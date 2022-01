Νότια Αφρική: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κοινοβούλιο

ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο Κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής, με φλόγες να βγαίνουν από την οροφή ενός κτηρίου και μια στήλη καπνού να είναι ορατή χιλιόμετρα μακριά, όμως οι αρχές δήλωσαν πως έπειτα από αρκετές ώρες οι πυροσβέστες έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Αρκετές ώρες αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά στη νομοθετική πρωτεύουσα Κέιπ Τάουν, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από ένα από τα πολλά κτήρια του συμπλέγματος του Κοινοβουλίου.

Η υπουργός Δημόσιων Εργών και Υποδομών Πατρίσια ντε Λιλ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είπε πως αυτή την ώρα υπάρχουν εστίες φωτιάς στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης, όμως έχει περιοριστεί σε άλλα τμήματα του κτηρίου.

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa

"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse" Jermaine Carelse, of CT fire service

