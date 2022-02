Ο Δρ Θεοχάρης Θεοχαρίδης δίνει ελπίδες συνομιλώντας με τη φύση

NextGen

Το ήθος, η προσήνεια και οι γνώσεις του, προσελκύουν τους ανθρώπους κοντά του. Μιλάει ήρεμα, έχει ατέρμονη υπομονή να ακούει, ακόμα και αν ο συνομιλητής του ξεπερνάει το ευγενές ισοζύγιο της επικοινωνίας. Είναι ο γιατρός, ο καθηγητής και ερευνητής που πήρε όλα τα πτυχία του με διάκριση από το Πανεπιστήμιο Yale (New Haven CT, USA), καταχωρήθηκε στην Rare Disease Hall of Fame και στην World Academy of Science, συμπεριλήφθηκε στο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σε δημοσίευση του Πανεπιστημίου Stanford, και ο κορυφαίος επιστήμονας σε θέματα που αφορούν τα μαστοκύτταρα από τον οργανισμό Expertscape.

Αναφερόμαστε στον Δρα Θεοχάρη Θεοχαρίδη, Καθηγητή Φαρμακολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, και Δ/ντή Εργαστηρίου Μοριακής Ανοσοφαρμακολογίας & Ανακάλυψης Φαρμάκων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Tufts, Βοστώνης και Κλινικού Φαρμακολόγου Επιτροπής Ελέγχου Φαρμάκων Μασαχουσέτης, του οποίου η λαμπρή καριέρα στον χώρο των επιστημών και της ιατρικής, καθώς και οι ανακαλύψεις του έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, παγκοσμίως.

Με υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Yale έφυγε το 1968 από τη Θεσσαλονίκη με την ευχή της μητέρας του, ένα Αγγλο-Ελληνικό λεξικό, την βουβή εμπιστοσύνη του πατέρα µου, και την αγάπη του για τον άνθρωπο, την αδιάκοπη μελέτη, την επιμονή, την υπομονή, και την εμπιστοσύνη στην απλή αλλά υπέροχα οργανωμένη φύση. Μιλήσαμε μαζί του για την Algonot Family of Nutraceuticals, την εταιρεία που συνέστησε ο ίδιος, σαν ένα απαύγασμα των χρόνιων ερευνών του, με ολιστικά σκευάσματα για την βελτίωση της υγείας ατόμων με συγκεκριμένες ευαισθησίες. Το πολύπλευρο της γνώσης του είναι εντυπωσιακό, ο ανθρωπισμός του καταλυτικός και η δημιουργία αυτών των μοναδικών εξαιρετικά αποτελεσματικών φυσικών συμπληρωμάτων, ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι όλα δεν θυσιάζονται στον βωμό του κέρδους.

Πώς λέγεται η εταιρεία σας και γιατί της δώσατε αυτή την ονομασία;

Λέγεται Algonot (από τα Ελληνικά άλγος-οχι), γιατί το πρώτο σκεύασμα ήταν για τη χρόνια φλεγμονή της ουροδόχου κύστεως, του προστάτη, την αρθρίτιδα, και στη συνέχεια για τις ινομυαλγίες.

Πότε ιδρύσατε την εταιρεία;

Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν 20 χρόνια στην Σαρασότα της Φλόριδας όπου διέμεναν δύο επενδυτές, τους οποίους είχα βοηθήσει σημαντικά σε σοβαρά ιατρικά τους θέματα που άλλοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν. Η εταιρεία είναι μικρή σχετικά και διευθύνεται από εμένα, με την καθημερινή επίβλεψη από την σύζυγό μου Μαρία που έχει σπουδάσει βιοϊατρικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Greenwich της Αγγλίας και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Master’s από το Πανεπιστήμιο Lesley, Cambridge, MA.

Η εταιρεία ιδρύθηκε γιατί σημαντικά επιστημονικά ευρήματα, και δικά μας και άλλων συναδέλφων, δεν μεταφράζονται σε φάρμακα, είτε λόγω έλλειψης οράματος, είτε επαρκούς χρηματοδότησης, είτε ενδιαφέροντος από φαρμακευτικές εταιρείες. Ο σκοπός της εταιρείας ήταν και παραμένει να προσφέρει στο κοινό εναλλακτικές ευκαιρίες αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας βασισμένες σε σοβαρές επιστημονικές δημοσιεύσεις, κλινικές μελέτες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αυστηρές προδιαγραφές της πηγής και καθαρότητας των πρώτων υλών, παρασκευής και ελέγχου. Τολμώ να αναφέρω ότι είμαστε μία από ελάχιστες εταιρίες συμπληρωμάτων διατροφής, οι οποίες προτιμούνται από Functional, Integrative, Osteopathic and Homeopathic ιατρούς, κατηγορίες που προσπαθούν να χρησιμοποιούν και κλασσικά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής.

Τι σημαίνει συμπλήρωμα διατροφής;

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να δηλώσει σκευάσματα που περιέχουν ουσίες, εκτός από τις γνωστές βιταμίνες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την καλή λειτουργία του οργανισμού. Δυστυχώς, πολλά από αυτά τα σκευάσματα περιέχουν εκχυλίσματα από φυτά και βότανα, που δεν είναι κεκαθαρμένα και μπορούν να έχουν πολλές αλληλοεπιδράσεις με τροφές και φάρμακα, ιδίως σε ευαίσθητα άτομα και αυτά που πάσχουν από διάφορες ασθένειες. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο διαφημίζονται είναι συχνά παραπλανητικός, οδηγώντας έτσι πολλούς συναδέλφους να τα αποφεύγουν. Εχει υπολογιστεί ότι 76% των ενηλίκων στις ΗΠΑ (170 εκατομμύρια) χρησιμοποιούν διατροφικά συμπληρώματα, και υπάρχουν πάνω από 85.000 συμπληρώματα στις ΗΠΑ.

Πώς ελέγχονται τα συμπληρώματα διατροφής;

Σε αντιδιαστολή με τα φάρμακα, τα συμπληρώματα υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τον αντίστοιχο οργανισμό φαρμάκων (π.χ. FDA, ΕΟΦ) καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, αλλά δεν χορηγείται «άδεια», ούτε υποχρεούνται οι εταιρείες να εγκριθούν από την αντίστοιχη αρχή, πράγμα που εύλογα δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη σε πολλούς γιατρούς.

Η δικιά μας εταιρεία εθελούσια είναι εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ-FDA (FDA-Certified) και έχει άδεια και από την Υπηρεσία Τροφίμων της Φλόριδας.

Επιπλέον, όλα τα συμπληρώματά μας έχουν ελεγχθεί, με δική μας πρωτοβουλία, από το FDA, το οποίο εκδίδει κάθε 2 χρόνια Certificate of Free Export (βλέπε φωτογραφία)

Πού βρίσκεται η διαφορετικότητα μεταξύ συμπληρωμάτων και φαρμάκων;

Τα συμπληρώματα είναι διαφορετικά από τα φάρμακα, γιατί τα φάρμακα συνήθως είναι νέες χημικές ουσίες, αν και πολλές φορές βασίζονται σε φυσικές ουσίες, είναι 100% κεκαθαρμένες και έχουν μελετηθεί για μια συγκεκριμένη νοσολογική οντότητα για την οποία έχουν εκπονηθεί μεγάλες, τυχοποιημένες (randomized), placebo-controlled (συγκρινόμενες με δραστική ουσία), double-blind (δεν γνωρίζει ούτε ο γιατρός, ούτε ο ασθενής σε ποιον χορηγείται τι) κλινικές δοκιμές. Τέτοιες μελέτες δεν είναι υποχρεωτικές για τα συμπληρώματα διατροφής. Και όμως 3 από τα συμπληρώματά μας έχουν υποβληθεί σε κλινικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν. Είναι λοιπόν φανερό, ότι η ποιότητα και οι προδιαγραφές των συμπληρωμάτων μας είναι πολύ πιο αυστηρές από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

Σε τι βοηθάνε τα συμπληρώματα διατροφής;

Τα συμπληρώματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και για την γενικότερη υγεία και σε συγκεκριμένες παθήσεις, για τις οποίες ή δεν υπάρχουν φάρμακα, ή τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, ή ο οργανισμός είναι ευαίσθητος ή έχει αλλεργίες. Για παράδειγμα, ένας κουρασμένος εγκέφαλος ή λόγω φόρτου εργασίας, ή μετά από μια ίωση όπως π.χ. μονοπυρήνωση, ή μετά από καρκίνο ή χημειοθεραπεία χρειάζεται υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία του, αλλά όχι φάρμακα.

Μπορούν τα συμπληρώματα να χορηγούνται μαζί με φάρμακα;

Τα περισσότερα συμπληρώματα μπορούν να χορηγηθούν μαζί με φάρμακα, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός και ο ασθενής τι χορηγείται, γιατί ανάλογα με τις ασθένειες ή άλλες συνοσηρότητες, τη διατροφή και το γονιδιακό υπόβαθρο του ατόμου, μπορεί να υπάρξουν ανεπιθύμητες αλληλοεπιδράσεις. Για παράδειγμα, ορισμένα αντιβιοτικά (π.χ. τετρακυκλίνες) δεν απορροφούνται αν χορηγηθούν μαζί με συμπληρώματα, που περιέχουν ασβέστιο ή μαγνήσιο.

Τι συμπληρώματα έχει δημιουργήσει η Algonot;

Από την αρχή, η εταιρεία μας εστίασε την προσοχή της σε άτομα με αλλεργίες, διατροφικές δυσανεξίες, αυτισμό, ημικρανίες, ινομυαλγίες, χρόνια κόπωση, χρόνια κυστίτιδα και προστατίτιδα, ομίχλη του εγκεφάλου, και πιο πρόσφατα χρόνιο-COVID, το οποίο χαρακτηρίζεται από νευροψυχολογικά προβλήματα και ομίχλη του εγκεφάλου. Σε όλες αυτές τις παθήσεις, η έρευνά μας κατέδειξε ότι υπάρχει χρόνια φλεγμονή και έτσι δημιουργήσαμε τα συγκεκριμένα συμπληρώματα: Algonot-plus®, BrainGain®, CystoProtek®, FibroProtek®, NeuroProtek® , NeuroProtek-Low Phenol®, PureLut®, ViralProtek® και την υπο-αλλεργική κρέμα για το δέρμα GentleDerm®. ®. Όλα τα ονόματα είναι καταχωρημένα (Trademarked), όπως είναι και οι προτάσεις

Where Science and Natural Remedies Meet®

Let Nature Help you be Your Best®

Γιατί θεωρείτε ότι τα συμπληρώματά σας είναι ξεχωριστά;

Γιατί βασίζονται σε 27 Αμερικανικά και Διεθνή Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σε περισσότερες από 470 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ιδιαίτερα, είναι τα μόνα συμπληρώματα τα οποία επιτυγχάνουν σημαντική απορρόφηση από το έντερο, γιατί τα δραστικά συστατικά είναι ανακατεμένα με καθαρό εκχύλισμα πυρήνα ελιάς, το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Επιπλέον, τα δραστικά συστατικά είναι >98%, η καθαρότητά τους ελέγχεται από ανεξάρτητη εταιρεία (Eurofins, CA), και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, όλα τα συμπληρώματα έχουν Certificate of Free Sale από το FDA.

Ποιοι είναι οι γιατροί που προτείνουν τα συμπληρώματά σας;

Όλοι οι γιατροί τα προτιμούν, αλλά ιδιαίτερα οι Functional, Integrative, Osteopathic, and Homeopathic ιατροί, κατηγορίες που προσπαθούν να χρησιμοποιούν και κλασσικά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέα συμπληρώματα, να αυξήσουμε την απορρόφηση και να στοχεύσουμε την χορήγηση σε συγκεκριμένα όργανα. Για παράδειγμα, σε λίγους μήνες θα είναι διαθέσιμο ένα νέο συμπλήρωμα (ViralProtek®), το οποίο θα περιέχει 5 φυσικά συστατικά με ισχυρή αντι-ιική δράση, για να βοηθήσει τον οργανισμό να περιορίσει τα συμπτώματα του κορωνοϊού. Επίσης, το συμπλήρωμα NeuroProtek-Low Phenol® θα κυκλοφορήσει σε υγρή μορφή με σταγονόμετρο, για να είναι εύκολη η χορήγηση και η κατάποση από μικρά παιδιά.

Τέλος, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ενδορινικό σκεύασμα, για να μπορούν τα δραστικά συστατικά να φτάσουν στον εγκέφαλο μέσω της διαδρομής του οσφρητικού νεύρου για να περιορίσουν την φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Ποιες ασθένειες πιστεύετε παραμένουν ανεξιχνίαστες;

Πολλές ασθένειες οι οποίες είναι σχετικά νέες, πολλές φορές συνυπάρχουν, βασίζονται σε χρόνια νευροφλεγμονή, δεν υπάρχει ακριβής αντικειμενική διάγνωση και επομένως δεν υπάρχει και αποτελεσματική θεραπεία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται για τέτοιες ασθένειες, γιατί δεν υπάρχει συγκριμένος «στόχος» και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα 10 χρόνια και τα εκατομμύρια $$$ που απαιτούνται. Για παράδειγμα, μια μελέτη του 2020 υπολόγισε, ότι το μέσο κόστος για να φτάσει ένα φάρμακο στην αγορά είναι $2 billion.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργηθούν συμπληρώματα διατροφής με υψηλές προδιαγραφές για να καλύψουν το κενό για αυτές και άλλες ασθένειες. Όπως το Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής/Σύνδρομο Υπερκινητικότητας, Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού, Σύνδρομο Χρόνιας Φλεγμονώδους Απάντησης, Σύνδρομο Κυκλικού Εμετού, Σύνδρομο Έλερς-Ντάνλος, Ινομυαλγία, Σύνδρομο Διάμεσης Κυστίτιδας/Πόνου της Ουροδόχου Κύστης, Σύνδρομο Παρατεταμένης Νόσου Covid-19, Σύνδρομο Ενεργοποίησης Μαστοκυττάρου, Σύνδρομο Πολλαπλής Χημικής Ευαισθησίας, Μυαλγική Εγκεφαλομυελίτιδα/Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης, Σύνδρομο Post-Lyme, Σύνδρομο Sick building.

Μπορούν τα συμπληρώματα να βοηθήσουν τέτοιες ασθένειες;

Σαφώς μπορούν και ακριβώς για αυτόν το λόγο η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή ξεχωριστών συμπληρωμάτων με υψηλές προδιαγραφές, έτσι ώστε μπορεί να μην έχουν «ένδειξη» όπως τα φάρμακα, αλλά μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να περιορίσει την νευροφλεγμονή, η οποία βασίζεται στην πυροδότηση ειδικών κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, τα μαστοκύτταρα, για τα οποία ο διεθνής οργανισμός Expertscape επέλεξε τον Καθηγητή Θεοχαρίδη ως τον πλέον ειδικό παγκοσμίως.

Πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στα συμπληρώματα που φτιάχνει η εταιρεία σας;

Δυστυχώς, ομοσπονδιακοί οργανισμοί (π.χ. CDC, NIH, NSF) σπάνια χρηματοδοτούν έρευνα για συμπληρώματα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χρηματοδότηση είναι για την επανεξέταση υπαρχόντων φαρμάκων παρά το γεγονός ότι κανένα από αυτά δεν έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού. Η έρευνά μας χρηματοδοτείται από τα έσοδα των πωλήσεων και από δωρεές. Για παράδειγμα, μία μελέτη με το σκεύασμα PureLut® εκπονείται για πρόληψη του σύνδρομου χρόνιου Covid (Long-COVID) στο Πανεπιστήμιο του Miami-Veterans Administration Medical Center. Θα ήταν ευτύχημα, αν υπήρχε ενδιαφέρον χρηματοδότησης, γιατί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ Θεοχαρίδης, γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε το Κολλέγιο «Ανατόλια» με υποτροφία. Φοίτησε με υποτροφία (1968-1983) στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ, από όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία της Βιολογίας και της Ιατρικής, δύο Μαστερς και το Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φαρμακολογία, για το οποίο σύμβουλοί του ήταν ο Δρ W. W. Douglas (μέλος Βρετανικής Ακαδημίας Επιστημών) και o Δρ Paul Greengard (Βραβείο Nobel στη Φυσιολογία και την Ιατρική, 2000).

Ο Δρ Θεοχαρίδης μετεκπαιδεύτηκε στην ειδικότητα της Παθολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Νέας Αγγλίας στη Βοστώνη. Του απονεμήθηκε επίσης το Δίπλωμα Global Leadership and Management από το Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts, και η υποτροφία Kennedy Fellow για το Δίπλωμα Master of Public Administration στο J.F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard. Διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Yale. Το 1983 διορίστηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Tufts, όπου είναι Τακτικός Καθηγητής από το 1995. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία αυτοδύναμου Τομέα Φαρμακολογίας, και Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φαρμακολογία και Πειραματική Θεραπευτική. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Σπουδών, της Επιτροπής Προαγωγών, Διευθυντής Ιατρικής Φαρμακολογίας και Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο Δρ Θεοχαρίδης αναγνωρίστηκε από την αποφοιτούσα τάξη της Ιατρικής Σχολής 2 φορές ως ο καλύτερος καθηγητής και 8 φορές στους 10 καλύτερους (σε σύνολο 2000 διδασκόντων). Στην Ελλάδα, συμμετείχε στην Επιτροπή Αναβάθμισης του Συστήματος Υγείας (1993-94), διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, όπως και Ειδικός Σύμβουλος για την Οργάνωση και Λειτουργία του Εργαστηρίου Βιοϊσοδυναμίας και Ανάπτυξης Φαρμάκων του ΙΦΕΤ (1994-2000). Το 1994, διετέλεσε Πρόεδρος Διεθνούς Επιτροπής Αναβάθμισης της Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής Ιατρικής Εκπαίδευσης, και το 1995 διετέλεσε Συντονιστής των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας Επιτροπής για την Ιδρυση Πρότυπης Ιατρικής Σχολής στον Πειραιά. Ο Δρ Θεοχαρίδης διετέλεσε επίσης μέλος του Ανώτατου Ειδικού Επιστημονικού Συμβούλιου Υγείας (1997-2000) του Υπουργείου Υγείας, μέλος του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβούλιου του ΙΚΑ (1999-2002) και είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (2003- 2008). Από το 1986 επαναδιορίζεται συνέχεια ως Κλινικός Φαρμακολόγος της Επιτροπής Ελέγχου Φαρμάκων της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ. Διετέλεσε 2 φορές Επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2006, συνετέλεσε στην υπογραφή για πρώτη φορά συμφωνίας επταετούς συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων Αθηνών και Tufts. Είναι βασικός σύμβουλος και πρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιοϊατρική Εκπαίδευση και έρευνα του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, Deree. Ο Δρ Θεοχαρίδης συμμετέχει σε Επιτροπές του NIH, στην Ιταλική Επιτροπή Προγραμμάτων Ερευνας, όπως και στην Ελληνική Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας για κρίση ερευνητικών προγραμμάτων. Εχει εκπαιδεύσει ερευνητικά 23 μαθητές Γυμνασίου, 27 φοιτητές Βιολογίας, 13 φοιτητές Ιατρικής, 8 φοιτητές Μάστερς, και 25 διδακτορικούς φοιτητές, εκ των οποίων 4 τελείωσαν μέσω της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι 9 τελείωσαν μέσω της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πάνω από 100 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες. Ο Δρ Θεοχαρίδης έχει συγγράψει 470 δημοσιεύσεις με περίπου 43.506 αναφορές, (h-index 97) και τρία βιβλία και έχει επιλεγεί στο 5% των συγγραφέων που αναφέρονται πιο συχνά σε Φαρμακολογικά και Ανοσολογικά περιοδικά. Η ανασκόπησή του για τα φλαβονοειδή έχει επιλεγεί ως «Classic» για τον αριθμό αναφορών που έχει λάβει. Το βιβλίο του «Φαρμακολογία-Βασικές Εννοιες στην Κλινική Πράξη κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Little, Brown & Co. στις ΗΠΑ το 1996 και από τις Εκδόσεις ΛΙΤΣΑ στην Ελλάδα το 2001. Ο Δρ Θεοχαρίδης είναι Αναπληρωτής Συντάκτης στα περιοδικά «European Journal of Inflammation», «International Journal of Immunopathology and Pharmacology», «Journal of Regulatory and Homeostatic Agents» και Συντάκτης για την Αλλεργία και Ανοσολογία του περιοδικού «Clinical Therapeutics».

Ο Δρ Θεοχαρίδης έχει 27 Αμερικανικά και Διεθνή Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη θεραπεία διάφορων ασθενειών. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Theta Biomedical Consulting and Development Co., Inc., όπως και της Biomedical Advice, LLC των ΗΠΑ, και Επιστημονικός Διευθυντής της εταιρείας Algonot, LLC των ΗΠΑ (www.algonot.com) η οποία παρασκευάζει διατροφικά συμπληρώματα.

Ο Δρ Θεοχαρίδης ενδιαφέρεται για την πολιτική υγείας, ηλεκτρονικές τράπεζες αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, και την χρήση φυσικών μορίων στη φαρμακολογία και στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Ο Δρ Θεοχαρίδης διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πανεπιστημίου YALE, Πρόεδρος του New England Hellenic Medical and Dental Society (NEHDMS), ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Hellenic Boston Scientists Association, Συμβουλευτικό μέλος του Hellenic Bioscientific Association (ΗΠΑ), όπως και μέλος της Εφορευτικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Hellenic College (ΗΠΑ). Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, του Ιατρικού Συλλόγου της Κύπρου, και της Massachusetts Medical Society, όπως και 20 διεθνών επιστημονικών συλλόγων. Εχει επίσης τιμηθεί με πάνω από 20 βραβεία και Διακρίσεις όπως Fellow, Royal Society of Medicine (UK), the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, the Connecticut Academy of Arts and Sciences and the New York Academy of Sciences. Επιπλέον τιμήθηκε από το New England Medical Center με το Βραβείο Oliver Smith για «εξαίρετο ήθος και προσφορά σε ασθενείς», με το Βραβείο Παπανικολάου για την «προσφορά του στην επιστήμη και την κοινωνία», με το πρώτο «Letters and Science Award» της Federation of Hellenic American Societies of New England, και το «Hygeia Award» της (NEHDMS). Το 2011, ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2013 Επίτιμος Διδάκτωρ του ΕλληνοΑμερικανικού Πανεπιστημίου. Ο Δρ Θεοχαρίδης τιμήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο και από τον Αξιότιμο Δήμαρχο Βοστώνης Thomas Menino για ανθρωπιστική δράση καθώς και Αρχων Ιερομνήμων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Το 2018 του απονεμήθηκε το βραβείο «Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award» και το «Distinguished Humanitarian Award» (Marquis Who is Who)