Μεταγωγικό αεροσκάφος, που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, συνετρίβη στο Μπέλγκοροντ

ΜΟΣΧΑ. Μεταγωγικό αεροσκάφος του ρωσικού στρατού, ένα Il-76, που μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

«Περίπου στις 11:00 ώρα Μόσχας (10:00 ώρα Ελλάδας) ένα αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (…) Σε αυτό επέβαιναν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής (αιχμαλώτων), έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδοί», διευκρίνισε το υπουργείο.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από το Baza, ένα κανάλι που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, δείχνει ένα μεγάλο αεροσκάφος να πέφτει και να εκρήγνυται σε μια μεγάλη μπάλα φωτιάς.

Ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι ένα αδιευκρίνιστο «συμβάν» σημειώθηκε στην περιοχή Κοροσάνσκι της περιφέρειας, βορειοανατολικά της πόλης Μπέλγκοροντ, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ερευνητές και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει στην περιοχή.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region

There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died

The estimated value of the plane is 27 million dollars.

The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7

— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024