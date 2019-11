Στηρίζει Τζο Μπάιντεν η ομογενής Βουλευτής Ντίνα Τάιτους (βίντεο)

Την υποψηφιότητα του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) για το χρίσμα του υποψηφίου προέδρου των Δημοκρατικών, υποστήριξε, με επίσημη δήλωσή της, η ομογενής Ομοσπονδιακή Βουλευτής από τη Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους (Dina Titus).

Today, I’m proud to announce my endorsement of Joe Biden for President. I’m a proud progressive champion and I believe that nominating Joe gives us the best chance to enact the progressive reforms that our country desperately needs. (1/2)

I told my constituents that I would speak up about this race once I reached a decision about who will be our strongest nominee. Now I am making good on that promise. I’m excited to campaign for Joe in Nevada and across the country. (2/2)

— Dina Titus (@dinatitus) November 25, 2019