Συνάντηση Αρχ/που Ελπιδοφόρου με τον πρέσβη Τζ. Τσούνη στην Αθήνα

ΑΘΗΝΑ. Ο Ελληνοαμερικανός πρέσβης Τζωρτζ Τσούνης συναντήθηκε χθες στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο.

«Ηταν μεγάλη μου τιμή να φιλοξενήσω τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο στην πρεσβεία μας στην Αθήνα και επαναβεβαιώσουμε την κοινή μας δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θρησκευτική ελευθερία και την αξιοπρέπεια για όλους», ανέφερε ο ομογενής πρέσβης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε: «Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γεώργιος Τσούνης, γιος της Εκκλησίας μας και φίλος, μετέτρεψε μια επίσκεψη ευγενείας στην πρεσβεία των ΗΠΑ σε μια μακρά εγκάρδια συνάντηση. Εκτιμώ τη συνεργασία του σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ευημερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

It was a great honor to welcome His Eminence Archbishop @Elpidophoros of America to our Embassy in Athens and reaffirm our shared commitment to human rights, religious freedom, and dignity for all. pic.twitter.com/fo2t8IILHG

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) July 15, 2022