Summer Nostos Festival 2018 από το ΙΣΝ: Eπιστροφή στα καλύτερά μας καλοκαίρια

0 SHARES Share Tweet

ΑΘΗΝΑ. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων χρόνων και με 170.000 επισκέπτες στις περσινές εκδηλώσεις του, το Summer Nostos Festival (SNFestival), που διοργανώνεται και χρηματοδοτείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην πόλη από τις 17 έως τις 24 Ιουνίου 2018.

Ένα φεστιβάλ ανοιχτό και δωρεάν για όλους, που μας καλεί να βρούμε κάτι που να μιλάει στον καθένα μας, ένα φεστιβάλ που φέρνει κάτω από την ίδια σκεπή και πάνω στην ίδια σκηνή αυτά που ξαφνιάζουν, ανατρέπουν, κλείνουν παιχνιδιάρικα το μάτι και μας «επιστρέφουν στα καλύτερά μας καλοκαίρια». Μουσική, χορός, θέατρο, σύγχρονη τέχνη, αθλητισμός, παιχνίδια, performances και ομιλίες συνθέτουν και φέτος το σκηνικό του Summer Nostos Festival. Στιγμιότυπα από τις προηγούμενες εκδηλώσεις είναι διαθέσιμα εδώ.

Το SNFestival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με δωρεά από το ΙΣΝ και διεξάγεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δωρητής του ΚΠΙΣΝ, επιστρέφει μια φορά τον χρόνο στο σπίτι που δημιούργησε για όλο τον κόσμο, σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάδειξης του ΚΠΙΣΝ. Η υλοποίηση του SNFestival πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Όλες οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ανοιχτές και δωρεάν για όλους. Οι συναυλίες και τα δρώμενα λαμβάνουν χώρα σε πέντε σκηνές εσωτερικές και εξωτερικές: Στα κτίρια, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και άλλα αναπάντεχα σημεία του ΚΠΙΣΝ.

Το SNFestival ανοίγει το απόγευμα της Κυριακής 17 Ιουνίου και κλείνει μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 24 Ιουνίου.

Το πλήρες πρόγραμμα και αναλυτικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες το επόμενο διάστημα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, www.SNFestival.org και στον ιστότοπο του ΙΣΝ, www.SNF.org.

Στο πλαίσιο του SNFestival, πραγματοποιείται και το 7o Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την Κοινωφελή Δράση, το οποίο θα λάβει χώρα από 21 έως 23 Ιουνίου, 2018. Το συνέδριο θα διερευνήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της εποχής μας, αυτή της Ανατροπής (Disruption).

Επιπλέον, στις 20 Ιουνίου θα προηγηθεί εκδήλωση σε συνεργασία με το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ αναφορικά με την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική πόλωση και τρόπους αντιμετώπισής της.

Ακόμη, στις 23 Ιουνίου, Ολυμπιακή Ημέρα, θα διεξαχθεί ο νυχτερινός αγώνας δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον (10χλμ, 6χλμ και 1χλμ Special Olympics).

Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΣΝ στο www.SNF.org.

Ακολουθεί μία πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Summer Nostos Festival 2018

SUMMER NOSTOS FESTIVAL 2018

Μουσική

– Είκοσι χρόνια μετά την τελευταία τους κοινή δουλειά, οι Στέρεο Νόβα συναντιούνται και πάλι σε μια συναυλία αποκλειστικά για τη σκηνή του Summer Nostos Festival. Ο Κωνσταντίνος Β και ο Μιχάλης Δ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, ταξιδεύουν το αθηναϊκό κοινό σε αγαπημένες μουσικές και παρουσιάζουν ένα νέο κοινό ξεκίνημα.

Οι δύο καλλιτέχνες δηλώνουν: «Μετά από πολλά χρόνια σκεφτήκαμε να δώσουμε μια ζωντανή συναυλία. Είναι μια καλή στιγμή, χρειάστηκε καιρός για να καταλάβουμε κάποια απλά πράγματα στη ζωή. Θέλουμε να μοιραστούμε με τους φίλους μας μια ακόμη μουσική συναυλία, μια ανθολογία από όλα τα τραγούδια μας, τη σκάλα, την εστίαση όπως το μέτρημα από το μηδέν ως το άπειρο».

– Ο τραγουδοποιός Seu Jorge με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζουν το The Life Aquatic – ένα αφιέρωμα στον David Bowie. Μία συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie όπως ακούστηκαν στην ταινία του Wes Andesron το 2004, The Life Aquatic of Steve Zissou.

O ίδιος ο David Βοwie είχε δηλώσει για τη διασκευή των τραγουδιών του: «Αν ο Seu Jorge δεν είχε καταγράψει τα τραγούδια μου στα πορτογαλικά, δεν θα είχα ακούσει αυτό το νέο επίπεδο ομορφιάς με το οποίο τα έχει εμποτίσει».

– Το βραβευμένο με Grammy κουαρτέτο εγχόρδων Kronos και ο σκηνοθέτης Sam Green παρουσιάζουν το ζωντανό ντοκιμαντέρ (live documentary) A thousand thoughts, ένα πορτρέτο του θρυλικού κουαρτέτου, μια άκρως δημιουργική χρήση πολυμέσων που συνδυάζει ζωντανή μουσική και αφήγηση με αρχειακό υλικό, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 25 Ιανουαρίου στο Sundance Film Festival 2018.

Για Πρώτη Φορά στην Ελλάδα

– Μία μεγάλη diva της όπερας, η Joyce DiDonato τραγουδά για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα μπαρόκ πρόγραμμα με τον τίτλο Πόλεμος και Ειρήνη με την ορχήστρα παλαιάς μουσικής Il Pomo d’ Oro.

– Το American Contemporary Music Ensemble (ACME), το φωνητικό σύνολο Theater of Voices υπό τη διεύθυνση του Paul Hillier και ο Ισλανδός συνθέτης Jóhann Jóhannsson (δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης μουσικής) εμφανίζονται με το έργο Drone Mass, μία σύνθεση έξω από την εποχή της και σύγχρονη συνάμα, που έκανε την πρεμιέρα της στον αιγυπτιακό ναό του Dendur (Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης).

– Ο ευαίσθητος – ελληνικής καταγωγής- τροβαδούρος Alexi Murdoch, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, τραγουδά για πρώτη φορά στη χώρα μας παλιά αγαπημένα κομμάτια και παρουσιάζει την καινούρια του δουλειά.

– H τραγουδίστρια και ηθοποιός Rumer Willis ερμηνεύει κλασικά κομμάτια της ακουστικής τζαζ και σόουλ από την Billie Holiday μέχρι την Amy Winehouse.

– The Barr Brothers, οι αδερφοί Brad και Andrew Barr από το Μόντρεαλ του Καναδά, παρουσιάζουν τον μοναδικό τους ήχο, βασισμένο σε μια πληθώρα μουσικών παραδόσεων και πολλών ξεχωριστών οργάνων.

– Το Φεστιβάλ φέτος παρουσιάζει μια αποκλειστική συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του Ωδείου Αθηνών και του Willie Mae Rock Camp της Νέας Υόρκης. Ένα εβδομαδιαίο μουσικό camp για κορίτσια στο Ωδείο Αθηνών με δασκάλους από τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Ένα πρόγραμμα μουσικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης, αφιερωμένο στην ενδυνάμωση των κοριτσιών μέσα από την τέχνη.

Χορός

– Το Studio Company του American Ballet Theater, το εκκολαπτήριο μεγάλων ονομάτων της διεθνούς σκηνής χορού, όπως η Misty Copeland, ανοίγει το Φεστιβάλ με μία παράσταση στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και μια συνεργασία-έκπληξη με τη Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την οποία θα απολαύσουμε επίσης σε μία δυναμική χορογραφία του Δάφνι Κόκκινου.

– Ο ανεξάντλητος Κωνσταντίνος Ρήγος αναδημιουργεί την εμβληματική Ιεροτελεστία της Άνοιξης, και η ταλαντούχα Μαριάννα Καβαλλιεράτου αποθεώνει τη γυναικεία φύση με εκρηκτικά μουσικά ακούσματα επί σκηνής με το Bastet.

Θέατρο

– Το Theater of War, σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης παράστασης Antigone in Ferguson, επιστρέφει στην Αθήνα με ένα έργο εμπνευσμένο από το τελευταίο κήρυγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, The Drum Major Instinct, μία δυναμική και διαχρονικά επίκαιρη ομιλία για τις ανθρώπινες παρορμήσεις, που θα αποτελέσει το έδαφος για ένα εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα.

– O αγαπημένος σκιοπαίχτης Ηλίας Καρελλάς εμπνέεται από τους Αριστοφανικούς Όρνιθες και δημιουργεί μία παράσταση για παιδιά και γονείς με τον Καραγκιόζη στη χώρα των πουλιών. Συμμετέχουν ο Χρήστος Θηβαίος και η Τζώρτζια Κεφαλά.

Αθλητισμός

Όπως κάθε χρόνο, ο αθλητισμός έχει κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα του Summer Nostos Festival, με τον νυχτερινό αγώνα δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον (10χλμ, 6χλμ και 1χλμ Special Olympics) να λαμβάνει χώρα την Ολυμπιακή Ημέρα (23/6). Επιπλέον, καθημερινά στον Στίβο, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και το Κανάλι, πλήθος δραστηριοτήτων θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους για πολύ παιχνίδι!

Σκάκι

Ο μετρ του σκακιού Γκάρυ Κασπάροφ επιστρέφει φέτος στο Summer Nostos Festival σε μία διαφορετική, ανατρεπτική αναμέτρηση. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα!

Ψυχαγωγία

Ο αγαπημένος μάγος του Summer Nostos Festival που έχει ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους, Mark Mitton, μαζί με τον stand-up κωμικό Γιώργο Χατζηπαύλου θα παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό show με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, που θα σας κάνουν να γελάσετε, να ξαφνιαστείτε, να φωνάξετε από χαρά, αλλά πάνω από όλα θα σας συναρπάσουν με όσα θα παρουσιάσουν επί σκηνής.

Ομιλίες

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) δίνει το δικό της στίγμα παρουσιάζοντας 7 εκδηλώσεις λόγου με διακεκριμένους επιστήμονες και συγγραφείς, σε επιμέλεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της ΕΒΕ.