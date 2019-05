O πρωταγωνιστής του «Games of Thrones» Κιτ Χάρινγκτον υποβάλλεται σε θεραπεία

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ο ηθοποιός Κιτ Χάρινγκτον (Kit Harington) υποβάλλεται σε θεραπεία μετά το τέλος της τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones» στην οποία πρωταγωνίστησε ως ο αγαπημένος του κοινού Τζον Σνόου, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

«Ο Κιτ αποφάσισε να επωφεληθεί από αυτό το διάλειμμα στο πρόγραμμά του χρησιμοποιώντας το ως ευκαιρία να περάσει περισσότερο χρόνο σε ένα κέντρο θεραπείας και ξεκούρασης ώστε να διαχειριστεί ορισμένα προσωπικά του θέματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του 32χρονου βρετανού ηθοποιού.

Από ένας άσημος ηθοποιός, ο Χάρινγκτον γνώρισε τη διασημότητα παγκοσμίως ερμηνεύοντας στο «Game of Thrones» τον ρόλο του γενναίου Σνόου.

Η ανακοίνωση δεν διευκρίνιζε «τα θέματα» του Κιτ αλλά η στήλη Page Six της εφημερίδας The New York Post γράφει ότι ο ηθοποιός είχε επηρεαστεί και εξουθενωθεί πολύ στο τέλος της σειράς και πλέον υποβάλλεται σε θεραπεία για στρες, εξάντληση και κατάχρηση αλκοόλ.

Η Page Six προσθέτει ότι ο ηθοποιός είχε κλείσει τη θέση του σε ειδική κλινική στις ΗΠΑ αρκετές εβδομάδες πριν τελειώσει η σειρά φαντασίας στις 19 Μαΐου. Το τελευταίο επεισόδιό της, που μεταδιδόταν από το αμερικανικό καλωδιακό δίκτυο ΗΒΟ είχε ρεκόρ τηλεθέασης, με 19,3 εκατομμύρια θεατές μόνο στις ΗΠΑ.

Ο Χάρινγκτον δήλωσε στο περιοδικό Variety νωρίτερα φέτος ότι ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο παλαιότερα να διαχειριστεί τη δόξα, τη μεγάλη προβολή και το ενδιαφέρον που προκαλούσε η σειρά, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση αυτή “τρομακτική”.

«Ένιωσα ότι έπρεπε να αισθάνομαι πως ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, όταν στην πραγματικότητα ένιωθα πολύ ευάλωτος. Ήταν μια επικίνδυνη περίοδος της ζωής μου τότε -όπως νομίζω πολλοί άνθρωποι αισθάνονται όταν διανύουν την τρίτη δεκαετία της ζωής τους», είχε δηλώσει στο Variety σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο.

Ο Χάρινγκτον παντρεύτηκε τη Ρόουζ Λέσλι, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Game of Thrones», το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters