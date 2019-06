MVP του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (βίντεο)

ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (Giannis Antetokounmpo) είναι ο νικητής του βραβείου MVP (Most Valuable Player – Πιο Πολύτιμου Παίκτη) για την κανόνικη περίοδο του NBA τη σεζόν 2018-2019.

Στην 6η του χρονιά στο NBA ο Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Milwaukee Bucks στο καλύτερο ρεκόρ για τη σεζόν (60-22).

Ηταν οι περισσότερες νίκες τους από το 1980-81. Ο ίδιος έκανε προσωπικό ρεκόρ σε πόντους (με 27,7 ήταν 3ος στο NBA), rebounds (με 12,5 ήταν 6ος στο NBA) και assists (5,9) ανά παιχνίδι.

