Ο Πούτιν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ

ΜΟΣΧΑ. Η Ρωσία θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δύο αποσχισθεισών περιοχών στην ανατολική Ουκρανία, είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για την ουκρανική κρίση. Η απόφαση θα ληφθεί αμέσως.

Ο ίδιος θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να στηρίξει την απόφαση αυτή, πρόσθεσε και κατήγγειλε πως 4 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται σε γενοκτονία.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα του Ρώσου προέδρου να υπογράφει διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο αποσκισθεισών περιοχών.

“Κρίνω απαραίτητο να λάβω αυτήν την απόφαση που ήταν ώριμη εδώ και καιρό: Να αναγνωρίσω αμέσως την ανεξαρτησία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ”, είπε.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους είπε ότι είναι βέβαιος πως έχει τη στήριξη των Ρώσων πολιτών για την απόφασή του.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε, κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για την ουκρανική κρίση, ότι αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκοπεύουν συνεχώς τη Ρωσία.

Υποστήριξε πως η όλη κατάσταση αποτελεί μια κάλυψη για την ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Η ένταξη, μάλιστα, της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί μια άμεση απειλή στην ασφάλεια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον ίδιο. Την ίδια ώρα, είπε πως τα κέντρα εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ισοδυναμούν με στρατιωτικές βάσεις.

Μας είχαν υποσχεθεί ότι το ΝΑΤΟ δεν θα διευρυνθεί, επεσήμανε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους. Όμως, συνέβη το αντίθετο.

Όπως τόνισε ο Πούτιν, είδαμε πέντε κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ πρόσφατα. Κατανοούμε, συμπλήρωσε, πως η περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί ζήτημα χρόνου.

Εξάλλου, ο κίνδυνος ενός ξαφνικού πλήγματος εναντίον της χώρας μας θα αυξηθεί ραγδαία, εάν επεκταθεί το ΝΑΤΟ, είπε ο Πούτιν και η βασική πλατφόρμα ενός πλήγματος εναντίον της Ρωσίας θα είναι η Ουκρανία.

Η Ρωσία, όμως, στηρίζει πάντα τη διπλωματική οδό για την επίλυση των θεμάτων, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν νέους επιθετικούς πυραύλους, κατήγγειλε ο ίδιος, προσθέτοντας πως το ΝΑΤΟ έχει αγνοήσει πλήρως τις ανησυχίες μας. Τα αιτήματα της Ρωσίας στον τομέα της ασφάλειας απορρίφθηκαν, είπε ο Πούτιν.

Εξάλλου, όπως πιστεύει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, η Δύση θα επιβάλει έτσι κι αλλιώς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Το έδαφος για τις κυρώσεις θα βρεθεί ή θα επινοηθεί και δεν θα έχει να κάνει με την Ουκρανία, υποστήριξε.

Σε αυτό το πλαίσιο και η Ρωσία έχει το δικαίωμα να λάβει αντίμετρα. Η Ρωσία έχει κάθε δικαίωμα να προστατεύσει την ασφάλειά της κι αυτό κάνουμε, υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την κυριαρχία μας και τις εθνικές μας αξίες. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία λέει συνεχώς πως δεν επιθυμεί να τηρήσει την ειρηνευτική συμφωνία του Μινσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, υπογράμμισε ο Πούτιν, βομβαρδίζουν περιοχές αμάχων στο Ντονμπάς και σκοτώνουν αμάχους, προτού διερωτηθεί «πόσο ακόμη μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό;»

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν-Ζελένσκι μετά το διάγγελμα Πούτιν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά το διάγγελμα Πούτιν με το οποίο ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 35 λεπτών.

«Συζητήσαμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

