«New York Post»: Ο δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης δίνει συμβουλές στη Gen Z

Αμερική

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («NYP»). Μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, ο Τζον Κατσιματίδης ήθελε να περάσει το καλοκαίρι του 1966 όπως θα έκανε κάθε έφηβος – βλέποντας τηλεόραση και αράζοντας στον καναπέ των γονιών του στο Μανχάταν.

Αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια για τον Ελληνα μετανάστη, ο οποίος ήρθε στις ΗΠΑ ως βρέφος το 1949.

Η μητέρα του Κατσιματίδη, η Δέσποινα, δεν μπορούσε να μείνει άπραγη και να βλέπει τον γιο της – έναν εξαιρετικό μαθητή στο Brooklyn Tech HS, όπου ο μέσος όρος IQ ήταν περίπου 140 – να μένει άπραγος.

Ετσι, έσυρε τον Τζον σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς και τον έβαλε να δουλέψει για να γεμίζει τα ράφια και να κάνει τα πάντα για να βγάζει έντιμα το χαρτζιλίκι του.

Η επιμονή της μητέρας του να βρει δουλειά εκείνο το καλοκαίρι ήταν καθοριστική για να γίνει ο Κατσιματίδης ένας αυτοδημιούργητος, δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των επιχειρήσεων, γράφει στα νέα του απομνημονεύματα “How Far Do You Want to Go?”: Lessons from a Common-Sense Billionaire” (Matt Holt), που κυκλοφορεί σήμερα Τρίτη.

«Η ζωή θα ήταν εντελώς διαφορετική αν η μητέρα μου δεν με είχε σηκώσει ποτέ από τον καναπέ», δήλωσε ο Κατσιματίδης στην The Post.

Μετά από εκείνο το καλοκαίρι, ο Κατσιματίδης ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης εγγεγραμμένος στο Σώμα Εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών και με ειδικότητα μηχανικού, αλλά παρέμενε αβέβαιος για το τι πραγματικά ήθελε να κάνει στη ζωή του. Με έξι κρέντιτς να του απομένουν για την αποφοίτησή του, έκανε το αδιανόητο και εγκατέλειψε τη φημισμένη σχολή για να συνεργαστεί με τον “ξάδερφο Τόνι”, τον άνθρωπο της γειτονιάς που κάποτε τον είχε προσλάβει για να δουλέψει σε ένα παντοπωλείο. Ο Τόνι, ένας συμπατριώτης του Ελληνας μετανάστης που μπορεί να ήταν ή να μην ήταν συγγενής εξ αίματος, ήθελε να πουλήσει το μερίδιό του στο μαγαζί, το οποίο κατείχε μαζί με τον θείο του Νικ.

Πρόσφερε το μερίδιό του στον Κατσιματίδη χωρίς προπληρωμή, αλλά αντίθετα με μηνιαίες πληρωμές 1.000 δολαρίων στην πορεία. Ο Κατσιματίδης συμφώνησε τρομοκρατώντας τους γονείς του.

«Σε στείλαμε στο πανεπιστήμιο για να γίνεις humali;», είπε ο πατέρας του, σεφ και σερβιτόρος, χρησιμοποιώντας έναν αργκό όρο για τον μεταφορέα τελάρων.

Η μητέρα του, εν τω μεταξύ, πίστευε ότι «πετούσα στα σκουπίδια όχι μόνο την εκπαίδευσή μου αλλά και ολόκληρο το ταξίδι της οικογένειας στην Αμερική που άλλαξε τη ζωή της», γράφει ο Κατσιματίδης. «Προσπάθησα να της πω ότι η αλήθεια ήταν ακριβώς το αντίθετο. Γιατί να εργάζομαι για κάποιον άλλον όταν θα μπορούσα να έχω τη δική μου επιχείρηση; Αυτή δεν ήταν η ουσία του αμερικανικού ονείρου;»

Το 1969, μόλις εννέα μήνες μετά την έναρξη του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος, ο Κατσιματίδης και ο Νικ έβγαζαν εβδομαδιαία κέρδη 1.000 δολαρίων – οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί έπαιρναν τότε μόλις 129 δολάρια εβδομαδιαίως – και τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν καλύτερα. Τότε, “ένας σκληρός τύπος της γειτονιάς” προσπάθησε να εκβιάσει έναν υπάλληλο του καταστήματος. Ο Νικ του είπε να φύγει, αλλά ο κακοποιός επέστρεψε.

Ετσι, ο Κατσιματίδης έφερε ένα πιστόλι στη δουλειά του και το έβγαλε όταν επέστρεψε ο απατεώνας.

«Δεν δίστασα ούτε δευτερόλεπτο. Περπάτησα κατευθείαν προς τον άνδρα. Εβγαλα το πιστόλι από το σακάκι μου και πίεσα την ατσάλινη κάννη στο κεφάλι του άνδρα», γράφει. «Αν πλησιάσεις ξανά σε απόσταση τριών τετραγώνων από αυτό το κατάστημα”, είπα ήρεμα αλλά ευθέως, “θα σου τινάξω τα μυαλά στον αέρα”. Δεν είπε άλλη λέξη.»

Μέχρι το 1974, το παντοπωλείο του Κατσιματίδη και του Νικ -που τότε ονομαζόταν Red Apple- είχε επεκταθεί σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη Νέα Υόρκη. Ο Κατσιματίδης ήταν μόλις 24 ετών.

«Εβγαζα ένα εκατομμύριο δολάρια το χρόνο, αλλά εξακολουθούσα να ζω στο σπίτι με την οικογένειά μου», είπε. «Ετσι ήθελα να το κάνω.»

Καθώς τα κέρδη του μεγάλωναν, μεγάλωνε και η λαχτάρα του να ακολουθήσει ένα εφηβικό πάθος.

Λίγο πριν από τα 30α γενέθλιά του, πήρε την άδεια πιλότου και αγόρασε ένα τζετ από τον αδελφό του Walt Disney, Ρόι.

«Ηθελα να παρακολουθήσω την ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας όταν ήμουν νεότερος, οπότε αυτό με έφερε σε αυτό», δήλωσε ο Κατσιματίδης. «Πραγματικά μου άρεσε να πετάω, ειδικά τα απογεύματα της Τρίτης.»

Τελικά μπήκε στην επιχείρηση αεροπορικών ταξιδιών, μεταφέροντας κόσμο στο Ατλάντικ Σίτι με έναν στόλο 20 αεροσκαφών στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Το 1986, πούλησε την αεροπορική εταιρεία σε έναν συνεργάτη του Γουόρεν Μπάφετ (Warren Buffett), ο οποίος αργότερα θα τη χρησιμοποιούσε για την ίδρυση της NetJets.

Την ίδια χρονιά, η Red Apple εξαγόρασε την Gristedes, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη.

Καθώς περνούσαν οι δεκαετίες, ο Κατσιματίδης ασχολήθηκε με την πολιτική. Το 2013 έβαλε υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον πρώην αντιδήμαρχο Τζο Λότα (Joe Lhota), ο οποίος έχασε από τον Μπιλ ντε Μπλάζιο (Bill de Blasio).

Σήμερα, ο Κατσιματίδης επιβλέπει την Gristedes Foods, μια αυτοκρατορία τροφίμων με πάνω από 30 καταστήματα στη Νέα Υόρκη. Διαχειρίζεται επίσης περίπου 2 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια ακινήτων σε όλη τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριδα και αλλού στις ΗΠΑ και διαχειρίζεται την United Refining Company, ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην Πενσυλβάνια.

Το 2020, απέκτησε το WABC, όπου επιδεικνύει την ευφράδεια λόγου του κάθε καθημερινή στις 5 μ.μ. στη ραδιοφωνική εκπομπή “Cats and Cosby” με τη Ρίτα Κόσμπι (Rita Cosby). Το Forbes υπολογίζει την καθαρή του περιουσία σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια – όχι κι άσχημα για κάποιον που εγκατέλειψε το κολέγιο.

«Δεν μπορείς να κερδίσεις αν φοβάσαι πολύ να χάσεις», γράφει και προσθέτει: «Η μεγάλη επιτυχία έρχεται με μεγάλη προσπάθεια – ξεπεράστε τους πάντες.»

Πηγή: «New York Post»