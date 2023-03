Τα νέα δεδομένα και οι νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία στον τομέα της υγείας

Υγεία

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιου Κυμπουρόπουλου, διοργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο το «European Health Tech Summit», όπου επί τρεις ημέρες (21-23 Μαρτίου), διεξήχθησαν συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στα νέα δεδομένα και τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία στον τομέα της υγείας. Συμμετείχαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες, πολιτικοί και εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες καθώς και τις προοπτικές για το μέλλον, στους τομείς της τηλεϊατρικής και της ψηφιακής υγείας, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν συζητήσεις για τη σημασία της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι η πανδημία Covid-19 αποτέλεσε εφαλτήριο για περαιτέρω δράση και συστηματοποίηση της χρήσης της τηλεϊατρικής, ενώ τόνισαν επίσης την ανάγκη για κοινές πολιτικές και νομικά πλαίσια για τη διαχείριση της τηλεϊατρικής, ως αποτελεσματικής, εναλλακτικής μεθόδου πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των ασθενειών. Την δεύτερη μέρα οι συμμετέχοντες εστίασαν στη σημασία της ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος και η ευρωβουλευτής Maria da Graça Carvalho, υποστήριξαν ότι η τεχνολογική πρόοδος και η συνεργασία, είναι τα κλειδιά για τη συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση. Σύμφωνα με τους ομιλητές, η συνεργασία ανθρώπου-μηχανής θα είναι ύψιστης σημασίας στο μέλλον, βελτιώνοντας τη διάγνωση και τα θεραπευτικά αποτελέσματα των ασθενών. Στο ερώτημα εάν οι νέες τεχνολογίες τελικά βοηθούν, οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω των παρουσιάσεων ψηφιακών εργαλείων υγείας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τελικά είναι πολύ σημαντικός ο βοηθητικός τους ρόλος.

Το θεμα “Better Decision-Making for Better Outcomes: a Call to Action on Harnessing the Power of Real-World Evidence”, απασχόλησε τις εργασίες της τρίτης μέρας, με την κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια, η αξιοποίηση των δεδομένων στον τομέα της υγείας, πέραν του ελεγχόμενου πλαισίου κλινικών δοκιμών, έχει έρθει στο προσκήνιο. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, επισήμανε ότι η χρήση των RWE (στοιχεία του πραγματικού κόσμου) μπορεί να μας βοηθήσει να λάβουμε πιο έγκυρες και επίκαιρες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και τελικά να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα των ασθενών.

Στο δεύτερο πάνελ, που συνδιοργανώθηκε από τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο και τον ευρωβουλευτή Dennis Radtke με τίτλο “Future-proofing health professionals’ skills for the digital transition”, ο τελευταίος, ως συντονιστής του ΕΛΚ στην επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, υπογράμμισε τη σημασία για μια αμοιβαία ευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία θα ορίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη φροντίδα των ασθενών αλλά και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, συντονιστής του ΕΛΚ στην Ειδική Επιτροπή για την Covid-19, υπογράμμισε ότι ο εξοπλισμός με τις κατάλληλες δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας στην υγειονομική περίθαλψη, εστίασε ωστόσο και στην ανάγκη για μια πραγματική πολυμετοχική προσέγγιση και επαρκή εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.