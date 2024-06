Στεγαστική αγορά 2024: Συγκέντρωση στην αξία και τη βιωσιμότητα – 4 ομογενείς εξηγούν στον «Ε.Κ.»

Γενικά Νέα

Η οικονομική προσιτότητα των κατοικιών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, με τις υψηλές τιμές των κατοικιών και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να δημιουργούν προκλήσεις για τους αγοραστές. Η συνεχιζόμενη έλλειψη προσφοράς κατοικιών, σε συνδυασμό με την ισχυρή ζήτηση, αναμένεται να διατηρήσει τις υψηλές τιμές των κατοικιών αυτή τη σεζόν. Και τα επιτόκια στεγαστικών δανείων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και στην καλοκαιρινή αγορά. Πολιτικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών πολιτικών και των επερχόμενων εκλογών, είναι επίσης πιθανό να επηρεάσουν τη στεγαστική αγορά. Η κυβέρνηση του προέδρου Μπάιντεν έχει ήδη εισαγάγει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας των κατοικιών, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιδότηση προκαταβολών και την προώθηση της συμπερίληψης ζωνών.

Η ζήτηση κατοικιών, όπως είπαμε, βρίσκεται σε σταθερή άνοδο λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της απασχόλησης, αν και ο πραγματικός χρόνος των αγορών θα καθοριστεί από τα επικρατούντα επιτόκια στεγαστικών δανείων και τις ευρύτερες επιλογές αποθεμάτων. Λόγω αυτών των συγκυριών, αναμένεται άνοδος στις τιμές των κατοικιών της τάξεως 1,3%- 3,8 % στο υπόλοιπο 2024, σύμφωνα με τον οργανισμό National Association of Realtors. Η αγορά ενός σπιτιού είναι μια σημαντική οικονομική δέσμευση και αν έχετε κάποια ευελιξία, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η ανάγνωση της τοπικής αγοράς κατοικίας, θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις αποταμιεύσεις σας.

Αν και δεν υπάρχουν απαραίτητα καλές ή κακές στιγμές για να αγοράσετε ένα σπίτι, η κατανόηση των συνθηκών της αγοράς μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε την καλύτερη στιγμή για εσάς, να αγοράσετε. Λάβετε υπόψη επίσης, ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης, επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις των αγοραστών. Πολιτικά, οι ρυθμιστικές αλλαγές και οι δημοσιονομικές πολιτικές θα επηρεάσουν τη δυναμική της αγοράς συνολικά. Οι αξιόλογοι επαγγελματίες μεσίτες και επιχειρηματίες στο χώρο της στεγαστικής αγοράς, των κατασκευών και της ενέργειας που φιλοξενούμε σ’ αυτό το τεύχος, προβλέπουν μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από προσεκτική αισιοδοξία μεταξύ των αγοραστών, με συγκέντρωση στην αξία και τη βιωσιμότητα. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τους στο αφιέρωμα του «Περιοδικού» στην Κτηματαγορά 2024.

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια στην ελληνική κτηματαγορά0

Γιώργος Κίτσιος – Πολεοδόμος Αρχιτέκτων (Assoc. AIA)

Ο Γιώργος Κίτσιος (George Kitsios) είναι επίτιμος πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων Νέας Υόρκης, Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος και Μηχανικός. Ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση, Global City Enterprises Inc., πριν 25 χρόνια, μια αρχιτεκτονική εταιρεία με παραρτήματα Real Estate, Commercial Financial και Construction. Ανθρωπος με μόρφωση, μεγάλη εμπειρία στις υποθέσεις που περνούν από το Housing Authority και το Department of Housing Preservation and Development, όπου εργάστηκε για μεγάλο διάστημα, έχει απόλυτη συναίσθηση του χωροχρόνου, εκλεπτυσμένη ευαισθησία και ενσυναίσθηση, να αντιλαμβάνεται όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία αλλά και στην κατασκευαστική και κτηματομεσιτική αγορά, την οποία υπηρετεί περισσότερο από 40 χρόνια. Μας μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση και το πώς τα αυξημένα επιτόκια επιβραδύνουν τις συναλλαγές στα ακίνητα.

Κύριε Κίτσιο, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη στεγαστική αγορά από το φετινό καλοκαίρι μέχρι το τέλος του χρόνου;

Η αύξηση των επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια που άρχισε το 2022 και συνεχίστηκε το 2023, έβαλε φρένο στη ζήτηση κατοικιών κατά το 2024. Κατά συνέπεια, τα σπίτια που προσφέρονται για πώληση αρχίζοντας από το καλοκαίρι του 2024 θα αρχίσουν να είναι περισσότερα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να υπάρχει μία εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών και μία ομαλοποίηση της αγοράς.

Πιστεύετε ότι θα αναρρώσει η στεγαστική αγορά μέχρι το τέλος του 2024;

Οταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ακινήτων, τότε τιμές των ακινήτων ομαλοποιούνται και κυρίως προς όφελος των αγοραστών. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις καθώς οι τιμές γίνονται πιο λογικές. Αυτή η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται να συνεχιστεί όλο το 2024.

Το θεωρείτε θεμιτό να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος στη Νέα Υόρκη σήμερα;

Η κτηματαγορά της Νέας Υόρκης είναι η πιο ισχυρή στην Αμερική. Είναι σχεδόν πάντα καλή ιδέα να αγοράζεις ακίνητη περιουσία στη Νέα Υόρκη με την προϋπόθεση, ότι παρακολουθείς την προσφορά και τη ζήτηση των ακινήτων, καθώς και το ύψος των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. Αν σκέφτεται κάποιος να αγοράσει σπίτι το 2024, η καλύτερη εποχή είναι το φθινόπωρο. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να αρχίσει τη σχετική έρευνα για την εξεύρεση του κατάλληλου ακινήτου και του χαμηλότερου επιτοκίου κατά τα μέσα του καλοκαιριού, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αγορά του μέσα στο φθινόπωρο.

Global City Enterprises Inc. 301 Broadway 2nd Fl, Queens, NY 11106 Τηλέφωνο: (718) 932-4097 [email protected]

Μισθώσεις κατοικιών, επενδυτικών ακινήτων και μεταπωλήσεις

Ελένη Τζέλιος- Douglas Elliman

Η Ελένη Τζέλιος (Helen Tzelios) είναι συνεργάτης RE Broker και International Property Specialist (CIPS). Η ονομασία CIPS επιτρέπει στην Ελένη Τζέλιος (Helen Tzelios) να στοχεύει σε παγκόσμιες αγορές, για να διαφημίζει τις καταχωρίσεις της και επίσης να εξυπηρετεί διεθνείς πελάτες στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Real Estate στην Douglas Elliman Real Estate το 2000 ως συνεργάτης πωλήσεων, ειδική στις πωλήσεις και στη μίσθωση, εξυπηρετώντας τα βορειοανατολικά και βορειοδυτικά τμήματα της κομητείας Κουίνς καθώς και τη Βόρεια Ακτή του Λονγκ Αϊλαντ. Οι τομείς εξειδίκευσής της είναι η μεταπώληση και η μίσθωση κατοικιών και επενδυτικών ακινήτων, καθώς και η παροχή συμβουλών και πωλήσεων σε νέα έργα ανακατασκευής. Πριν από την καριέρα της στις πωλήσεις κατοικιών και τη μίσθωση με τον Douglas Elliman RE, εργάστηκε για διάφορες μεγάλες εμπορικές εταιρείες ακινήτων και κατασκευαστικών εταιρειών με έδρα τη Νέα Υόρκη ως λογίστρια στα τμήματα εταιρικής διαχείρισης και λογιστικής τους.

Τα δυνατά της σημεία ως Μεσίτης προέρχονται από την εκπαίδευσή της και το προηγούμενο εταιρικό της υπόβαθρο, καθώς και την εκτεταμένη γνώση στον τομέα της αγοράς της. Η ειλικρίνεια, ο επαγγελματισμός και οι γνώσεις της έχουν ως αποτέλεσμα να κερδίζει την εμπιστοσύνη από τους πιστούς πελάτες της, που αποτελούν την καλύτερη μαρτυρία για τη δουλειά της.

Εκτός από το ενεργό επιχειρηματικό της πρόγραμμα με ακίνητα είναι επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο ως γραμματέας του «The DeRosa Foundation for Colon Cancer Research and Prevention», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού 501 C (3) που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και στην προώθηση της έρευνας για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και στην προώθηση της πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας. Η Ελένη Τζέλιος ίδρυσε την BLU Home Initiative, μια πλατφόρμα υπηρεσιών ακινήτων που επιτρέπει σε μια ομάδα αδειοδοτημένων μεσιτών ακινήτων από διάφορα γραφεία να δωρίσουν ένα ποσοστό των προμηθειών τους στο Ιδρυμα για λογαριασμό των πελατών τους. Μιλήσαμε μαζί της για την τρέχουσα κατάσταση στη μεσιτική αγορά.

Κάντε μας μία σύγκριση αυτής της χρονιάς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα πριν τον κορωνοϊό και πείτε μας κατά πόσο έχει χειροτερέψει η βελτιωθεί η αγορά.

Μετά τον κορωνοϊό, το 2021 είδαμε μία βελτίωση στην αγορά. Οι τιμές ήταν ακόμη σχετικά χαμηλές. Οσο για τη χρονιά 2022 όπου αυξήθηκαν τα επιτόκια, διαπιστώσαμε μία χαμηλότερη ζήτηση στις αγορές, όχι όμως γιατί φταίει η αγορά, αλλά γιατί κυρίως πολλοί άνθρωποι δεν συμπληρώνουν τα κριτήρια για να μπορέσουν να κάνουν μία αγορά. Σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων και την έλλειψη συγκεκριμένων υλικών (εγχώριας παραγωγής αλλά και εισαγόμενων υλικών) λόγω κόβιντ, βλέπουμε μία αύξηση στις ενοικιάσεις και πτώση στις αγορές ακινήτων. Παρόλα αυτά οι τιμές στη Νέα Υόρκη και στα περίχωρα παρέμειναν σταθερές, και μπορώ να πω ότι μία στις πέντε περιπτώσεις πούλησαν και παραπάνω από αυτό που ζητούσαν.

Πιστεύετε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν η αγορά;

Δεν θα μπορούσα να προβλέψω κάτι τέτοιο. Υπάρχει μία σταθεροποίηση αυτή τη στιγμή, αλλά οι επερχόμενες εκλογές θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο ως προς την εξέλιξη της αγοράς. Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο η προσφορά και η ζήτηση. Η κάθε περιοχή έχει διαφορετική μονάδα μέτρησης. Κάποιες περιοχές είναι δυνατότερες από κάποιες άλλες.

Ποιες περιοχές είναι πιο ισχυρές στην αγορά;

Τα τρία δυνατότερα σημεία είναι φυσικά το Μανχάταν, κάποιες περιοχές του Κουίνς όπως το Μπέισαϊντ (Bayside) και γενικότερα η βορειοανατολική περιοχή του Κουίνς (Queens), και κάποιες περιοχές έξω από το Μανχάταν όπως το Γουέσττσεστερ (Westchester) και το Λονγκ Αϊλαντ (Long Island).

Δηλαδή οι αγορές κινούνται περισσότερο σε περιοχές με ευκατάστατους κατοίκους;

Σωστά, γιατί είναι ευκολότερο μία τράπεζα να τους εμπιστευθεί ένα δάνειο, αλλά κι αυτοί με τη σειρά τους να το αποπληρώσουν με μεγαλύτερη σιγουριά.

Αρα ο περισσότερος κόσμος δεν συμπληρώνει τα κριτήρια ενός δανείου; Ποιο είναι το ποσοστό των περιπτώσεων που συμπληρώνουν αυτά τα κριτήρια;

Σωστά. Δεν είμαι σε θέση όμως να σας δώσω κάποιο συγκεκριμένο νούμερο όσον αφορά τα ποσοστά γιατί δεν θέλω να σας δώσω ψευδή στοιχεία. Αυτό που μπορώ να πω, όμως, είναι ότι ένας κύριος λόγος είναι αφ´ ενός τα υψηλά επιτόκια και αφετέρου η υψηλότερη προκαταβολή που πρέπει να δώσει κάποιος για να πάρει ένα σπίτι, συγκρινόμενα με 25 χρόνια πριν, γύρω στο 2000 όπου δε χρειαζόσουν καθόλου προκαταβολή φερ’ ειπείν για να αγοράσεις ένα σπίτι.

Συνεπώς το 2024 δεν είναι και πολύ καλή χρονιά για κάποιον μέσο πολίτη να κάνει κάποια αγορά;

Ναι, σωστά. Ο κόσμος όμως που νοικιάζει, πληρώνει πολύ υψηλά ενοίκια τώρα, γιατί μετά από τον κόβιντ όλα αυξήθηκαν. Μου είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω με σιγουριά γιατί από τη μία μπορεί να μην είναι εύκολο για κάποιον να αγοράσει, αλλά πρέπει να το ξανασκεφτεί γιατί πολύ σύντομα θα αυξηθούν τα επιτόκια και οι αγορές των ακινήτων και θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη μία αγορά. Όλοι περιμένουν να πέσουν οι τιμές και πληρώνουν χρήματα για ενοικιάσεις, ενώ έτσι χάνουν το «παιχνίδι» της «συσσώρευσης ιδίων κεφαλαίων».

Οι τιμές ανέκαθεν ήταν υψηλές αλλά τα τελευταία δέκα χρόνια που είχαν πέσει έβαλαν τους αγοραστές σε μία άλλη ψυχολογία, με αποτέλεσμα τώρα που ξανά ανέβηκαν να μην μπορούν να τις αποδεχτούν. Πάντως, η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να γίνει κάποια αγορά σήμερα από έναν μέσο πολίτη. Τις αγορές τις κάνουν πια οι πιο πλούσιοι που μπορούν να υποστηρίξουν μία καλή προκαταβολή και ένα υψηλό επιτόκιο και με αυτό τον τρόπο καθορίζεται και η αγορά.

Να υποθέσω πως δεν υπάρχει κάποια ελπίδα για καλυτέρευση αυτό το καλοκαίρι;

Ακριβώς. Θα έλεγα ότι μέχρι το τέλος του 2024 δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή στην αγορά.

Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη που θα βοηθήσει τους αναγνώστες μας;

Ναι. Πρώτον, να επαναλάβω πως όσοι δε συμπληρώνουν τα κριτήρια για μία αγορά δυστυχώς δεν έχουν άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που είναι έτοιμοι να αγοράσουν και δεν το έχουν κάνει ακόμη περιμένοντας να πέσουν οι τιμές της αγοράς. Θα ήθελα να τονίσω, πως κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερα να κάνουν την αγορά εάν είναι έτοιμοι και αν πιστεύουν πως συμπληρώνουν τα κριτήρια της προκαταβολής και του δανείου. Μπορούν να αγοράσουν τώρα και όταν η αγορά γίνει καλύτερη και χαμηλώσουν τα επιτόκια μπορούν να κάνουν αναχρηματοδότηση του δανείου (refinance), έτσι ώστε να μην περιμένουν όταν ο κύκλος γυρίσει προς την πλευρά του πωλητή και όχι του αγοραστή.

Διεύθυνση: 36-29 Bell Blvd

Bayside, 11361

O: 718.819.4062

M: 631.896.968

Email: [email protected]

—

Τα Πόκονος στις Top προτιμήσεις των αγοραστών

Ρενάτα Μαυρογιώργου-RE/MAX

Πριν γίνει REALTOR® πλήρους απασχόλησης, η Ρενάτα Μαυρογιώργου (Renata Mavrogiorgos) ζούσε στο Μέριλαντ, όπου αποφάσισε πριν 8 χρόνια να γίνει μεσίτρια και να ξεκινήσει μια καινούργια καριέρα. Από τότε, μέχρι σήμερα και αφότου μετακόμισε στην Ν.Α Πενσυλβάνια, η καριέρα της έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία. Το 2020, το 2021 και το 2022, έκανε πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδισε επίσης το βραβείο RE/MAX 100% Club. Η Ρενάτα εργάζεται ανεξάρτητα για να εξυπηρετήσει πελάτες σε όλο το Πόκονος (Poconos), μια περιοχή γνωστή για τα όμορφα βουνά, τις λίμνες, τα υδάτινα πάρκα και τα μονοπάτια πεζοπορίας. Με τον σύζυγό της και τα τρία μικρά παιδιά τους ζουν πολύ όμορφα, στη μεγάλη αναπτυσσόμενη αγορά των Πόκονος, που φιλοξενεί ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Πριν ασχοληθεί με τη μεσιτεία, εργάστηκε ως Billing Specialist στην JEMCO Electrical Contractors για 6 χρόνια στο Brooklyn PA και στο A Fantis Parochial School – ως εκτελεστικός βοηθός του διευθυντή για 3 χρόνια.

Η Ρενάτα δωρίζει ένα μέρος κάθε προμήθειας πωλήσεων στο Children’s Miracle Network. Είναι επίσης χορηγός και εθελόντρια στην Ενωση Νέων του Poconos Mountain. Κατά μέσο όρο, ολοκληρώνει περίπου 25 συναλλαγές ετησίως.

Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή της Ν.Α Πενσυλβάνιας που κινείστε.

Η αλήθεια είναι ότι το market έχει λίγο χαλαρώσει, επειδή τα επιτόκια είναι τόσο ανεβασμένα, αλλά η δουλειά μας προχωράει. Αυτό τον καιρό θα έλεγα ότι τα πράγματα στο Real Estate είναι αρκετά καλά, αν και το απόθεμα σπιτιών δεν μας διευκολύνει. Παρόλα αυτά τώρα την άνοιξη τα πράγματα έγιναν λίγο καλύτερα, γιατί βγήκαν στην αγορά περισσότερα σπίτια για πώληση. Κάτι πολύ καλό που συμβαίνει είναι ότι τα σπίτια δεν μένουν πολύ καιρό στην αγορά και τα συμβόλαια κλείνονται σχετικά γρήγορα. Δηλαδή ένα σπίτι μπορεί να μείνει απούλητο περίπου 40 με 60 ημέρες που είναι είναι ένας πολύ καλός αριθμός σαν μέσος όρος. Πολλά σπίτια κάνουν και λιγότερο χρόνο να πουληθούν.

Οι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν σπίτια τα χρησιμοποιούν σαν πρώτη κατοικία ή σαν επένδυση;

Η περιοχή έχει πολύ δυνατό AiRbnb και πολλοί άνθρωποι αγοράζουν σπίτια σαν επένδυση και τα νοικιάζουν για να έχουν ένα καλό εισόδημα. Επιπλέον ο αγοραστής μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν εξοχικό εκτός από επένδυση.

Πόσο κοστίζουν περίπου οι κατοικίες στα Πόκονος;

Η μέση τιμή στην περιοχή είναι γύρω στις $300.000, δηλαδή ένας μέσος όρος σπιτιού γύρω στα 2000 τ.π. Τα σπίτια που βρίσκονται προς τη λίμνη είναι πιο ακριβά και πλησιάζουν το εκατομμύριο. Μετά την πανδημία η Α. Πενσυλβάνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Στο Monroe County παραδείγματος χάριν ο μέσος όρος του σπιτιού ήταν $150.000 και τώρα είναι $400.000. Eχει διπλασιαστεί μέσα σε τόσο λίγα χρόνια. Είναι κάτι απίστευτο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.

Το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων που μένουν στην περιοχή πού θα το εντάσσατε;

Ο κόσμος ο οποίος έμενε εδώ πριν λίγο δεν είχε υψηλό εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχει παρατηρηθεί μια μετακίνηση πληθυσμού ανώτερου εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου από άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε μία από τις πιο τοπ τοποθεσίες, για να έρθει να έρθει να κατοικήσει όποιος ενδιαφέρεται. Πολλοί είναι καθηγητές Πανεπιστημίου και γενικά οι περισσότεροι έχουν καλές δουλειές. Πολλοί απ’ αυτούς που έχουν μετακομίσει είναι από τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ (Νew Jersey), επειδή θέλουν μεγαλύτερο χώρο για τα παιδιά τους, καλύτερα σχολεία και ένα πιο υγιές περιβάλλον.

Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι στα Πόκονος;

Προσωπικά θα έλεγα χειμώνα, αρχές άνοιξης. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή γιατί δεν έχει πολύ κόσμο που ψάχνει, δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και οι τιμές είναι καλύτερες. Από το τέλος της άνοιξης μέχρι και αρχές φθινοπώρου έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό κυρίως τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου. Μεγαλύτερο απόθεμα βρίσκουμε αρχές καλοκαιριού.

Πιστεύετε πως οι εκλογές θα επηρεάσουν την κτηματαγορά;

Εμείς βλέπουμε ότι μετά τις εκλογές θα ανέβει πολύ η ζήτηση για αγορά και περιμένουμε να πέσουν τα επιτόκια, όπως καταλαβαίνετε για λόγους προεκλογικούς.

Γιατί κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι στα Πόκονος;

Η περιοχή μας είναι πολύ κοντά στη Νέα Υόρκη, μόνο μιάμιση με 2 ώρες και από το Νιου Τζέρσεϊ είναι μόνο 1 ώρα. Έχει πάρα πολλές δελεαστικές δραστηριότητες, όπως σκι το χειμώνα, υδάτινα πάρκα το καλοκαίρι, πολλές λίμνες που μπορείς να ψαρέψεις και να κολυμπήσεις, ράφτινγκ (rafting) στο ποτάμι. Επίσης 13-14 Ιουλίου έχουμε το NASCAR racing experience όπου μαζεύονται χιλιάδες άνθρωποι να παρακολουθήσουν αγώνες στους διάσημους αυτοκινητόδρομους των Πόκονος.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δουλειάς σας που σας κάνουν να την αγαπάτε;

Αυτή η ενασχόληση με την αγοραπωλησία είναι για μένα κάτι περισσότερο από μια καριέρα. Μου έχει διδάξει ανεκτίμητα μαθήματα ζωής. Η συνεργασία με τόσους άλλους ανθρώπους με έκανε πιο υπομονετική και με βοήθησε να καταλάβω πώς να διαχειρίζομαι το άγχος. Βλέπω τον εαυτό μου να γίνεται καλύτερος άνθρωπος μέσα από τη δουλειά μου, που δεν πρόκειται ποτέ μόνο για μια συναλλαγή. Θέλω να συνδέομαι με τους πελάτες μου και να γνωρίζω τις οικογένειές τους και τι ψάχνουν να βρουν για να είναι ευτυχισμένοι και ασφαλείς.

Renata Mavrogiorgos-Stroudsburg PA / Mobile: 240-478-4256 / Email: [email protected]

Στον ορίζοντα του 2024 η ανάκαμψη τη στεγαστικής αγοράς

Τζον Μπάλης – Douglas Elliman

Ηδη από το 1986 ο Τζον Μπάλης (John Balis) ήταν ο νεότερος μεσίτης με άδεια από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης σε ηλικία 19 ετών. Με πάνω από 34 χρόνια εμπειρία, χειρίζεται όλες τις πτυχές των αναγκών των πελατών στην αναζήτηση ακινήτων παρέχοντας βοήθεια σε πωλητές, αγοραστές και προγραμματιστές και στους Πέντε Δήμους. Εχει εξειδίκευση σε καλά σπίτια, νέες κατασκευές, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα. Ο Τζον αντιμετωπίζει κάθε πελάτη σαν να είναι μέλος της οικογένειας, φροντίζοντας για το συμφέρον του και παρέχοντας προσεκτική πρακτική εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα, για να έχει βέλτιστα αποτελέσματα.

Το Real Estate ήταν πάντα το αληθινό του πάθος και βοηθά τους πελάτες του, οικογένειες να επιτύχουν τα όνειρά τους για την ιδιοκτησία σπιτιού ή να προχωρήσουν στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Ο Τζον εργάστηκε στο παρελθόν στη Wall Street για τη Merrill Lynch ως πωλητής σταθερού εισοδήματος και χρηματαγορών για 10 χρόνια, ξεκινώντας ως επιχειρηματικός αναλυτής.

Μέρος μιας εξαιρετικής ομάδας πρακτόρων, της ομάδας Carr-Falabella, οι κύριες αγορές του είναι στο Bayside, Flushing, Whitestone, Malba, Beechhurst και Manhattan, ωστόσο χάρη στην εμβέλεια και τους πόρους της Douglas Elliman, εξυπηρετεί ένα δίκτυο που εκτείνεται από το Μανχάταν έως το Montauk και διεθνώς. Τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για όλους τους δήμους της Νέας Υόρκης, καθώς ο καθένας έχει τη δική του υπέροχη ιστορία, αλλά το Κουίνς κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Μεγάλωσε στην Κορώνα (Corona) και κατοικεί στο Μπέισαϊντ (Bayside) από το 1970. Είναι κάτοχος πτυχίου B.S. Πτυχίο Χρηματοοικονομικών και έχει μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το St. John’s University. Είναι οικογενειάρχης και ζει στο Φλάσινγκ με τη σύζυγό του και δύο όμορφα παιδιά τους. Οι αρχές του, που είναι ο σεβασμός για το άτομο, η ομαδική εργασία και η ακεραιότητα, τον έχουν βοηθήσει να έχει μια πολύ επιτυχημένη καριέρα επί 39 χρόνια.

Κύριε Μπάλη, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για την αγορά ακινήτων στη Νέα Υόρκη;

Η αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης αναμένεται να παραμείνει δυναμική μέχρι το 2024. Η αύξηση των τιμών είναι πιθανό να μετριαστεί, οδηγώντας σε μια πιο ισορροπημένη αγορά. Η αγορά ενοικίων, ιδιαίτερα στο Μανχάταν, το Κουίνς και το Μπρούκλιν θα συνεχίσει να ευδοκιμεί λόγω της υψηλής ζήτησης από επαγγελματίες και φοιτητές που επιστρέφουν. Το τμήμα πολυτελείας αναμένεται να σταθεροποιηθεί, καθώς οι διεθνείς αγοραστές επιστρέφουν και η εγχώρια ζήτηση παραμένει ισχυρή. Επιπλέον, θα υπάρξει αυξανόμενη εστίαση στα βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Θα ανακάμψει τελικά η αγορά κατοικίας το 2024;

Η σταδιακή ανάκαμψη της στεγαστικής αγοράς βρίσκεται στον ορίζοντα για το 2024. Η αύξηση της απασχόλησης και η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα ενισχύσουν την αγορά, ενώ η σταθεροποίηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων θα καταστήσει τον δανεισμό πιο προβλέψιμο για τους αγοραστές. Επιπλέον, οι βελτιώσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του κατασκευαστικού τομέα θα πρέπει να μετριάσουν ορισμένες ελλείψεις αποθεμάτων, παρέχοντας στους αγοραστές περισσότερες επιλογές.

Πότε θα είναι η καλύτερη στιγμή για να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος το 2024;

Τελικά, η αγορά ή η πώληση θα πρέπει να βασίζεται σε μεμονωμένες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ετοιμότητας, των στεγαστικών αναγκών και των μακροπρόθεσμων στόχων. Οι αγοραστές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο από τις αρχές έως τα μέσα του 2024, με τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων να σταθεροποιούνται και τα αποθέματα να αυξάνονται, παρέχοντας περισσότερες επιλογές και δυνητικά καλύτερες τιμές. Οσο για τους Sellers, τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού είναι ιστορικά μια ιδανική περίοδος για πώληση.

Τα αυξανόμενα επιτόκια στεγαστικών δανείων «παγώνουν». Οι ελπίδες αγοράς σπιτιών την άνοιξη δεν ευοδώθηκαν. Θα είναι καλύτερο το καλοκαίρι;

Η άνοδος των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων περιόρισε τις ελπίδες της Ανοιξης, αλλά το καλοκαίρι του 2024 προσφέρει μια πιο φωτεινή προοπτική. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ενδέχεται να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν ελαφρά, βελτιώνοντας τις συνθήκες δανεισμού. Οι πωλητές μπορεί να γίνουν πιο ευέλικτοι στην τιμολόγηση και να προσφέρουν κίνητρα, για να προσελκύσουν αγοραστές. Επιπλέον, η καλοκαιρινή αγορά βλέπει συνήθως περισσότερα σπίτια σε λίστα, παρέχοντας καλύτερες ευκαιρίες για τους αγοραστές. Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις των τιμών και τις συνθήκες της αγοράς και σκεφτείτε να συνεργαστείτε με έναν έμπειρο κτηματομεσίτη για να πλοηγηθείτε αποτελεσματικά στην ανταγωνιστική αγορά της Νέας Υόρκης.

Η σημερινή αγορά αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενα επιτόκια, παρόμοια με παλαιότερα περιβάλλοντα υψηλού πληθωρισμού. Πού θα οδηγήσει αυτό;

Αυτή η κατάσταση πιθανότατα οδηγεί σε βραδύτερη αύξηση των τιμών ή προσωρινή πτώση των τιμών, αλλά οι μακροπρόθεσμες τάσεις ευνοούν την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Οι πολιτικές της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας θα είναι ζωτικής σημασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση του πληθωρισμού, χωρίς να παρεμποδίζεται σοβαρά η οικονομική ανάπτυξη είναι το «κλειδί» για τη διατήρηση της σταθερότητας της στεγαστικής αγοράς. Η ακίνητη περιουσία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ως μια ασφαλής επένδυση, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Νέα Υόρκη, γνωστή για την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία της. Η κατανόηση αυτών των ιστορικών προηγούμενων μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των τρεχουσών αποφάσεων, αναγνωρίζοντας ότι ενώ τα ακριβή αποτελέσματα μπορεί να ποικίλουν, οι γενικές τάσεις προσφέρουν χρήσιμες οδηγίες.

John Balis

Address: 36-29 Bell Blv

Bay Side 11361

Mobile: 917-836-3800

Email:[email protected]