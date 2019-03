«Politico» για τον Χρήστο Μαραφάτσο: Πώς η στήριξή του στον Τραμπ του άλλαξε τη ζωή

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής Χρήστος Μαραφάτσος (Christos Marafatsos) ήταν «παρών» τον Δεκέμβριο του 2018 στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου του Μεξικού, Αντρέ Μανουέλ Λόπες Ομπραντόρ. Εκεί, βρέθηκε δίπλα-δίπλα στις τουαλέτες με έναν άντρα: επρόκειτο για τον Νικολάς Μαδούρο, τον αμφιλεγόμενο πρόεδρο της Βενεζουέλας.

«Είναι μια αρκούδα, ένα τέρας. Εχει κυριολεκτικά το διπλάσιο μέγεθος από μένα», ανέφερε στο γνωστό περιοδικό «Politico», το οποίο δημοσιεύει ένα εκτενές αφιέρωμα στον 33χρονο γιο Ελλήνων μεταναστών υπό το πηχυαίο τίτλο: «Πώς ένας νεοφώτιστος επιχειρηματίας αναδείχθηκε μέσα από τον εναγκαλισμό με τον Τραμπ» («How a Fledgling Millennial Hit the Big Time by Hugging Trump»).

Ο κ. Μαραφάτσος προσκλήθηκε να παραστεί στην προαναφερθείσα σημαίνουσα εκδήλωση ως επικεφαλής της Συμμαχίας Εθνικής Διαφορετικότητας υπέρ του Τραμπ (National Diversity Coalition for Trump), η οποία είχε ιδρυθεί κατά τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών το 2016 από την εκστρατεία του τότε υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ.

Για να φτάσει ώς εκεί, ο Χρήστος Μαραφάτσος διένυσε μεγάλη απόσταση, καθώς μόλις τρία χρόνια πριν δεν ήταν τίποτε άλλο από ένας νεόκοπος επιχειρηματίας με ελάχιστες διασυνδέσεις, αναφέρει το «Politico». H νεότευκτη επενδυτική του εταιρεία είχε ως έδρα το σπίτι των γονιών του στο Μέριλαντ.

Κατόπιν, μέσα από έναν συνδυασμό θάρρους και τύχης, ήταν από τους πρώτους επιβάτες στο τρένο του κ. Τραμπ που θα τον οδηγούσε στις ανώτερες βαθμίδες της παγκόσμιας εξουσίας και του χρήματος. Πλέον, είναι τακτικός επισκέπτης του Λευκού Οίκου, συνοδεύοντας πρόσωπα όπως η Ιβάνκα Τραμπ και ο Μπεν Κάρσον σε επίσημες εξορμήσεις, ενώ ζει τη ζωή ενός ανθρώπου που διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνίες παγκοσμίου βεληνεκούς.

Αυτές οι διασυνδέσεις έχουν εκτοξεύσει την αξία των επιχειρήσεών του. Ο πρόεδρος Τραμπ φωτογραφήθηκε στον Οβάλ Γραφείο έχοντας σε δημόσια θέα ένα έγγραφο που έφερε το σήμα της επενδυτικής εταιρείας του Μαραφάτσου. Πέρυσι, έγινε συνεργάτης με μια επενδυτική εταιρεία στον τομέα των ακινήτων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, η οποία ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν.

«Το πάθος μου είναι και πάντοτε ήταν η διαφορετικότητα», δήλωσε κατά τη διάρκεια δίωρης συνέντευξης που παραχώρησε στον Μπεν Σρέκινγκερ του «Politico» τον προηγούμενο μήνα.

Πριν ενταχθεί στον μηχανισμό υποστήριξης του Τραμπ, αυτό που τον χαρακτήριζε περισσότερο ήταν μάλλον οι φιλοδοξίες που είχε παρά τα όσα είχε καταφέρει να πετύχει. Μεγαλωμένος τη δεκαετία του 1990 στο Μέριλαντ, ο Μαραφάτσος, γιος κατασκευαστή και δασκάλας, ενδιαφερόταν περισσότερο για τις επιχειρήσεις παρά για την πολιτική.

Ως έφηβος, είχε διαβάσει το βιβλίο του Ντόναλντ Τραμπ και του δημοσιογράφου Τόνι Σβαρτζ «Η Τέχνη της Συμφωνίας» («The Art of the Deal»), πριν αποφασίσει να φοιτήσει στο University of Maryland και να ιδρύσει μια εταιρεία με έναν φίλο του.

Το 2013, ίδρυσε μια εταιρεία με το όνομα «Blue Sky Capital», η οποία, σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα, ήταν καταχωρημένη στο σπίτι των γονιών του, στο Σίλβερ Σπρινγκ του Μέριλαντ.

Ταυτόχρονα, άρχισε να αναμειγνύεται και στην πολιτική, μετά και την εμπειρία που είχε αποκτήσει έναν χρόνο πριν, όταν και παρέστη στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στην Τάμπα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του 2012, ο Μαραφάτσος ήταν άρτι αφιχθείς από τις διακοπές του στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει ένα βαθύ μπρούντζινο μαύρισμα, σημειώνει το γνωστό περιοδικό. Αυτό τον έκανε να συνειδητοποιήσει, όπως είπε, πόσο χλωμό ήταν το υπόλοιπο πλήθος στο συνέδριο. «Κυριολεκτικά, ως Ελληνοαμερικανός, ήμουν ένας από τους πιο σκουρόχρωμους ανθρώπους εκεί», θυμάται.

Εν συνεχεία, ο ομογενής άρχισε να είναι πιο ενεργός στους κύκλους των Ρεπουμπλικανών. Ενθυμούμενος τη μονόλεπτη συνάντηση που είχε με τον Τραμπ σε ένα Super PAC και τη συνομιλία που είχε με τον μεγιστάνα, είπε: «Ενιωσα πως οι προθέσεις του ήταν σπουδαίες».

Στα μέσα του 2015, ο Τραμπ ξεκίνησε την προεδρική του εκστρατεία βάλλοντας κατά των Μεξικανών μεταναστών και κάνοντας μία σειρά από εμπρηστικά φυλετικά σχόλια.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 2015 να ιδρυθεί η Συμμαχία Εθνικής Διαφορετικότητας υπέρ του Τραμπ ως αντίβαρο στην ευρέως διαδεδομένη άποψη πως ο Τραμπ πραγματοποιούσε μια ρατσιστική εκστρατεία.

Η συμμαχία οργάνωσε συναντήσεις, προώθησε τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρήκε ανθρώπους να τον στηρίζουν δημόσια. Η Ομαρόσα Μάνιγκολτ, η Αφροαμερικανή υποστηρίκτρια του Τραμπ και από τις πρώτες που συμμετείχαν στο «The Apprentice», κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου.

Ωστόσο, υπήρχαν λίγοι άνθρωποι του πολιτικού κατεστημένου που ήταν πρόθυμοι να ταχθούν υπέρ του Τραμπ εκείνη την περίοδο, γεγονός που είχε σαν συνέπεια η συμμαχία να αναζητεί εξωτερικά πρόσωπα, τα οποία θα είχαν τη φιλοδοξία να βγουν μπροστά. Ανθρώπους, δηλαδή, σαν τον Μαραφάτσο. Και, μπορεί ο πληθυσμός των ελληνικής καταγωγής των Αμερικανών να μην ξεπερνά το 1% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, αλλά ανάμεσα στα πρόσωπα της συμμαχίας που ξεχώριζαν για το ήθος τους, ο Μαραφάτσος αξιολογήθηκε ως ο κατάλληλος για τη θέση.

Χωρίς να αποκαλύψει το όνομα, ο Μαραφάτσος δήλωσε πως εκείνος που αρχικά τον προσέγγισε «ήταν κάποιος από την εκστρατεία του Τραμπ. Αυτό είναι σίγουρο. Ενας από τους πρώτους που αναμείχθηκαν στην εκστρατεία του Τραμπ».

Ο Μάικλ Κόεν, μέχρι πρότινος έμπιστος δικηγόρος του Τραμπ και ιδρυτής της συμμαχίας, ανέφερε στο «Politico» ότι «ο Χρήστος ήρθε μέσω του Ντάρελ Σκοτ και εργάστηκε απευθείας με αυτόν».

Ο Μαραφάτσος κολύμπησε άμεσα στα βαθιά, βοήθησε στη συγκέντρωση κεφαλαίων, ενώ συμμετείχε και στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Κλίβελαντ, στο οποίο το «Breitbart News» τον παρουσίασε να ποζάρει δίπλα στον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νιους Γκίνγκριτς. «Με έκαναν τον σύμβουλό τους εντός της ελληνικής κοινότητας», εξήγησε ο Μαραφάτσος.

Οι άλλοι Ελληνοαμερικανοί που στήριξαν τον Ντόναλντ Τραμπ από νωρίς, μίλησαν με θετικά λόγια, αλλά κάπως αόριστα γι’ αυτόν. «Φαινόταν καλός τύπος», ανέφερε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, τότε σύμβουλος του Τραμπ για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, ο Τραμπ και η ομάδα του κέρδισαν τις εκλογές.

Μετά την εκκωφαντική νίκη, ήταν καιρός για πάρτι. Μαζί με τον Κόεν, τον θρύλο του NFL Τζιμ Μπράουν και άλλους, ο Μαραφάτσος συνέβαλε στην οργάνωση του πάρτι της συμμαχίας πριν την Ημέρα της Ορκωμοσίας του νέου Προέδρου.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Μαραφάτσος παραβρέθηκε στον Λευκό Οίκο κατά την εκδήλωση για την ημέρα της Ελληνικής Εθνικής Παλιγγενεσίας, κατά την οποία μίλησε και ο Ντόναλντ Τραμπ.