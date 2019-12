Nίκος Πατεράκης: Ο ανατρεπτικός δημιουργός του Kiklos Festival

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ανήκει στη νέα γενιά των ελληνοπαίδων, που δεν σταματούν σε ένα πτυχίο με τίτλο, όπως το ελληνικό γονεϊκό και κοινωνικό κατεστημένο επιβάλλει. Το παίρνουν, το κορνιζάρουν στο πατρικό τους και μετά ακολουθούν το γυροσκόπιο του δικού τους πεπρωμένου, που επιτακτικά τους καλεί να προσανατολιστούν. Ενα από αυτά τα παιδιά είναι ο Νίκος Πατεράκης, 33 χρόνων σήμερα, που τράβηξε για τη Δύση άνω θρώσκοντας, «για να βρει μια ταυτότητα σε ένα κόσμο, που τον τραβάει από διαφορετικές μεριές», όπως αισθάνθηκε ο ίδιος, όταν αποφάσισε να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. Στα τέσσερα χρόνια που ζει εδώ, έχει ήδη βάλει πολύ στέρεες βάσεις στο δημιούργημά του, που λέγεται Kiklos Festival NYC.

Ο Νίκος Πατεράκης γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Μαρούσι. Στα 11 του χρόνια οι γονείς του τον πήραν μαζί τους στη συναυλία των Rolling Stones στο Ολυμπιακό Στάδιο, η οποία και άλλαξε τη ζωή του. Σπούδασε Οικονομικά στη Σκωτία, προσπαθώντας να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση, αφού και οι δυο γονείς του ήταν οικονομολόγοι, αλλά μόλις τελείωσε τις σπουδές του εκεί, πήγε στο Μάντσεστερ στην Αγγλία, όπου έκανε μάστερ στη μουσική. Εκεί ξεκίνησε να παίζει κρουστά με μουσικούς από όλο τον Κόσμο. Αυτές οι συσσωρευμένες εμπειρίες τον οδήγησαν στην πρώτη συνθετική του παραγωγή με τίτλο «Ανω θρώσκω – musical for the 21st century» μια υπερπαραγωγή, με 30μελή ορχήστρα από όλα τα μέρη του Κόσμου. Ο Νίκος Πατεράκης έκανε μια θεαματική είσοδο, στον κόσμο που επέλεξε να αφιερώσει τη δημιουργικότητά του.

«Εθνικός Κήρυξ»: Πώς η παράσταση αυτή καθόρισε την μετέπειτα πορεία σας;

Νίκος Πατεράκης: Εγραψα μουσική γι’ αυτή τη μουσικοθεατρική παράσταση, στην οποία έκανα και τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Ηταν μια αυτοβιογραφική κατά κάποιο τρόπο δουλειά, για την προσπάθεια που κάνουμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Αυτή η παραγωγή ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα. Εννιά μήνες πολύ σκληρή δουλειά και έμαθα πράγματα, για τα οποία δεν είχα ιδέα πριν. Αυτό μου έδωσε θάρρος να προχωρήσω τη μουσική μου πορεία και να κάνω μάστερ στη σύνθεση μουσικής για ταινίες, στο Berkley College of Music, στις νέες τους εγκαταστάσεις στη Βαλένθια της Ισπανίας. Το 2014 ήρθα στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία μουσικής τεχνολογίας για 4 χρόνια.

«Ε.Κ.»: Πώς ξεκίνησε η ιδέα του Kiklos Festival;

Ν. Πατεράκης: Ξεκίνησα το Kiklos Festival τον Νοέμβριο του 2018, από μια βαθειά νοσταλγία για την Ελλάδα που ζω μακριά της 15 χρόνια. Αυτή η ανάγκη γέννησε μέσα μου ένα μουσικό και λαογραφικό ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική και την ελληνική κουλτούρα. Επηρεάστηκα και εγώ από αυτή την τάση που παρατηρώ στη γενιά μου και κατ’ επέκταση στην ελληνική σκηνή, να πάρουμε το αφήγημα στα χέρια μας και να συμβάλουμε με καινοτόμες απόψεις πάνω σε αυτά τα παραδοσιακά ακούσματα. Εκανα το πρώτο μου άλμπουμ τότε, την «Αγια Μέθη – Echoes of Dionysus», το οποίο έχει πολλά διονυσιακά και ροκ στοιχεία και το Kiklos Festival ουσιαστικά ξεκίνησε, για να φέρω τους φίλους μου που ηχογράφησαν στα Τρίκαλα το άλμπουμ αυτό, εδώ στην Αμερική και να το παρουσιάσουμε όλοι μαζί. Το εγχείρημα αυτό πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις με την ενίσχυση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, που μας φιλοξένησε στο 74ο συνέδριό τους.

«Ε.Κ.»: Κάνετε δηλαδή μια ανακύκληση και επανασφυρηλάτηση των παραδοσιακών ήχων και μοτίβων.

Ν. Πατεράκης: Ναι. Θέλουμε να παρουσιάσουμε το παραδοσιακό ρεπερτόριο με τρόπο μοντέρνο και σε διεθνές κοινό. Η παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και μπορεί να συνυπάρξει με άλλα μουσικά είδη. Είναι σημαντικό για μένα να φωτίσω αυτή την αλληλεπίδραση. Στις 17 Δεκεμβρίου ξεκινάει ο 2ος Kiklos Festival, όπου θα παρουσιάσουμε στο Advent Lutheran Church στο Μανχάταν, ρεπερτόριο που συνδυάζει τη σχέση μεταξύ του υμνηστικού και του δημοτικού ρεπερτορίου της παράδοσής μας, μια σχέση που δεν φωτίζεται πολύ συχνά, με παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων σε συνδυασμό με κάποιες συνθέσεις, που πατάνε επάνω στη σύμπτυξη αυτών των δυο ειδών. Επίσης, στις 4 Γενάρη του 2020 ο Kiklos Festival σε συνεργασία με το Globe Entertainment του Κώστα Κατζόγλου θα παρουσιάσουμε στο DROM μια εξαιρετική περίπτωση ταλαντούχου καλλιτέχνη, τον Λάμπρο Φιλίππου στο πρότζεκτ «Peasant», για να προβάλουμε αυτό το ιδιαίτερο που κάνει επί σκηνής, στη πολιτιστική ζωή της ΝΥ.

«Ε.Κ.»: Ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης στις 17 Δεκεμβρίου στον Καθεδρικό;

Ν. Πατεράκης: Ο τίτλος της παράστασης είναι «An Evening of Greek Sacred Music» και οι φιλοξενούμενοι είναι διακεκριμένοι μουσικοί από την Ελλάδα και από εδώ, όπως ο Νεκτάριος Παπαγεωργίου που παίζει κλαρίνο, ο Στέφανος Δορμπαράκης που παίζει κανονάκι και τέλος ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος που παίζει κρουστά, ο Ηλίας Παπαντωνίου. Από την Νέα Υόρκη συμμετέχουν ο Νεκτάριος Αντωνίου, ψάλτης στον Καθεδρικό και υπεύθυνος για τα πολιτιστικά του Ναού, ο Σπύρος Κολιοβασίλης στο ούτι και ο Αγγελος Παπαδάτος στο κοντραμπάσο. Οι συνθέσεις είναι του Μάνου Αχαλινωτόπουλου, του Ara Dinkjian και των φιλοξενούμενων μουσικών μας.

«Ε.Κ.»: Σε τι άλλο δραστηριοποιείται ο Kiklos Festival;

Ν. Πατεράκης: Φέτος κάναμε χορηγίες επικοινωνίας για 4 διαφορετικά εγχειρήματα εδώ στη ΝΥ, με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και εταιρείες, που μοιράζονται την προοπτική μας, όπως το Mediterranean jazz Festival, το Winter jazz festival of New York, την Generation Why Production και το Labros Filippou presents the Peasant που όπως είπα θα δούμε στις 4 Ιανουαρίου 2020 στο DROM, 85 Ave, στο Μανχάταν. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο συνεργάζομαι με πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς. Επιπλέον, σε πιο προσωπικό επίπεδο έχω γράψει μουσικές για ταινίες και τώρα ετοιμάζω ένα δεύτερο άλμπουμ.