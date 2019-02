«Politico»: Η «Βόρεια Μακεδονία» και η ευκαιρία Τσίπρα να «ξεπληρώσει» για τη διάσωση

ΑΘΗΝΑ. Στη στήλη «Brussels Playbook» του «Politico», o κ. Florian Eder, αναφέρεται στη «γέννηση» της «Βόρειας Μακεδονίας», στη Συμφωνία του Przino το 2015 και σε «γραμμάτιο» του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για τη διάσωση, προς την ΕΕ, το οποίο «εξοφλεί».

«Μια πλειάδα πρωθυπουργών (και καγκελαρίων) της ΕΕ επισκέφθηκαν την Αθήνα και τα Σκόπια τους περασμένους μήνες για να πείσουν και τις δύο πλευρές να φτάσουν σε συμφωνία. Ο Γιούνκερ παρενέβη επίσης για να «κάνει κάποια μαγικά» σε αρκετές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της φοράς το 2015, που είπε, συμφωνα με αξιωματουχους, στον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ η χώρα του βρισκόταν στο έλεος της οικονομικής κρίσης, ότι ο Τσίπρας θα είχε κάποια μέρα την ευκαιρία να «ξεπληρώσει» το νέο πρόγραμμα διάσωσης που βρισκόταν στα σκαριά. Αυτή η ευκαιρία είναι τώρα εδώ…», σημειώνει ο κ. Eder.

Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία του Przino το καλοκαίρι του 2015, μεταξύ των μεγαλύτερων κομμάτων στα Σκόπια με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ, τερμάτισε την πολιτική και συνταγματική κρίση στη χώρα εκείνη την περίοδο. Προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την συμμετοχή του αντιπολιτευόμενου στην κυβέρνηση, παραίτηση του Νικόλα Γκρούεφκσι τον Ιανουάριο του 2016 και ενδιάμεση κυβέρνηση που θα διεξήγαγε εκλογές.

I am personally very happy as the long journey to #Prespa started with the #Przino agreement of 2015, which I mediated and which allowed soon to be North Macedonia to overcome a deep political crisis. 3/4 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 25 Ιανουαρίου 2019

Η στήλη του κ. Eder στο «Politico»

Πρόκληση στο email:

Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να περιμένει μία πρόσκληση από το ΝΑΤΟ σύντομα…(σ.σ. κάτι που έγινε αρχικά το Σάββατο με το γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ να αναφέρει στοTwitter του: «Στις 6 Φεβρουαρίου θα γράψουμε ιστορία: οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο ένταξης με τη μελλοντική Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Νικόλα Ντιμιτρόφ»).

Πάντως η έγκριση της ένταξης μπορεί να πάρει κάποιο διάστημα, καθώς χρειάζεται έγκριση από 29 Κοινοβούλιο. Οσον αφορά στο Μαυροβούνιο η διαδικασία πήρε περίπου ένα χρόνο. «Αλλά με την υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης τα Σκόπια μπορούν να κάθονται στο τραπέζι» του ΝΑΤΟ», ανέφερε ο ίδιος.]

Η «επόμενη ευκαιρία» μετά το ΝΑΤΟ, αυτή της ΕΕ να προσεγγίσει τα Σκόπια, σύμφωνα με τον κ. Eder θα έρθει το καλοκαίρι φέτος, όταν θα εξεταστούν οι υποψήφιοι προς ένταξη.

Η χαρουμενη Επιτροπή:

Η «έλξη» που ασκεί η ΕΕ έχει αποτέλεσμα ακόμη, έγραψε ο Johannes Hahn στο Twitter, προσθέτοντας ότι η EE φέρνει «σταθεροτητα και ευημερία στην περιοχή, σε μια εποχή που βρισκονται σε άνοδο οι αποσταθεροποιητικές δυνάμεις».

Ο Χαν συνεχάρη και τις δύο πλευρές -Αθήνα και Σκόπια- αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό να υπενθυμίσει ότι η «μακρά πορεία» προς τη συμφωνία ανάμεσα στην Αθήνα και τα Σκόπια «ξεκίνησε με τη συμφωνία του Przino το 2015 Przino», την εποχή που ο ίδιος εκτελούσε χρέη μεσολαβητή ανάμεσα σε πολιτικούς αντιπάλους στη «Μακεδονία».

Η ώρα της εξόφλησης:

Μια πλειάδα πρωθυπουργών (και καγκελαρίων) της ΕΕ επισκέφθηκαν την Αθήνα και τα Σκόπια τους περασμένους μήνες για να πείσουν και τις δύο πλευρές να φτάσουν σε συμφωνία.

Ο Γιούνκερ παρενέβη επίσης για να «κάνει κάποια μαγικά» σε αρκετές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της φοράς το 2015, που είπε, συμφωνα με αξιωματουχους, στον Ελληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ η χώρα του βρισκόταν στο έλεος της οικονομικής κρίσης, ότι ο Τσίπρας θα είχε κάποια μέρα την ευκαιρία να «ξεπληρώσει» το νέο πρόγραμμα διάσωσης που διαμορφωνόταν.

Αυτή η ευκαιρία είναι τώρα εδώ. Και παρότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ακόμα καλές για τις προοπτικές του Τσίπρα να επανεκλεγεί πρωθυπουργός στις εθνικές εκλογές που αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος, η θέση του στην ιστορία δείχνει εξασφαλισμένη και «θερμή». Διόλου μικρό κατόρθωμα, ιδίως για έναν πολιτικό που κατάφερε να γίνει «statesman» -κατά τον κ.Eder- με πολλές δυσκολίες.

(Το πρωτότυπο, επίμαχο σημείο, στα αγγλικά. PAYBACK TIME: A slew of EU prime ministers (and chancellors) have paid visits to Athens and Skopje over the past few months to persuade both parties to come to an agreement. Juncker also swooped in to do some magic at several points, including the time in 2015 he told Greek PM Alexis Tsipras, while his country was in the throes of the financial crisis, that Tsipras would get his chance one day to pay back for yet another bailout that was in the making, officials said.

That opportunity is now here. And while polls still don’t look good for Tsipras to be reelected prime minister in a national election expected later this year, his place in the history books looks to be safe and warm. No small feat, in particular for a politician who had a rocky road to becoming a statesman)

Η γκρινιάρα αντιπολιτευση στην Ελλάδα:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικεφαλής της ΝΔ, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεσμεύτηκε να ασκήσει βέτο στην προσχώρηση της «Βόρειας Μακεδονίας» στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν εκλεγεί πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές, εφόσον -σημειώστε την διακριτική προϋπόθεση- «τα ελληνικά συμφέροντα δεν ικανοποιηθούν κατά τη διαδικασία ένταξης».

Πώς να δούμε το ζήτημα σαν επαγγελματίες:

Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα αν η συμφωνια θα παίξει κεντρικό ρόλο στις φετινές εκλογές (τις ευρωεκλογές και τις ελληνικές) ή αν οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμφωνήσουν σιωπηρά ότι η Τουρκία είναι ο πιο δύσκολος γείτονας;