Στιβ Σαπίρο: Ο χρονικογράφος της Αμερικής του 20ού αιώνα

Ταξίδι

ΣΙΚΑΓΟ. Δεν έχουν κλείσει ακόμη δύο εβδομάδες από τότε που αναχώρησε για το επέκεινα ο άνθρωπος του οποίου οι φωτογραφίες όρισαν την Αμερική του προηγούμενου αιώνα·σε ηλικία 87 χρόνων, το Σάββατο 15 Ιανουαρίου, ο Στιβ Σαπίρο (Steve Schapiro) πέθανε ήσυχα στο σπίτι του στο Σικάγο λόγω καρκίνου στο πάγκρεας.

Σε καλοκαιρινή κατασκήνωση ερωτεύτηκε τη φωτογραφία, στην τρυφερή ηλικία των 9 χρόνων. Μεγαλώνοντας, ο Νεοϋορκέζος, εμπνεόμενος από τον Henri-Cartier Bresson, πήρε τους δρόμους εκπαιδεύοντας τη ματιά του να αιχμαλωτίζει την αποφασιστική στιγμή.

Ο πρώτος του δάσκαλος στην τέχνη της φωτογραφίας, ο σπουδαίος W. Eugene Smith, του έμαθε πολλά περισσότερα από απλή τεχνική. Χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ως εργαλείο ακτιβισμού, δημιούργησε κάποια από τα πιο σημαντικά έργα φωτορεπορτάζ, φωτογραφίας προσώπων και φωτογραφίας τεκμηρίωσης της εποχής μας. Δουλεύοντας για εκδόσεις όπως το «Life», το «Look», το «Time», το «Rolling Stone» και το «Vanity Fair», ο Σαπίρο παρουσίασε εμβληματικές σειρές φωτογραφιών για μια ευρύτατη ποικιλία θεμάτων: το Κίνημα Δικαιωμάτων του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την προεδρική εκστρατεία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, τους μετανάστες εργάτες στο Αρκανσο, τους χίπις στο Haight-Asbury και τις γιορτές του Πάσχα στο Χάρλεμ.

Αναγνώριζε τη σημασία που έχει η οικειότητα στη δημιουργία συναισθηματικής σύνδεσης με το θέμα, για να προκύψει μια δυνατή φωτογραφία. «Το 40% της δουλειάς είναι να φροντίζεις την επαφή, και τότε το καλύτερο είναι να είσαι πολύ άνετος και πολύ ήσυχος. Οι καλύτερες ευκαιρίες παρουσιάζονται όταν, στην αρχή, είσαι στο περιθώριο και περιμένεις για μια συναισθηματική κατάσταση. Για μια στιγμή που είναι αποκάλυψη, αυτό σου δίνει μια αίσθηση του ποιος είναι αυτό άτομο» είχε πει ο Σαπίρο στον δημοσιογράφο Marcus Woeller.

Όταν, τη δεκαετία του 1970, παρήλθε η χρυσή εποχή των περιοδικών με φωτογραφίες, ο Στιβ Σαπίρο άρχισε να δουλεύει για τα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ. Δημιούργησε κάποιες από τις πιο αξιομνημόνευτες καμπάνιες προώθησης των δεκαετιών 1970 και 1980 για ταινίες που είχαν τεράστια εισπρακτική επιτυχία, όπως οι «The Godfather», «Midnight Cowboy», «Taxi Driver», «The Way We Were» και «Risky Business».

Επιτυχημένη ήταν και η καριέρα του ως φωτογράφου της μουσικής σκηνής: φωτογράφισε, τη δεκαετία του 1960, για εξώφυλλα άλμπουμ τιτάνων της τζαζ, πριν ξεκινήσει συνεργασία με σταρ της ποπ σαν την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) και τον Ντέιβιντ Μπάουι (David Bowie), τη δεκαετία του 1970. Η δουλειά του ήταν πανταχού παρούσα, από την βιντεοκασέτα με ασκήσεις γυμναστικής της Τζέιν Φόντα (Jane Fonda) το 1981 μέχρι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton). Και φωτογράφιζε συνεχώς διασημότητες.

«Πάντα είχα ενδιαφέρον για την πολιτική και το πώς κυβερνούσαν τη χώρα. Επίσης, νωρίς κατάλαβα ότι οι απόψεις μου ήταν απόψεις της μειοψηφίας» είχε πει στο «Sixty Inches from Center». Κατανοώντας ότι «όλη η τέχνη είναι μια άποψη», ο Σαπίρο κατάλαβε ότι «ο φωτογράφος έχει τεράστια δύναμη» και το χρησιμοποίησε αυτό, δουλεύοντας δίπλα στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (Dr. Martin Luther King Jr.)

Μεταξύ 1963 και 1968, κατέγραψε με τον φακό του τον κόσμο του Civil Rights Movement, και τους ηγέτες και τους απλούς υποστηρικτές που έδωσαν τη ζωή τους για τον αγώνα· συμμετείχε σε ιστορικής σημασίας πορείες, φωτογράφισε Freedom Fighters και τα απομεινάρια στην Εκκλησία των Βαπτιστών στη 16th Street, όπου βόμβα στέρησε τη ζωή από τέσσερα κοριτσάκια, το 1963. Εκείνη τη χρονιά ενεπλάκη ενεργά στο κίνημα αφότου διάβασε στο «The New Yorker» τα επιδραστικά δοκίμια του Τζέιμς Μπάλντουιν (James Baldwin) για το φυλετικό θέμα («Down at the Cross – Letters from a Region of My Mind» και «My Dungeon Shook – Letter to My Nephew on the One Hundredth Anniversary of Emancipation»). Εμπνεόμενος από αυτά, ο Σαπίρο ετοίμασε για το «Life» μια photo story, στην οποία ταξίδευε μαζί με τον Μπάλντουιν από τη Νέα Υόρκη μέχρι τον Μισισίπι, καταγράφοντας με τον φακό του το Civil Rights Movement.

Δεν του αρκούσε του Σάπιρο να επαναπαυθεί στις επιτυχίες του παρελθόντος και γι’ αυτόν τον λόγο συνέχιζε, στην όγδοη δεκαετία της ζωής του, να δουλεύει. «Αν και νιώθω ότι έχω τραβήξει πολλές καλές φωτογραφίες, ακόμη δεν έχω πάψει να πιστεύω ότι πάντα μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο» είπε στον Marcus Woeller ( https://www.instagram.com/p/CY3qfyiM2sz/ ).