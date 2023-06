Συμμετοχή της «Study in Greece» σε Ετήσια Διεθνή Εκθεση στην Ουάσιγκτον

Αμερική

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ομάδα της «Study in Greece» αποτελούμενη από τον πρόεδρό Χρήστο Μιχαλακέλη και τους συνεργάτες του βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 75η Ετήσια Διεθνή Εκθεση της Εθνικής Ενωσης Συμβούλων Ξένων Φοιτητών (NAFSA). Πρόκειται για μια παγκόσμια εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν για να υπογραμμίσει την προσήλωση των ΗΠΑ στη διεθνή εκπαίδευση και την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης και εξωτερικής πολιτικής.

Αποτελώντας τη μεγαλύτερη έκθεση για τη διεθνή εκπαίδευση, η φετινή NAFSA προσέλκυσε 8.500 συμμετέχοντες από 105 χώρες και 323 εκθέτες από 49 χώρες, με στόχο τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών με εθνικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον της διεθνούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται εκατοντάδες ακαδημαϊκά ιδρύματα, εθνικοί φορείς για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως η «Study in Greece», εταιρείες συμβούλων, εταιρείες προβολής και διαφήμισης και άλλοι οργανισμοί που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς του κλάδου της εκπαίδευσης, διαμορφώνοντας ένα φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων και καινοτόμων ιδεών σχετικά με το οικοσύστημα της διεθνούς ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι κύριοι στόχοι της συμμετοχής της «Study in Greece» στη NAFSA 2023 ήταν η διεθνής εκπροσώπηση και προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και η προώθηση των διεθνών προγραμμάτων σπουδών τους για την προσέλκυση διεθνών φοιτητών. Επιπλέον, η παρουσία της «Study in Greece» αποσκοπούσε στη δημιουργία σχέσεων με νέους πανεπιστημιακούς εταίρους, την ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς φορείς, την ανακάλυψη των αναδυόμενων τάσεων στη διεθνή φοιτητική κινητικότητα, και τον εντοπισμό των αναγκών της παγκόσμιας αγοράς του study abroad μέσω του γόνιμου διαλόγου με ένα διεθνές δίκτυο παλαιότερων και νέων συνεργατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 συναντήσεις με εκπροσώπους διεθνών πανεπιστημίων και οργανισμών, όπως το «Institute of International Education» των ΗΠΑ, εταιρείες συμβούλων και μάρκετινγκ, καθώς και εκπαιδευτικούς πράκτορες, ενώ το περίπτερο της «Study in Greece» υποδέχτηκε εκατοντάδες επισκέπτες από διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της «Study in Greece», η συμμετοχή της χώρας μας στη NAFSA για τρίτη συνεχή χρονιά εγκαθιδρύει την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον παγκόσμιο χάρτη, κάνοντας αντιληπτό ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός σπουδών. Οπως εκτιμάται, αυτό εκφράστηκε από εκπροσώπους και επισκέπτες από πολλές διαφορετικές χώρες. Επίσης, σημειώνεται ότι αυξημένο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διάφορους φορείς για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με ελληνικά πανεπιστήμια σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, γεγονός που μπορεί να ανανεώσει την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανοίγοντας νέες προοπτικές και προσδίδοντάς της διεθνή ακτινοβολία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της «Study in Greece» στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Ελληνική Πρεσβεία, όπου διοργανώθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τους επικεφαλής των Προξενικών Αρχών στις ΗΠΑ, με αντικείμενο την παρουσίαση και την προώθηση των στόχων του οργανισμού. Ο κ. Μιχαλακέλης και ο κ. Παπαϊωάννου, υπεύθυνος ακαδημαϊκών θεμάτων, ενημέρωσαν τους Ελληνες Προξένους για την πορεία της «Study in Greece», τη λειτουργία της και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση του στόχου της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που παρέχει η δικτυακή πύλη (studyingreece.edu.gr) και οι ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Επιπλέον, έγινε απολογισμός της πορείας των σημαντικών συνεργασιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί μεταξύ της «Study in Greece» και των Προξενικών Αρχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική αποστολή ζήτησε την συνδρομή των Προξενικών Αρχών στα πεδία της προώθησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στις περιφέρειες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους, της προσέλκυσης Αμερικανών φοιτητών, και της διερεύνησης δυνατοτήτων ανάπτυξης μηχανισμών χορήγησης υποτροφιών για την υποστήριξη της κινητικότητας Αμερικανών φοιτητών προς στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η διοργάνωση μίας σειράς διαδικτυακών και δια ζώσης ενημερωτικών παρουσιάσεων για τις δυνατότητες σπουδών που προσφέρουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στους φοιτητές των ΗΠΑ.

Οι εκπρόσωποι της «Study in Greece» εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η αδιάλειπτη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς διοργανώσεις και η συνέχιση της στενής συνεργασίας με τις διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό θα βοηθήσουν την Ελλάδα στο να αναπτυχθεί σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κόμβο στη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσα στα επόμενα χρόνια. Υπό αυτό το πρίσμα, η «Study in Greece» έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποτροφιών μέσα από τη συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της πολιτείας αλλά και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οπως εκτιμάται, κάτι τέτοιο θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει η Ελλάδα ως εκπαιδευτικός προορισμός.