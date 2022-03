Συντριβή αεροσκάφους στην Κίνα με 133 επιβαίνοντες – Αγνωστος αριθμός θυμάτων (Βίντεο & Φωτογραφίες)

ΠΕΚΙΝΟ. Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 133 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και συνετρίβη στην περιοχή του Γκουανγκσί, προκαλώντας πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή.

Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

