Θετικός στον κορωνοϊό ο σύζυγος της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις

FILE - SecoΑΡΧΕΙΟ - Ο Νταγκ Εμχοφ σε συνάντηση με γυναίκες επιχειρηματίες για μια συζήτηση σε πάνελ, σε επίσκεψη στο Κέντρο Πόρων Mi Casa στο Ντένβερ, στις 11 Μαρτίου 2022. Φωτογραφία: Jason Connolly/Pool via APnd gentleman Doug Emhoff listens as he meet with women entrepreneurs for a panel discussion while visiting Mi Casa Resource Center in Denver, on March 11, 2022. The White House says Emhoff has tested positive for COVID-19. Vice President Kamala Harris tested negative, but is curtailing her schedule as a result of her husband’s positive test. (Jason Connolly/Pool via AP)