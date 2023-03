Μύδροι Μενέντεζ κατά της Τουρκίας: «Δεν της αξίζει να έχει F-16» (Βίντεο)

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ενώπιον του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας και Δημοκρατικός γερουσιαστής της Νέας Ιερσέης, Μπομπ Μενέντεζ, εξαπέλυσε ακόμα μια σκληρή επίθεση κατά της Τουρκίας αναφέροντας πως δεν της αξίζει να αποκτήσει F-16.

Περιγράφοντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τις τουρκικές προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας, αλλά και την στάση της Αγκυρας γενικότερα, στράφηκε προν τον κ. Μπλίνκεν και τον ρώτησε: «Πώς θα χαρακτηρίζατε μια τέτοια χώρα;». «Νομίζω θα την αποκαλούσα έναν προκλητικό σύμμαχο» απάντησε ο Μπλίνκεν. «Εγώ αποκαλώ την χώρα Τουρκία και δεν πιστεύω ότι μια τέτοια χώρα αξίζει να έχει F-16. Δεν ξέρω τι μηνύματα στέλνουμε στον κόσμο. Πως μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα και μετά να μπορεί να πάρει και αμερικανική στρατιωτική βοήθεια», είπε στη συνέχεια ο κ. Μενέντεζ.

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU

— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) March 22, 2023