NYGHoops Coast-to-Coast All-America: Τεράστια διάκριση για την Χριστίνα Ψαρρού

Το ετήσιο NYGHoops Coast-to-Coast All-America καμπ «βλέπει» σήμερα τα μπασκετικά ταλέντα του 2024, 2025 και 2026. Και μέσα σε αυτά είναι και ένα δικό μας παιδί. Η Χριστίνα Ψαρρού επιλέχθηκε ως μία από τις δέκα καλύτερες, ως ένα πολύ μεγάλο και αυθεντικό ταλέντο, της χρονολογίας του 2025, χρονιά που η Χριστίνα θα τελειώσει το Λύκειο. Μία πολύ μεγάλη, μία τεράστια διάκριση για την Χριστίνα αλλά και μία αναγνώριση για την οικογένειά της, την Ενορία της (Τίμιος Σταυρός Γουάιτστόουν) και φυσικά το Ελληνο-Ορθόδοξο Πρωτάθλημα Μπάσκετ της Αρχιεπισκοπής, αφού από όλη τη Βορειοανατολική Αμερική επιλέχθηκαν μόνο 130 παιδιά κι ανάμεσά τους, στις 10 καλύτερες της χρονιάς του 2025 ήταν η Χριστίνα Ψαρρού. Και μάλιστα η Χριστίνα επιλέχθηκε στο Νο2 της καλύτερης 10άδας του 2025!

Οπως αναφέρει το Blue Star Media που έδωσε το παρών στο καμπ:

Οι καλύτεροι νεαροί παίχτες και νεαρές παίκτριες στην πόλη της Νέας Υόρκης και τις γύρω πολιτείες δεν απογοήτευσαν κατά τη διάρκεια του 4ου ετήσιου NYGHoops Coast-to-Coast All-America καμπ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Truman High School στο Μπορνξ, με την έναρξη της χρονιάς.

Κάθε χρόνο, ο διοργανωτής Τζο Φένελον (Joe Fenelon), ο άνθρωπος πίσω από το σεβαστό σε πανεθνικό επίπεδο NYG Hoops, καταφέρνει να συγκεντρώσει τα καλύτερα μπασκετικά ταλέντα, μαθητές γυμνασίου, στην περιοχή της πόλης της Νέας Υόρκης. Η επιλογή του 2020 φέρνει μία αλλαγή στο παιχνίδι αφού πλέον παίζεται κυρίως από τους γκαρντ, και μόνο 13 παίχτες από τους 130 συμμετέχοντες είχαν ύψος 5’10” ή και πάνω.

Το καμπ του 2019 ήταν γεμάτο με καλές επιλογές κορυφαίων παικτών της περιοχής από την Τάξη του 2023, η οποία είναι επίσης ταλαντούχα με καλά και ποιοτικά γκαρντ. Μπορεί φέτος, οι κορυφαίοι να ήταν αριθμητικά λιγότεροι, όμως ο κατάλογος ήταν γεμάτος με παιδιά που είχαν περισσότερο ταλέντο.

Η εκδήλωση αποτελεί πλέον την πιο σημαντική επίδειξη παικτών στην περιοχή της πόλης της Νέας Υόρκης, ενώ οι περισσότεροι προπονητές των ιδιωτικών και των σχολείων προετοιμασίας έρχονται αναζητώντας παίκτες για να στελεχώσουν το σχολείο τους.



Ολα τα τα μεγάλα λυκειακά προγράμματα -όπως Christ The King, St. John’s Prep, St. Francis Prep, Long Island Lutheran, Westtown School, PA- είχαν κάποιον απεσταλμένο προς αναζήτηση ταλέντων. Από κοντά και οι κορυφαίοι προπονητές των travel team, είτε για να παρακολουθήσουν τα μελλοντικά ταλέντα είτε αναζητώντας παιδιά για τη στελέχωση των προγραμμάτων τους.

Συνολικά, το the NYGHoops Coast2Coast All-America καμπ ήταν το μέρος για να σε δουν, να σε βρουν και να σε αξιολογήσουν. Παρών, πέρα από την Blue Star Media, ήταν και ο Νταν Ολσεν από το ESPN. Το κορυφαίο αθλητικό ειδησεογραφικό πρακτορείο έχει στο μυαλό του να δει τα ταλέντα του σήμερα και του αύριο.

Η κριτική επιτροπή θα συνεχίσει για έναν ακόμα χρόνο ώστε να συγκρίνει πόσο καλή ήταν η Τάξη του 2024 (8th grade) σε σχέση με την Τάξη του 2023, την 2019 NYGC2C Class.

Χωρίς αμφιβολία οι πέντε καλύτεροι παίκτες σε αυτή την εκδήλωση είναι όλοι μελλοντικά αστέρια, με τον Lauryn Swann, επιλογή του 2019 Blue Star 30 να είναι ο κορυφαίος.

Η Mikayla Blakes από το New Jersey Cardinals και η Cristina Parrella από το New Heights ήταν κορυφαίες στις θέσεις των γκαρντ. Η Makenzie Williams με τις φοβερές της ικανότητες σταθεροποιήθηκε ως μία από τις καλύτερες στην Ανατολική Ακτή. Η Sophia LeGoullon από τους Boston Showstoppers έδειξε επίσης τις ικανότητές της.