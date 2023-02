Σημαντική διάκριση για τον Ελευθέριο Κώνστανς

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Γκόλντεν Στέιτ (Golden State Film Festival) επελέγη για να προβληθεί το βραβευμένο ιστορικό ντοκιμαντέρ «In Support of Liberty: Philadelphia and the Greek War of Independence» («Σε υποστήριξη της Ελευθερίας: Η Φιλαδέλφεια και ο ελληνικός πόλεμος για την Ανεξαρτησία») του ομογενούς σκηνοθέτη Ελευθέριου Κώνστανς (Eleftherios Konstans).

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται την στήριξη που παρείχε η πόλη της Φιλαδέλφειας στους Ελληνες, αλλά και τους δεσμούς που ανέπτυξε μαζί τους, κατά την διάρκεια του πολέμου για την Ανεξαρτησία, με έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι φιλέλληνες της πόλης υιοθέτησαν και προώθησαν τις ελληνικές αξίες εκείνη την κρίσιμη περίοδο.

Στην αφήγηση είναι ο γνωστός ακαδημαϊκός και καθηγητής Ιστορίας, Δρ Αλέξανδρος Κιτροέφ (Dr. Alexander Kitroeff), με την ροή να εισάγει τον θεατή στο κλίμα της Φιλαδέλφειας του 19ου αιώνα, μέσα από συνεντεύξεις, αλλά και μονταρισμένα βίντεο.

Υποστηρικτής του εγχειρήματος είναι η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Φιλαδέλφειας (Hellenic American Heritage Society of Philadelphia – GAHSP).