Το 13,7% των ατόμων που διασκεδάζουν το Σαββατοκύριακο ξεπερνάει το επιτρεπτό όριο αλκοόλ στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Το βραβείο "Best Public Institution promoting the value of wine and vine culture and cultural tourism development" απένειμε στο Υπουργείο Πολιτισμού η Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης «ITER VITIS», στη τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της Περιφέρειας της Τουλούζης, σε συνεργασία με την Ενωση Οινοποιών Νοτιοανατολικής Γαλλίας.