Ψηφιακή ημερίδα για την Κλεοπάτρα από την ΕΜΚΑ

Αμερική

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η προσωπικότητα αλλά και το έργο της Βασίλισσας Κλεοπάτρας, με αφορμή την επέτειο από τον θάνατό της, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος από τους ιστορικούς στην 10ή Αυγούστου του 30 π.Χ., αποτέλεσε το αντικείμενο της επιμορφωτικής στρογγυλής τράπεζας, που διοργάνωσε η ΕΜΚΑ (Eastern Mediterranean Business Culture Alliance – EMBCA).

Η εκδήλωση, η οποία τιτλοφορεί το «The Legacy of Cleopatra VII Philopator / Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ Queen of the Ptolemaic Kingdom», περιελάμβανε σημαντικές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο, όπως οι Ρεβέκκα Κένεντι (Rebecca Kenedy), πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ντένισον (Denison University), Τζάκι Μάρεϊ (Jackie Murray) από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (State University of New York – SUNY) αλλά και ο Ιωάννης Καλλιοντζής, από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στον συντονισμό ήταν ο πρόεδρος της ΕΜΚΑ, Ηλίας Κάτσος (Lou Katsos) και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαρίνα Μπελέση – Κασόρια (Marina A. Belessis – Casoria).

«Η Κλεοπάτρα, η τελευταία βασίλισσα του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού, έζησε μια αξιοσημείωτη ζωή με επιτεύγματα που άφησαν ένα ανεξίτηλο σημάδι στην Ιστορία. Ηταν εξαιρετικά καλλιεργημένη και ικανή στη χημεία, την οικονομία, την εμπορική στρατηγική, τη στρατιωτική θεωρία και το δίκαιο. Είχε επίσης εμπειρία στα μαθηματικά, τη φιλοσοφία και τον διάλογο, και ήταν γνωστή για την ισχυρή στρατηγική της σκέψη και τη γεωπολιτική της ευφυΐα. Η Κλεοπάτρα κατανοούσε την αξία τού να δημιουργείς συμμαχίες και αναπτύσσοντας διπλωματικές σχέσεις με τη Ρώμη, ιδιαίτερα με δύο από τους ισχυρότερους ηγέτες της, τον Ιούλιο Καίσαρ και τον Μάρκο Αντώνιο», ανέφερε ο Ηλίας Κάτσος.

Από την πλευρά της, η Ρεβέκκα Κένεντι παρατήρησε ότι η Κλεοπάτρα περιγράφεται συχνά με αναχρονιστικούς όρους σήμερα και η παρουσίασή της προκαλεί αντιφατικές αντιδράσεις.

«Συχνά είναι αυτό που θέλουμε να είναι περισσότερο από αυτό που πραγματικά ήταν, όταν τη βλέπουμε σε σύγχρονες παρουσιάσεις» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Τζάκι Μάρεϊ μίλησε για την αρχαία Κλεοπάτρα και την Πτολεμαϊκή δυναστεία, επισημαίνοντας ότι «οι εθνικές ταυτότητες δεν θα ήταν τίποτα περισσότερο από εργαλεία για εκείνη για να χειραγωγεί και να χρησιμοποιεί για να επιτύχει οτιδήποτε εργασία ήθελε να γίνει».

Ο καθηγητής Καλλιοντζής μίλησε για τα πολιτικά και διπλωματικά κυρίαρχα της βασιλείας της Κλεοπάτρας, επισημαίνοντας ότι «έκανε την Αίγυπτο ένα σημαντικό παίκτη στη Μεσόγειο και κατάφερε να βάλει τέλος στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες του πρώτου αιώνα π.Χ. από τον πατέρα της και τους πολέμους στην περιοχή».