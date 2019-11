O ομογενής Billy Zane τιμώμενο πρόσωπο στην 4η Art Thessaloniki Fair

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ο διεθνούς φήμης Εληνοαμερικανός ηθοποιός του Χόλιγουντ και εικαστικός, Billy Zane, θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στην 4η Art Thessaloniki Fair, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ο Billy Zane (Βασίλης Τζανετάκος) γεννήθηκε στο Σικάγο το 1966 και σπούδασε στο Harand Camp of the Theater of Arts στο Ελκχαρτ Λέικ του Ουισκόνσιν. Εχει ερμηνεύσει ρόλους σε διάφορες γνωστές ταινίες όπως το “Επιστροφή στο Μέλλον” (“Back to the Future”) (1985) και στον Τιτανικό “Titanic” (1997).