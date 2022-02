Στρες, Φλεγμονή και Κορωνοϊός – Η Καρδιά μας στο Στόχαστρο

Υγεία

Η επικρατούσα εντύπωση είναι ότι η καρδιακή νόσος, ιδιαίτερα τα εμφράγματα, προέρχονται αποκλειστικά λόγω της συσσώρευσης χοληστερόλης στα στεφανιαία αγγεία κλείνοντας έτσι σιγά-σιγά τον αυλό των αγγείων και μειώνοντας την επάρκεια οξυγόνου στην καρδιά προκαλώντας στηθάγχη. Η χοληστερόλη σίγουρα είναι παράγοντας κινδύνου, μαζί με το οικογενειακό ιστορικό, την παχυσαρκία, το κάπνισμα, την υψηλή ομοκυστεΐνη, την υψηλή προφλεγμονώδη κυττοκίνη IL-6 και το στρες (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Παράγοντες Κινδύνου για Καρδιοπάθειες

* Οικογενειακό ιστορικό

* Παχυσαρκία

* Κάπνισμα

* Υψηλή ομοκυστείνη

* Υψηλή προφλεγμονώδη κυττοκίνη IL-6

* Στρες

Πολλές όμως επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν δείξει ότι οι πλάκες χοληστερόλης (πρωτογενής πλάκα) δεν είναι το βασικό πρόβλημα γιατί αυτές είναι συμπαγείς (π.χ. τσιμέντο) και δεν σπάζουν εύκολα για να δημιουργήσουν εμφράγματα. Αντίθετα ο οργανισμός προσπαθεί να τις εξουδετερώσει προκαλώντας μια φλεγμονώδη αντίδραση γύρω στις πλάκες χοληστερόλης, (δευτερογενής πλάκα) και αυτές οι δεύτερες φλεγμονώδεις πλάκες είναι πιο εύθραυστες (π.χ. σουβάς), σπάνε εύκολα και προκαλούν τα θανατηφόρα εμφράγματα. Δύο σημαντικοί παράγοντες χειροτερεύουν την φλεγμονή στα στεφανιαία αγγεία-το ψυχολογικό στρες και λοίμωξη από τον κορωνοϊό. Με άλλα λόγια, περνάμε την χειρότερη πιθανή περίοδο για την καρδιά μας.

Το ψυχολογικό (π.χ. άγχος) και σωματικό (π.χ. κόπωση) στρες μειώνει την άμυνα του οργανισμού, και χειροτερεύει την φλεγμονή. Επιπλέον, το στρες προκαλεί νευροψυχικά προβλήματα, τα οποία χειροτερεύουν την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, και τα συνοδευόμενα κοινωνικά, οικονομικά και προσωπικά προβλήματα. Ο Δρ Hans Selye έγραψε εκτεταμένα για την επίδραση του στρες στο βιβλίο του «The Stress of Life» και ο καθ. Δημήτρης Τριχόπουλος για την αιφνίδια αύξηση καρδιακών θανάτων μετά τον σεισμό της Κορίνθου. Αργότερα ο καθ. Γιώργος Χρούσος δημοσίευσε ότι η μια βασική ορμόνη του εγκεφάλου που εκλύεται άμεσα με το στρες, η CRH, εκλύεται και εκτός εγκεφάλου και συμβάλει στην φλεγμονή. Τέλος ο καθ. Peter Libby ήταν από τους πρώτους που κατέδειξε την παρουσία και σημαντικότητα της φλεγμονής στα στεφανιαία αγγεία.

Εμείς πρώτοι δημοσιεύσαμε ότι η CRH συμβάλει στην φλεγμονή ενεργοποιώντας κάποια ειδικά κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα μαστοκύτταρα ή βασεόφιλα κύτταρα των ιστών τα οποία είναι γνωστά για την πρόκληση αλλεργιών εκλύοντας την ισταμίνη, για την οποία χορηγούνται τα γνωστά αντι-ισταμινικά φάρμακα. Τα μαστοκύτταρα όμως ενεργοποιούνται από πάρα πολλά άλλα ερεθίσματα και εκλύουν πολλούς διαβιβαστές μεταξύ των οποίων προ-φλεγμονώδεις κυττοκίνες και μόρια που προκαλούν θρομβώσεις, ιδίως τον παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, PAF, για τον οποίο δημοσίευσαν εκτεταμένα οι καθ. Κων/νος Δημόπουλος και Σμαραγδή Αντωνοπούλου.

Τα μαστοκύτταρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε λοίμωξη από τον κορωνοϊό, γιατί εκφράζουν και τον υποδοχέα ACE2 και το ένζυμο που χρειάζεται ο κορωνοϊός για να εισέλθει στα κύτταρα. Συνέπεια της πρόσδεσης του Κορωναιού είναι η έκλυση θύελλας προφλεγμονωδών κυττοκινών που προκαλούν φλεγμονή, ίνωση και μικροθρόμβους κυρίως στα αγγεία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή ούτε κατά του κορωνοϊού ούτε κατά των προφλεγμονωδών κυττοκινών.

Τα κορτικοειδή στεροειδή φάρμακα (π.χ. κορτιζόνη) είναι χρήσιμα, αλλά έχουν πολλές παρενέργειες, ενώ τα στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (π.χ. ασπιρίνη) περιορίζουν τους μικροθρόμβους, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στη σύνθεση ή την έκλυση των προφλεγμονωδών κυττοκινών. Η φλεγμονή όμως γενικά και ιδιαίτερα στη στεφανιαία μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να προληφθεί με την χρήση του φυσικού φλαβονοειδούς μόριου λουτεολίνη (PureLut® με 98% καθαρότητα από σπόρους κύτρων) το οποίο διατίθεται στο www.amazon.com prime or www.algonot.com. Η λουτεολίνη έχει ισχυρές αντι-αλλεργικές, αντι-φλεγμονώδεις και ευρείς αντι-ιακές δράσεις, και ιδιαίτερα αναστέλλει και την πρόσδεση του κορωνοϊού και τα ένζυμα τα οποία είναι απαραίτητα για την λοίμωξη από τον κορωνοϊό (Πίνακας 2). Το PureLut® έχει Certificate of Free Sale από την FDA.

Πίνακας 2. Ευεργετικές Δράσεις της Λουτεολίνης στην Καρδιά

* Αναστέλλει την έκλυση προφλεγμονωδών κυττοκινών

* Αναστέλλει την σύνθεση και δράση του PAF περιορίζοντας μικροθρομβώσεις

* Περιορίζει το οξειδωτικό στρες

* Αναστέλλει την πρόσδεση του κορωνοϊού

* Αναστέλλει την ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων

Η απορρόφηση της λουτεολίνης από το έντερο αυξάνεται σημαντικά στο σκεύασμα PureLut® γιατί είναι το μοναδικό που υπάρχει σε μαλακές κάψουλες γέλης αναμεμειγμένο με εκχύλισμα σπόρων ελιάς που εισάγεται από την Ελλάδα στις ΗΠΑ μόνο για αυτό τον σκοπό. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η φτηνή πηγή λουτεολίνης από φλούδες φυστικιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα ή από φάβα σε άτομα με έλλειψη του ένζυμου G6PD (20% ατόμων Μεσογειακής προέλευσης) γιατί μπορεί να προκληθεί αιμολυτική αναιμία. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την καρδιά όχι απλά ως μία ανεξάρτητη αντλία με σωληνώσεις, αλλά ως ένα ενιαίο σύνολο με όλο τον οργανισμό μας ο οποίος αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα εσωτερικά (π.χ. φλεγμονή, στρες) και εξωτερικά (π.χ. αλλεργίες, λοιμώξεις) ερεθίσματα. Κατά συνέπεια, πρέπει να φροντίσουμε να μειώσουμε την φλεγμονή, να προστατευθούμε κατά του κορωνοϊού, και να περιορίσουμε το στρες όσο είναι δυνατόν. Πιο σημαντικό απ’ όλα είναι, «Ο,τι κάνετε, να γίνεται με αγάπη» (Παύλου Α’ Επιστολή Προς Κορινθίους 16:14)

* Θεοχάρης Κ. Θεοχαρίδης, BA, MS, MPhil, PhD, MD, ΑΑΑΑΙ

καθηγητής Φαρμακολογίας και Εσωτερικής Παθολογίας και

διευθυντής Εργαστηρίου Μοριακής Ανοσοφαρμακολογίας & Ανακάλυψης Φαρμάκων

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Tufts, Βοστώνη, ΗΠΑ

Κλινικός Φαρμακολόγος Επιτροπής Ελέγχου Φαρμάκων Μασσαχουσσέτης

Υπεύθυνος Προγραμμάτων Υγείας και Ερευνας, Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας-Deree

(Email: drtheoharides@gmail.com-web: www.mastcellmaster.com)

Ο καθ. Θεοχαρίδης έλαβε όλα τα πτυχία του με διάκριση από το Πανεπιστήμιο Yale (New Haven CT, USA), καταχωρήθηκε στην Rare Disease Hall of Fame και στην World Academy of Science, συμπεριλήφθηκε στο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως με τις περισσότερες αναφορές σε δημοσίευση του Παν/μίου Stanford, και ως ο κορυφαίος επιστήμονας σε θέματα που αφορούν τα μαστοκύτταρα από τον οργανισμό Expertscape. Ο καθ. Θεοχαρίδης είναι Αρχων Ιερομνήμων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

