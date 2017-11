O Mάριος Φραγκούλης μιλάει στον «Ε.Κ.» για συναυλία του στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Μάριος Φραγκούλης

Η συναυλία Intimate Evening with Marios Frangoulis θα δοθεί στις 6 Νοεμβρίου στο Rose Theater, Jazz at Lincoln Center's (Frederick P. Rose Hall).An Intimate Evening with Marios Frangoulis concert will be held on November 6 at Rose Theater, Jazz at Lincoln Center's Frederick P. Rose Hall.

