Πυροβολισμοί με πολλούς τραυματίες σε σταθμό μετρό της Νέας Υόρκης (Vid)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον πέντε δέχθηκαν πυρά σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα το πρωί (τοπική ώρα ΗΠΑ) σε έναν σταθμό του μετρό της Πόλης της Νέας Υόρκης στο Μπρούκλιν

Οι άντρες της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για καπνό στο σταθμό της 36ης οδού στο Σάνσετ Παρκ βρήκαν πολλούς ανθρώπους χτυπημένους από σφαίρες και εκρηκτικούς μηχανισμούς που δεν είχαν πυροδοτηθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.

Multiple people shot in the 36th street station in Brooklyn. Multiple undetonated devices also found. Be careful out there. Definitely avoid the subway today. This was a terrorist attack.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Μια φωτογραφία από το σημείο έδειχνε ανθρώπους να φροντίζουν αιμόφυρτους επιβάτες που βρίσκονταν στην αποβάθρα του σταθμού.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για τραυματίες είτε από πυροβολισμούς είτε από έκρηξη.

Τα τρένα που εξυπηρετούσαν τον εν λόγω σταθμό καθυστέρησαν κατά τη διάρκεια της πρωινής μετακίνησης.

Πηγή: “Associated Press”

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available!

