SNF-LC Agora Initiative: Ανοιχτή Συζήτηση με τον Henry Timms, Πρόεδρο και CEO του Lincoln Center

Πολιτισμός

ΑΘΗΝΑ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Stavros Niarchos Foundation-Lincoln Center (SNF-LC) Agora Initiative, μίας συνεργασίας ανάμεσα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και στο Lincoln Center for the Performing Arts με σκοπό την ενεργοποίηση και τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου, ο Henry Timms, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Lincoln Center θα συμμετάσχει σε μία δημόσια, ανοιχτή εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) την Πέμπτη, 17 Μαρτίου, στις 19.00.

Ο Henry Timms θα μιλήσει για την έρευνά του σχετικά με τη συνεχή εναλλαγή της δύναμης, και πώς αυτή έχει οδηγήσει στην ανάδειξη της «νέας δύναμης», εστιάζοντας στις επιπτώσεις της, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τον χώρο του πολιτισμού, μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας συγκυρίας. Θα διερευνήσει το θέμα σε σχέση με την ηγεσία, τα οργανωτικά πρότυπα και την ανάπτυξη κοινού στον κλάδο του πολιτισμού, καθώς και σε σχέση με τον ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών εντός της ευρύτερης κοινωνίας.

Μετά από την κεντρική ομιλία του Henry Timms, με τίτλο New Power & Cultural Leadership, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση μεταξύ του Timms, γκρουπ ομιλητών και του κοινού. Στο πάνελ θα συμμετάσχουν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο Διευθυντής Προγραμμάτων & Στρατηγικής του ΙΣΝ, Στέλιος Βασιλάκης, και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, Έλλη Ανδριοπούλου.

Η πρωτοβουλία SNF-LC Agora Initiative ξεκίνησε στα τέλη του 2020 με δωρεά του ΙΣΝ. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, ο εμβληματικός δημόσιος χώρος του Lincoln Center, συνολικής έκτασης 65 στρεμμάτων, αξιοποιείται ως Αγορά που βρίσκεται στο επίκεντρο της αστικής ζωής και φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις. Ένας από τους βασικούς άξονές της είναι η πολιτιστική και καλλιτεχνική ανταλλαγή και σύμπραξη μεταξύ του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, και του ΚΠΙΣΝ στην Αθήνα, στην προσπάθεια των δύο οργανισμών να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του δημόσιου χώρου για τη νέα εποχή, δημιουργώντας «Δίδυμες Αγορές» (Twin Agoras).

Η ανοιχτή συζήτηση αποτελεί μέρος αυτής της συνεργασίας, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσκεψης του Timms και ομάδας του Lincoln Center στην Αθήνα για μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους του ΚΠΙΣΝ με στόχο να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές και να μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με τη λειτουργία ανοιχτών δημόσιων χώρων.

Πέμπτη, 17/03 | 19.00

Φάρος, ΚΠΙΣΝ

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ηλεκτρονική εγγραφή στο www.snfcc.org

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.snf.org

Σχετικά με τον Henry Timms



Ο Henry Timms είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Lincoln Center for the Performing Arts. Είναι δημιουργός του μεγαλύτερου διεθνούς φιλανθρωπικού κινήματος στην ιστορία, του #GivingTuesday, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για καλούς σκοπούς. Είναι ο συγγραφέας του διεθνούς best-seller με τίτλο New Power: How Power Works in Our Hyperconnected World – and How to Make it Work for You, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 92nd St Y.

Ο Timms κατέχει τον τίτλο του Hauser Leader στο Harvard Kennedy School, και του Senior Fellow στο Center for Philanthropy and Civil Society του Πανεπιστημίου Stanford και στο United Nations Foundation.

ΠΗΓΗ: ΙΣΝ