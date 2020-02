Summer Nostos Festival: Μια εβδομάδα που αξίζει να περιμένουν όλοι, 21-28 Ιουνίου 2020

Μια εβδομάδα που αξίζει να περιμένουμε όλοι! Οκτώ έντονες, δημιουργικές, απολαυστικές και ξεχωριστές ημέρες του Ιουνίου θα δώσουν τροφή στο μυαλό, το σώμα αλλά και την ψυχή μας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΙΣΝ.

Στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΣΝ θα προσκαλέσουμε επιλεγμένους ομιλητές∙ πρωτοπόρους, ηγέτες, κριτικούς, αμφισβητίες, καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες από τους τομείς της νομικής και της ιατρικής επιστήμης, και των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών από όλον τον κόσμο, για έναν αντισυμβατικό διάλογο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη –έναν διάλογο που θέτει την ανθρωπότητα στο επίκεντρο. Θα προκαλέσουμε ερωτήματα από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες και επιστήμες προκειμένου να διευρύνουμε τον συνηθισμένο διάλογο σχετικά με μια τεχνολογία που μπορεί να αποδειχτεί η πιο σημαντική ανακάλυψη της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα. Μαζί μας θα είναι ο Stuart Russell , computer scientist, πρωτοπόρος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, και συγγραφέας του βιβλίου Human Compatible: A.I. and the Problem of Control, η Krista Tippett , δημοσιογράφος, συγγραφέας και επιχειρηματίας, ο Blaise Agüera y Arcas , ανώτερο στέλεχος της Google, ο Kevin Rudd , πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Ted Chiang , καταξιωμένος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, ο Tenzin Priyadarshi , Διευθυντής του Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, ο Νικόλας Χρηστάκης , Ελληνοαμερικανός κοινωνιολόγος και γιατρός, η Madeleine Elish , Ανθρωπολόγος Τεχνητής Νοημοσύνης, ο φιλόσοφος Sean Kelly , ο Karthik Dinakar , ερευνητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο MIT, η Aarathi Krishnan , ανθρωπολόγος του μέλλοντος, ο Azeem Azhar , ερευνητής που ειδικεύεται σε θέματα του μέλλοντος, ο Garry Kasparov , θρύλος του σκακιού και πολιτικός ακτιβιστής, o Νικόλαος Μαυρίδης , Ιδρυτής του Εργαστηρίου Διαδραστικών Ρομπότ και Πολυμέσων, και πολλοί άλλοι.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν performances και διαδραστικές εγκαταστάσεις, όπως το (author)rise του Ινδού καλλιτέχνη και ερευνητή, Ηarshit Agrawal, και το The Changing Room της Αμερικανίδας καλλιτέχνιδος Lauren Lee McCarthy. Το (author) rise είναι ένα σύστημα χειρόγραφου, όπου το χέρι ενεργεί ως υποκατάστατο για ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να γράψει τις σκέψεις του. Το άκρο της γραφίδας έλκεται από έναν μαγνήτη που βρίσκεται μέσα σε εκτυπωτή κάτω από την επιφάνεια του χαρτιού. Το The Changing Room είναι μια εγκατάσταση, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να περιηγηθούν και να επιλέξουν ένα από τα εκατοντάδες «διαθέσιμα» συναισθήματα. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κατακλύζονται από το συναίσθημα που έχουν επιλέξει και παρουσιάζονται σε ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον φωτός, οπτικής, ήχου, κειμένου, γεμίζοντας ολόκληρο τον χώρο.H 3η Ετήσια Ημερίδα του SNF Agora Institute θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020 στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΙΣΝ, με θέμα “Technology and Democracy: Reimagining Connections and Borders”.

The Casbah Club: Ο καλλιτέχνης και μουσικός Paul Simonon (The Clash και The good, The bad and The Queen) και ο συνθέτης, κιμπορντίστας και remixer Dan Donovan (Big Audio Dynamite, Dreadzone και The Sisters of Mercy) δημιουργούν μια DJ συνεργασία με το όνομα The Casbah Club. Μαζί θα παρασύρουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι σε σπάνια κλασικά κομμάτια από βινύλιο, με Jamaican Dub, Rock ‘n’ Roll, Parisian Beat Girls, Garage και Nothern Soul. (22/6)

My Brightest Diamond: Η Shara Nova, τραγουδίστρια με κλασική εκπαίδευση και αυτοδίδακτη multi-instrumentalist, επιστρέφει στη χώρα μας με το σχήμα της, My Brightest Diamond. Έντονα ανεξάρτητη μουσική που αντιστέκεται στις συμβάσεις, συνδυάζοντας στοιχεία από ροκ, pop art και μουσική δωματίου, σε έναν ήχο εξ ολοκλήρου δικό της. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του πιο πρόσφατου άλμπουμ της, A Million And One, όπου η Shara Nova επανεφηύρε τον εαυτό της. (25/6)

William Kentridge, Waiting for the Sibyl / The moment Has Gone: Παγκόσμια Πρεμιέρα του σύνθετου έργου. Δύο έργα του William Kentridge. Ο κορυφαίος Νοτιοαφρικανός σκηνοθέτης προτείνει την όπερα δωματίου Waiting for the Sibyl (43 λεπτά) και το φιλμ συνοδεία ζωντανής μουσικής The Moment Has Gone (18 λεπτά) ως μια ενιαία σύνθεση, μια θεατρική εμπειρία οπτικής και ηχητικής αλχημείας που δε μοιάζει με οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η σύνθεση των δύο έργων θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Summer Nostos Festival. (21-22/6)