάπλωσής σας στην αμερικανική αγορά και όχι μόνον;

Το pop up «Loi Specialty show», το οποίο ξεκίνησε για 15 μέρες πριν τις γιορτές την περασμένη χρονιά, μου ζήτησαν αρχικά να το συνεχίσω για ένα μήνα, μετά για δύο και πριν λίγες μέρες που ήμουν εκεί, μου είπαν να παραμείνουμε μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο «Loi Specialty Shop», οι επισκέπτες μπορούν να ψωνίσουν και να μάθουν τα πάντα για τα καλύτερα ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων Loi και Loi Approved! Οσο για το μυστικό μου είναι κυρίως η ποιότητα, η συνέπεια στην ποιότητα, οι καλές σχέσεις τις οποίες καλλιεργώ καθημερινά με όλους τους αγοραστές. Αυτή η καλλιέργεια αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο οικονομικό και ψυχολογικό και οι θέσεις μου με όλους τους αγοραστές και τους προμηθευτές μου χτίζονται πάνω στην ειλικρίνεια. Ενα ακόμα μυστικό μου είναι οι συνεργάτες. Χωρίς καλούς συνεργάτες, δεν μπορείς να πας μπροστά. Εχω άτομα που είναι μαζί μου από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αμερική.

Πείτε μας λίγα λόγια για την ακτιβιστική σας δράση σχετικά με την διατροφή και την επίδραση στην υγεία μας.

Εχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ με τον καθηγητή Ιατρικής Δρα Στέφανο Καλέ, για τα οφέλη της διατροφής και επιπλέον σύντομα θα πάμε μαζί στην Ελλάδα, όπου σε συνεργασία με το Culinary Institute of America θα παρουσιάσουμε τα επιτεύγματα στον τομέα αυτόν. Τώρα ετοιμάζομαι να πάω στις 17 Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι για ένα International Summit Of Happiness (Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Ευτυχία), όπου κάθε χρόνο κάνω παρουσίαση. Επιπλέον συνεχίζουμε την δράση μας με το «Loukoumi Foundation», τον Οργανισμό που ίδρυσε ο Νίκος Κατσώρης, και που έχει σχηματίσει σήμερα ένα δίκτυο γύρω στα 100.000 παιδιά σε όλο τον Κόσμο που τους μαθαίνουμε πώς να κάνουν το καλό. Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, μαζί με το Ιδρυμα «Loukoumi» και το Floating Hospital στο Long Island City συγκεντρώσαμε χρήματα για να ανοίξουμε την κουζίνα που φέρει το όνομά μου «Chef Maria Loi Teaching Kitchen», κάτι που με έχει συγκινήσει πολύ. Τέλος αρχές Μαΐου θα μιλήσω σε δυο μέρη που ακόμα δεν μπορώ να σας ανακοινώσω και σας το αφήνω σαν μια πολύ μεγάλη έκπληξη.

Κυνηγάτε ένα όνειρο, όπως φαίνεται από την ακατάπαυστη δράση σας. Ποιο είναι αυτό;

Θέλω να προσφέρω, να βοηθήσω μέσα από την δική μου θέση και γνώση με τον καλύτερο τρόπο, όσο περισσότερους ανθρώπους μπορώ, ενήλικες και παιδιά, ώστε να κατανοήσουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή στην προσωπική μας χαρά και ισορροπία. Να τους δείξω ακόμα ότι η ζωή θέλει σκληρή δουλειά, τόλμη και θράσος πολλές φορές, για να φτάσει ο καθένας μας κάπου και να μπορέσει να βοηθήσει και να σηκώσει ανθρώπους λιγότερο δυνατούς ή ανήμπορους για διάφορους λόγους, ώστε να πατήσουν και αυτοί γερά τα πόδια τους στη γη. Ενα ακόμα όνειρό μου που αγωνίζομαι τόσο να εκπληρώσω, είναι πως θέλω να μπαίνω μέσα στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και το ένα ράφι να είναι γεμάτο Ελλάδα. Δεν θα ησυχάσω αν δεν υπάρχουν παντού ελληνικές σημαίες.