Ο Ολυμπιακός θα αποσύρει το «7» για τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι για πάντα μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού! Οι «ερυθρόλευκοι» θα τιμήσουν τον «Kill Bill», έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του συλλόγου, με τον πλέον μοναδικό τρόπο. Η φανέλα με τον αριθμό 7 θα υψωθεί στην οροφή του ΣΕΦ, σε μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου στο φαληρικό στάδιο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «‘A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten’. – Matshona Dhliwayo («Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται. Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ). Με ένα ξεχωριστό event στις 17/09/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον Θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον ‘ουρανό’ του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7!».